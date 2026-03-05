Trend
Son dakika | ABD'yi arkasına alan soykırımcılardan şeytani plan: Kirli senaryoyu devreye alıyorlar!
Son dakika haberi... İsrail'in kirli emelleri dünyayı sarıyor. Hamaney suikastı ile İran'da istediğine ulaşamayan siyonistler iç savaş planını devreye sokuyor. ABD'li askerlere ise savaşın "Tanrı'nın planı" olduğu propagandası yapılıyor.
Giriş Tarihi: 05.03.2026 06:31
Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 06:32