SON DAKİKA… ABD’de neler oluyor? 4 saatlik uçuş yasağı havacılık sistemini kilitledi: İşte dünyayı kilitleyen krizin perde arkası…

SON DAKİKA… Dünya, ABD'den gelen 'uçuş yasağı' kararına kilitlendi. 11 Eylül'den bu yana ilk kez gerçekleşen ve tam 4 saat süren uçuş durdurma kararının Türkiye saati ile 04.15 itibarıyla kaldırıldığı belirtildi. Peki tüm uçuş sistemini kilitleyen yasağın sebebi neydi? ABD'li yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi. Öte yandan 4 saatlik yasak nedeniyle 8 binden fazla uçuşta gecikme yaşandığı, 6 binden fazla uçuşun ise iptal edildiği öğrenildi. İşte dünyanın kilitlendiği krizin perde arkası ve tüm yaşananlar…