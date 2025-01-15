SON DAKİKA: 62 kamu kurumu personel alımı yapacağını duyurdu! İşte 2025 yılı güncel işçi ve memur alımı ilanları…

62 KAMU KURUMU 8.663 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Memur olmak isteyen adaylar için 62 kamu kurumu personel alımı ilanlarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda kamuya 8 bin 663 işçi ve memur alımı yapılacağı görüldü. Buna göre 13 bakanlık, 16 belediye, 10 üniversite, TİGEM, Kırklareli İl Özel İdaresi, İSKİ, İETT, TÜBİTAK, KGM, TÜRKPATENT, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, MTA, Göç İdaresi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, SSB, Diyanet İşleri Başkanlığı, YTB, EGM, GİB, TİKA, Helal Akreditasyon Kurumu, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, AFAD ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olmak üzere toplamda 62 kamu kurumuna personel alımı yapılacak.