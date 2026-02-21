Trend
SON DAKİKA | ABD basınından Donald Trump'a İran uyarısı: Tahran buna karşılık verebilir!
Son dakika haberi... ABD basını bir kez daha İsrail'in peşinden İran'a karşı savaş hazırlığı yapan Beyaz Saray'ı uyardı: Saldırı için kamuoyuna yeterli bilgi sunulmadı. Ayrıca Tahran'ın olası bir saldırıya ağır sonuçlar doğuracak şekilde karşılık verecek imkânları var.
Giriş Tarihi: 21.02.2026 09:04
Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 09:05