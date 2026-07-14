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SON DAKİKA! 5 organize suç örgütüne dev operasyon! Daltonlar, Gündoğmuşlar, Boyunlar... İşte isim isim gözaltına alınan şüpheliler
SON DAKİKA! 5 organize suç örgütüne dev operasyon! Daltonlar, Gündoğmuşlar, Boyunlar... İşte isim isim gözaltına alınan şüpheliler
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Akın Gürlek'in son dakika olarak duyurduğu İstanbul ve Ankara merkezli operasyonla 5 büyük suç şebekesine eş zamanlı tarihi bir darbe indirildi. Aralarında 'Daltonlar', 'Boyun' ve 'Aylar' çetesinin de bulunduğu toplam 161 şüpheliye yönelik şafak baskını düzenlendi. Peki, bu operasyonun perde arkasında neler var ve polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan o kritik isimler kimler?
Giriş Tarihi: 14.07.2026 13:41
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 14:04