Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! 5 organize suç örgütüne dev operasyon! Daltonlar, Gündoğmuşlar, Boyunlar... İşte isim isim gözaltına alınan şüpheliler

SON DAKİKA! 5 organize suç örgütüne dev operasyon! Daltonlar, Gündoğmuşlar, Boyunlar... İşte isim isim gözaltına alınan şüpheliler

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Akın Gürlek'in son dakika olarak duyurduğu İstanbul ve Ankara merkezli operasyonla 5 büyük suç şebekesine eş zamanlı tarihi bir darbe indirildi. Aralarında 'Daltonlar', 'Boyun' ve 'Aylar' çetesinin de bulunduğu toplam 161 şüpheliye yönelik şafak baskını düzenlendi. Peki, bu operasyonun perde arkasında neler var ve polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan o kritik isimler kimler?

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 14.07.2026 13:41 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 14:04
SON DAKİKA! 5 organize suç örgütüne dev operasyon! Daltonlar, Gündoğmuşlar, Boyunlar... İşte isim isim gözaltına alınan şüpheliler

İstanbul ve Ankara'da son dakika haberleri yakından takip edilirken, bu kez gündeme damga vuran gelişme yargı ve emniyetin ortak operasyonundan geldi. Bakırköy, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen üç ayrı titiz soruşturma kapsamında, 5 organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düğmeye basıldı.

SON DAKİKA! 5 organize suç örgütüne dev operasyon! Daltonlar, Gündoğmuşlar, Boyunlar... İşte isim isim gözaltına alınan şüpheliler

Şafak vakti ardı ardına düzenlenen silahlı baskınları görenler gözlerine inanamadı. "Aylar", "Gündoğmuşlar", "Boyun", "Daltonlar" ve kendisini "Reşo Ağa" olarak tanıtan suç şebekelerine vurulan bu tarihi darbede toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

SON DAKİKA! 5 organize suç örgütüne dev operasyon! Daltonlar, Gündoğmuşlar, Boyunlar... İşte isim isim gözaltına alınan şüpheliler

İSTANBUL'DA OPERASYON: YENİ NESİL ÇETELER ÇÖKERTİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki bir diğer kritik hamlede ise liderleri yurt dışında olan "Gündoğmuşlar", "Boyun" ve "Daltonlar" isimli 3 ayrı yeni nesil organize silahlı suç örgütüne darbe indirildi.

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SON DAKİKA! 5 organize suç örgütüne dev operasyon! Daltonlar, Gündoğmuşlar, Boyunlar... İşte isim isim gözaltına alınan şüpheliler

İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 39 şüpheli adalete teslim edildi. Suç şebekelerinin deşifre edilen yöntemlerini duyanlar şaşkına döndü.

SON DAKİKA! 5 organize suç örgütüne dev operasyon! Daltonlar, Gündoğmuşlar, Boyunlar... İşte isim isim gözaltına alınan şüpheliler

BAKIRKÖY SORUŞTURMASI: "AYLAR" ÇETESİNE 7 İLDE BASKIN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dev soruşturmada, elebaşı Abdurrahman Ay'ın yurt dışında firari olduğu tespit edilen "Aylar" silahlı organize suç örgütü hedef alındı. İstanbul merkezli 7 ilde tam 93 adrese eş zamanlı girildi. Adeta iğne deliğinden suçlu çıkartan bu operasyonda 107 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

SON DAKİKA! 5 organize suç örgütüne dev operasyon! Daltonlar, Gündoğmuşlar, Boyunlar... İşte isim isim gözaltına alınan şüpheliler

ANKARA'DA "REŞO AĞA" ÇETESİNİN LİDERİ ÖZKAN AYDEMİR YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon ise gasp ve yağma çetelerine nefes aldırmadı. Silahla tehdit suçlarını işlediği belirlenen ve kendisini "Reşo Ağa" olarak tanıtan suç örgütü lideri Özkan Aydemir ve ekibi yakalandı. Hakkında işlem başlatılan 15 şüphelinin tamamı kaçamadan kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

SON DAKİKA! 5 organize suç örgütüne dev operasyon! Daltonlar, Gündoğmuşlar, Boyunlar... İşte isim isim gözaltına alınan şüpheliler

İŞTE İSİM İSİM GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

HEDEF LİSTE

1- Özkan Aydemir

2- Fatih Eren Koçak

3- Ozan Arıslı

4- Furkan Çıtraz

5- Ahmet Bedir

6- Hüseyin Gümüş

7- Hakan Yüksel

8- Ahmet Karakaş

9- Batuhan Aydemir

10- Ali Çakıcı

11- Melis Çağatay

12- Selma Yaşar

13- Kadir Ekinci

14- Haktan Aydemir

15- Uğurcan Yaşar

SON DAKİKA! 5 organize suç örgütüne dev operasyon! Daltonlar, Gündoğmuşlar, Boyunlar... İşte isim isim gözaltına alınan şüpheliler

GÜNDOĞMUŞLAR ÇETESİ

1-Murat SANĞ

2-Talha TAŞ

3-Ahmet Can DAL

4-Hanefi ÖNCÜ

5-Muhammed YILDIRIM

6-Selim ŞEMİN

7-Mehmet Çınar EDEBALI

8-Mete EREM

9-Samet SİZÜÇEN

SON DAKİKA! 5 organize suç örgütüne dev operasyon! Daltonlar, Gündoğmuşlar, Boyunlar... İşte isim isim gözaltına alınan şüpheliler

BARIŞ BOYUN ÇETESİ

1-Murat KILINÇ

2-Arda KIRAÇ

3-Yılmaz KARAHAN

4-Şöhret İŞİNÇELİK

DALTONLAR ÇETESİ

1-Furkan BİNGÖL

2-Serkan İNCİR

3-Kaan AKINER

4-Baran Efe AKSU

5-Mehmet BÜYÜK

6-Muhammed Emir YILDIRIM

7-Baran AKGÜL

8-Kadir SAGILCAK

9-Yusuf ERDAĞI

10-Ege Mehmet CENGİZ

11-Cihan BENGİ

12-Beytullah ER

13-Ahmetcan ARSLAN

14-Muammer ÖZDEMİR

SON DAKİKA! 5 organize suç örgütüne dev operasyon! Daltonlar, Gündoğmuşlar, Boyunlar... İşte isim isim gözaltına alınan şüpheliler

Operasyonun ardından resmi bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı ile tam bir eş güdüm ve koordinasyon içinde olduklarının altını çizdi. Gürlek'in açıklamalarındaki şu ifadeler dikkat çekti:

BAKAN GÜRLEK: "VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda; İçişleri Bakanlığımız ile tam bir eş güdüm ve koordinasyon içerisinde, milletimizin huzuruna ve gençlerimizin geleceğine kasteden suç örgütlerine ve sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun; devletimiz, milletimizin huzuruna yönelen her tehdidin karşısında dimdik duracak, suç örgütlerinin şehirlerimizde yuvalanmasına ve evlatlarımızın geleceğine el uzatmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.

#İSTANBUL #AKIN GÜRLEK #AY #ANKARA