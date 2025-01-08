SON DAKİKA | 5 yaşındaki Deniz’in ölümünde ihmaller zinciri! 50 sayfalık rapora SABAH ulaştı

50 SAYFALIK İHMAL RAPORU

Üç ayda hazırlanan 50 sayfalık rapora SABAH ulaştı. Rapora göre anestezi uzmanı Levent O., yönetmeliğe göre sedasyon ve genel anestezi altına alınan hastanın, sağlık kuruluşuna ilk geldiği haline dönmesini beklenmesi gerekirken, Deniz baygınken görevini anestezi teknikeri Gül K.'ya devrederek kliniği terk etti.



