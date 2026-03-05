Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | ABD'yi arkasına alan soykırımcılardan şeytani plan: Kirli senaryoyu devreye alıyorlar!

Son dakika | ABD'yi arkasına alan soykırımcılardan şeytani plan: Kirli senaryoyu devreye alıyorlar!

Son dakika haberi... İsrail'in kirli emelleri dünyayı sarıyor. Hamaney suikastı ile İran'da istediğine ulaşamayan siyonistler iç savaş planını devreye sokuyor. ABD'li askerlere ise savaşın "Tanrı'nın planı" olduğu propagandası yapılıyor.

SABAH
Giriş Tarihi: 05.03.2026 06:31 Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 06:32
Son dakika haberi... Ortadoğu'da korkulan oluyor. İsrail'in yaktığı ateş altı günde dünyayı sarmaya başladı. Gazze soykırımının hesabı sorulmayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kirli siyonist emelleri, ölüm hücresi gibi hızla yayılıyor.

Körfez ülkeleri İran savaşına dahil olmak üzere. Fransa ve İngiltere gibi Avrupa devletleri uçaklarını havalandırmaya başladı. Saldırılar Sri Lanka'ya uzandı.

Tel Aviv ise arkasına ABD'yi de alarak Armegeddon / Kıyamet Savaşı'nı başlatmanın peşinde. Savaş bağımlısı iki ülke olarak anılan ABD ve İsrail'in "iç savaş ve kaos" çıkarma planları bitmiyor.

Daha önce birçok ülkede devreye sokulan ve yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan kirli planların bu kez İran üzerinden kurulduğu ortaya çıktı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığı iddia edildi.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan kaynaklar, ABD yönetiminin, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle, askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü öne sürdü.

TAMPON BÖLGE

İranlı Kürt bir kaynak, İranlı muhalif bazı silahlı grupların ülkenin batısında bazı eylemler yapmayı planladığını, bu kişilerin ABD ve İsrail'den destek beklediğini söyledi.

Bölgedeki Kürtlerin İran'da belirli bir alanı ele geçirerek İsrail için "tampon bölge" oluşturma olasılığı üzerinde de konuşulduğu iddia edildi.

HAFTALARCA BOMBALAMA

Eski Pentagon yetkilisi Alex Plitsas "ABD'nin Kürtleri silahlandırarak İranlıların ayaklanma sürecini açıkça hızlandırmaya çalıştığını" öne sürdü.

Al Jazeera'deki analize göre de İsrail, İran dini lideri Hamaney'i öldürerek sahada istediğini elde edemedi.

Bu nedenle İran'ı haftalarca sürecek bir bombardımana tutmak istiyorlar. Böylece halk ayaklanmasının başlayacağını planlıyorlar.

ALMANYA'DA UÇAK PROTESTOSU

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından kullanılan Siyon'un Kanatları adlı devlet uçağının koruma önlemi olarak Berlin Brandenburg Havalimanı'nda bekletilmesi protesto edildi.