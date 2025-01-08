Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | 5 yaşındaki Deniz’in ölümünde ihmaller zinciri! 50 sayfalık rapora SABAH ulaştı

SON DAKİKA | 5 yaşındaki Deniz’in ölümünde ihmaller zinciri! 50 sayfalık rapora SABAH ulaştı

Son dakika haberi: Bursa'da diş tedavisinin ardından ölen 5 yaşındaki Deniz sönmez ile ilgili hazırlanan raporda, ihmaller zinciri tek tek anlatıldı. Minik Deniz'i ölüme götüren ihmalleri anlatan 50 sayfalık rapora SABAH ulaştı.

MUHARREM DOĞANTEZ
Giriş Tarihi: 08.01.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 07:48
SON DAKİKA | 5 yaşındaki Deniz’in ölümünde ihmaller zinciri! 50 sayfalık rapora SABAH ulaştı

Bursa'da, geçen 10 Kasım'da özel bir klinikteki diş çekimi ve dolgu işlemlerinin ardından fenalaşan yaşayan 5 yaşındaki Deniz Sönmez, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra öldü.

SON DAKİKA | 5 yaşındaki Deniz’in ölümünde ihmaller zinciri! 50 sayfalık rapora SABAH ulaştı

Ailenin "ihmal" iddiası üzerine soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan, tıbbi uygulamadaki hatalar ve hatası tespit edilen sağlık personellerinin kusur derecelerinin tespitini içeren kapsamlı bir mütalaa istedi.

SON DAKİKA | 5 yaşındaki Deniz’in ölümünde ihmaller zinciri! 50 sayfalık rapora SABAH ulaştı

Alanında uzman 12 kişilik kurul, Deniz Sönmez'in diş polikliniğine girdiği andan itibaren yapılan tüm işlem ve uygulamaları, personelin ifadelerini ve ölüm raporunu titizlikle inceleyerek, raporunu hazırladı.

SON DAKİKA | 5 yaşındaki Deniz’in ölümünde ihmaller zinciri! 50 sayfalık rapora SABAH ulaştı

50 SAYFALIK İHMAL RAPORU

Üç ayda hazırlanan 50 sayfalık rapora SABAH ulaştı. Rapora göre anestezi uzmanı Levent O., yönetmeliğe göre sedasyon ve genel anestezi altına alınan hastanın, sağlık kuruluşuna ilk geldiği haline dönmesini beklenmesi gerekirken, Deniz baygınken görevini anestezi teknikeri Gül K.'ya devrederek kliniği terk etti.

SON DAKİKA | 5 yaşındaki Deniz’in ölümünde ihmaller zinciri! 50 sayfalık rapora SABAH ulaştı

Aileye onam formu verilmezken, çekilen diş bölgesinde ip sütürlar (dikiş) olduğu belirlendi. Oysa çocuk diş tedavisinde anormal bir durum olmadığı sürece dikiş atılmaması gerekiyordu. Çekilen diş kanamaya devam etti.

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