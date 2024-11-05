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SON DAKİKA! ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Dünya, Donald Trump ve Kamala Harris oy oranlarına kilitlendi: Yeni ABD Başkanı kim olacak?

SON DAKİKA HABERİ: Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seçim sonuçları dünyanın 1 numaralı gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris büyük bir yarış içerisinde. Donald Trump ve Kamala Harris oy oranları merak edilirken 'ABD seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorusu da internet üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Peki; ABD seçimleri için bilinmesi gerekenler neler? Yeni seçilen ABD Başkanı kim olacak ve göreve ne zaman başlayacak? İşte ABD seçimleri sonuçları ile ilgili son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 05.11.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 13:07
SON DAKİKA! ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Dünya, Donald Trump ve Kamala Harris oy oranlarına kilitlendi: Yeni ABD Başkanı kim olacak?

SON DAKİKA HABERİ! Amerika Birleşik Devletleri bugün sandık başına gidiyor. ABD yeni Başkanını seçecek, Donald Trump ve Kamala Harris seçim sürecine gidilen süreçte birbirleri ile atışırken dünya bu tartışmaları son dakika haberleri ile birlikte yakından takip etti. Peki anketler ABD seçim sonuçları için nelere işaret ediyor? Salıncak eyaletlerde kim önde? İşte ABD seçimleriyle ilgili bilinmesi gerekenler!

ABD tarihinin en kritik seçimlerinden biri için geri sayım başladı. Ülkede en çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu seçim sistemi nedeniyle "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar daha fazla önem taşıyor.

SON DAKİKA! ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Dünya, Donald Trump ve Kamala Harris oy oranlarına kilitlendi: Yeni ABD Başkanı kim olacak?

ANKETLERE GÖRE KİM ÖNDE?

Bir yandan postayla ya da şahsen erken oy kullanma işlemleri devam ederken, anketler Trump ve Harris'in başa baş gittiğini gösteriyor.

Ülkede ulusal bazda yapılan tüm önemli anketleri derleyen analiz sitesi Real Clear Polling'e göre, ulusal çaptaki anketlerde genel olarak Trump, Harris'in yüzde 0,1 oranla önünde görünüyor.

SON DAKİKA! ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Dünya, Donald Trump ve Kamala Harris oy oranlarına kilitlendi: Yeni ABD Başkanı kim olacak?

NY Times/Sieana ve CNN anketlerinde durum eşit görünürken, Wall Street Journal'da (WSJ) ise Trump'ın, rakibinin yüzde 3 önünde olduğu belirtiliyor.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın anketlerine göre ise mevcut ABD Başkan Yardımcısı Haris, 1 puanla yarışı önde götürüyor.

SON DAKİKA! ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Dünya, Donald Trump ve Kamala Harris oy oranlarına kilitlendi: Yeni ABD Başkanı kim olacak?

SALINCAK EYALETLER EN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

En çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu Amerikan başkanlık seçim sistemi nedeniyle "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar daha fazla önem taşıyor.

SON DAKİKA! ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Dünya, Donald Trump ve Kamala Harris oy oranlarına kilitlendi: Yeni ABD Başkanı kim olacak?

"Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistem dolayısıyla kritik öneme sahip 7 salıncak eyalet Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin'deki anketlerin ortalamasına göre Trump, yüzde 0,8 ile az farkla Harris'in önünde yarışı götürüyor.

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