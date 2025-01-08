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SON DAKİKA | 5 yaşındaki Deniz’in ölümünde ihmaller zinciri! 50 sayfalık rapora SABAH ulaştı
SON DAKİKA | 5 yaşındaki Deniz’in ölümünde ihmaller zinciri! 50 sayfalık rapora SABAH ulaştı
Son dakika haberi: Bursa'da diş tedavisinin ardından ölen 5 yaşındaki Deniz sönmez ile ilgili hazırlanan raporda, ihmaller zinciri tek tek anlatıldı. Minik Deniz'i ölüme götüren ihmalleri anlatan 50 sayfalık rapora SABAH ulaştı.
Giriş Tarihi: 08.01.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 07:48