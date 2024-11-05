SON DAKİKA! ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Dünya, Donald Trump ve Kamala Harris oy oranlarına kilitlendi: Yeni ABD Başkanı kim olacak?

SON DAKİKA HABERİ: Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seçim sonuçları dünyanın 1 numaralı gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris büyük bir yarış içerisinde. Donald Trump ve Kamala Harris oy oranları merak edilirken 'ABD seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorusu da internet üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Peki; ABD seçimleri için bilinmesi gerekenler neler? Yeni seçilen ABD Başkanı kim olacak ve göreve ne zaman başlayacak? İşte ABD seçimleri sonuçları ile ilgili son dakika haberinin detayları!
Giriş Tarihi: 05.11.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 13:07