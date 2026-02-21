SON DAKİKA | ABD basınından Donald Trump’a İran uyarısı: Tahran buna karşılık verebilir!

Son dakika: Dünya bir kez daha ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısına kilitlendi. Her ne kadar bir yandan nükleer müzakereler sürse de ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden sürekli savaş tehditleri ve hazırlıkları haberleri geliyor. Uzmanlara göre Washington, İsrail'in saldırı baskıları ve müzakereler arasında sıkışmış durumda. Haziran 2025'te de ABD'nin 12 gün süren İran saldırıları arkasında İsrail siyonist rejimi vardı.