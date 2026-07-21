SON DAKİKA | Acılı aile ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına katılmıştı! Abladan SABAH’a tüyler ürperten iddia: Kardeşimi kavurma yaptılar

"KARDEŞİMİ TANDIRDA YAKTILAR"



Halime Pilğir, kardeşinin tandırda yakılarak öldürüldüğüne yönelik şüphesini güçlendiren tanık anlatımını ise şöyle aktardı:

"17 ya da 18 Ekim'di. Tarihi tam hatırlamıyorum. Farklı bir numaradan telefon açtı, gülerek 'Abla, Umut'u ve Ela'yı görmeye gidiyorum' dedi. Ama yanında bir erkek sesi vardı. 'Yanındaki kim?' diye sordum. 'İsa' deyince içime ateş düştü. O telefondan sonra kardeşime bir daha ulaşamadım.



