SON DAKİKA… ABD’de neler oluyor? 4 saatlik uçuş yasağı havacılık sistemini kilitledi: İşte dünyayı kilitleyen krizin perde arkası…

Duffy, Trump'ın 12,5 milyar dolarlık kapsamlı bir yasa tasarısı ile yeniden inşa sürecini başlattığına işaret ederek, FAA özelinde daha önce görülmemiş bir hızla ilerlediklerini ancak bunun kısmi bir finansman olduğunu belirtti.

Bu gibi sorunlarla sürekli karşılaştıklarına değinen Duffy, "Başkan Trump 30 milyar dolar talep etti, ancak ben 50 milyar dolar gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.