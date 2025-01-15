Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: 62 kamu kurumu personel alımı yapacağını duyurdu! İşte 2025 yılı güncel işçi ve memur alımı ilanları…

SON DAKİKA: 62 kamu kurumu personel alımı yapacağını duyurdu! İşte 2025 yılı güncel işçi ve memur alımı ilanları…

Son dakika haberi: 2025 yılı güncel personel alımı ilanlarından yapılan derlemeye göre 62 kamu kurumuna işçi ve memur alımı yapılacak. Alım yapacaklar arasında 13 bakanlık, 16 belediye, 10 üniversite ve pek çok önemli devlet kurumu bulunuyor. Peki hangi kurumlar hangi pozisyonlar için personel alımı yapıyor? Son başvuru tarihleri neler? İşte kamu sektöründe kariyer yapmak isteyenler için tüm detaylar…

SÜMEYYE TUNCER
Giriş Tarihi: 15.01.2025 07:42 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 07:42
SON DAKİKA: 62 kamu kurumu personel alımı yapacağını duyurdu! İşte 2025 yılı güncel işçi ve memur alımı ilanları…

Son dakika haberleri: Memur olmak isteyenler dikkat! 62 kamu kurumuna işçi ve memur alımı yapılacak. Personel alımı yapacaklar arasında 13 bakanlık, 16 belediye ve daha birçok önemli kurum bulunuyor. Peki hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak? İşte merak edilen personel alımı 2025 listesi…

SON DAKİKA: 62 kamu kurumu personel alımı yapacağını duyurdu! İşte 2025 yılı güncel işçi ve memur alımı ilanları…

62 KAMU KURUMU 8.663 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Memur olmak isteyen adaylar için 62 kamu kurumu personel alımı ilanlarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda kamuya 8 bin 663 işçi ve memur alımı yapılacağı görüldü. Buna göre 13 bakanlık, 16 belediye, 10 üniversite, TİGEM, Kırklareli İl Özel İdaresi, İSKİ, İETT, TÜBİTAK, KGM, TÜRKPATENT, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, MTA, Göç İdaresi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, SSB, Diyanet İşleri Başkanlığı, YTB, EGM, GİB, TİKA, Helal Akreditasyon Kurumu, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, AFAD ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olmak üzere toplamda 62 kamu kurumuna personel alımı yapılacak.

SON DAKİKA: 62 kamu kurumu personel alımı yapacağını duyurdu! İşte 2025 yılı güncel işçi ve memur alımı ilanları…

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 527 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü esas alınarak 527 sözleşmeli personel alımı yapacak. Personellerin dağılımı ise şu şekilde olacak: ortaöğretim mezunu KPSS P94 puan türünden 28 destek personeli, ön lisans mezunu KPSS P93 puan türünden 17 koruma güvenlik görevlisi, 80 büro personeli, lisans mezunu KPSS P3 puan türünden 12 avukat, 291 büro personeli, 97 mühendis, 2 mimar.

9 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 15 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: 62 kamu kurumu personel alımı yapacağını duyurdu! İşte 2025 yılı güncel işçi ve memur alımı ilanları…

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü; 1 avukat, 3 büro personeli, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 5 temizlik görevlisi, 2 tekniker olmak üzere toplamda 15 sözleşmeli personel alımı yapacak.

31 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: 62 kamu kurumu personel alımı yapacağını duyurdu! İşte 2025 yılı güncel işçi ve memur alımı ilanları…

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 150 SUBAY İLE 3340 ASTSUBAY ALACAK

Jandarma Genel Komutanlığında 13'ü muvazzaf, 137'si sözleşmeli olmak üzere 150 subay ile 3320'si sözleşmeli 20'si muvazzaf olmak üzere 3340 astsubay istihdam edilecek.

Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısından yapılacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

30 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

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