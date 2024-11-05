SON DAKİKA! ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Dünya, Donald Trump ve Kamala Harris oy oranlarına kilitlendi: Yeni ABD Başkanı kim olacak?

SON DAKİKA HABERİ! Amerika Birleşik Devletleri bugün sandık başına gidiyor. ABD yeni Başkanını seçecek, Donald Trump ve Kamala Harris seçim sürecine gidilen süreçte birbirleri ile atışırken dünya bu tartışmaları son dakika haberleri ile birlikte yakından takip etti. Peki anketler ABD seçim sonuçları için nelere işaret ediyor? Salıncak eyaletlerde kim önde? İşte ABD seçimleriyle ilgili bilinmesi gerekenler!

ABD tarihinin en kritik seçimlerinden biri için geri sayım başladı. Ülkede en çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu seçim sistemi nedeniyle "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar daha fazla önem taşıyor.