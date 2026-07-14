SON DAKİKA! 5 organize suç örgütüne dev operasyon! Daltonlar, Gündoğmuşlar, Boyunlar... İşte isim isim gözaltına alınan şüpheliler

Operasyonun ardından resmi bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı ile tam bir eş güdüm ve koordinasyon içinde olduklarının altını çizdi. Gürlek'in açıklamalarındaki şu ifadeler dikkat çekti:

BAKAN GÜRLEK: "VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda; İçişleri Bakanlığımız ile tam bir eş güdüm ve koordinasyon içerisinde, milletimizin huzuruna ve gençlerimizin geleceğine kasteden suç örgütlerine ve sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun; devletimiz, milletimizin huzuruna yönelen her tehdidin karşısında dimdik duracak, suç örgütlerinin şehirlerimizde yuvalanmasına ve evlatlarımızın geleceğine el uzatmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.