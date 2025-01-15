SON DAKİKA: 62 kamu kurumu personel alımı yapacağını duyurdu! İşte 2025 yılı güncel işçi ve memur alımı ilanları…

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 150 SUBAY İLE 3340 ASTSUBAY ALACAK

Jandarma Genel Komutanlığında 13'ü muvazzaf, 137'si sözleşmeli olmak üzere 150 subay ile 3320'si sözleşmeli 20'si muvazzaf olmak üzere 3340 astsubay istihdam edilecek.

Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısından yapılacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

30 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.