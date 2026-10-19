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SON DAKİKA… 5 günlük Deniz Esin’e şiddet uygulamıştı! Adli Tıp Üst Kurulu raporu açıklandı: 'İlliyet bağı yok ' denildi aile isyan etti!
SON DAKİKA… 5 günlük Deniz Esin’e şiddet uygulamıştı! Adli Tıp Üst Kurulu raporu açıklandı: "İlliyet bağı yok " denildi aile isyan etti!
Kahramanmaraş'ta kuvözdeyken hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık tarafından darbedilmesi sonucu zihinsel ve bedensel engelli kaldığı iddia edilen Deniz Esin Bozoklar'ın (5) davasında Adli Tıp Üst Kurulu raporu mahkemeye ulaştı. Raporda bacak kırığının hemşirenin eylemi sonucu oluştuğu değerlendirilirken, nörolojik sorunlarla darp arasında illiyet bağı kurulamadığı belirtildi. Aile karara tepki gösterdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.10.2026 11:15
Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 12:49