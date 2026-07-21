Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Acılı aile ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına katılmıştı! Abladan SABAH’a tüyler ürperten iddia: “Üç harfliler yaktı’ diyerek...

SON DAKİKA | Acılı aile ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına katılmıştı! Abladan SABAH’a tüyler ürperten iddia: “Üç harfliler yaktı’ diyerek...

Son dakika haberi: Siirt'te yaşayan 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel, boşandıktan yalnızca bir gün sonra gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Acılı aile aTV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılarak olayın aydınlatılmasını istemişlerdi. Kardeşinin öldürüldüğünü öne süren Halime Pilğir, tehdit edildiğini söyledi.

Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 21.07.2026 07:36 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 07:37
SON DAKİKA | Acılı aile ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına katılmıştı! Abladan SABAH’a tüyler ürperten iddia: Üç harfliler yaktı’ diyerek...

Son dakika haberi: Siir'te yaşayan 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel, boşandıktan yalnızca bir gün sonra 17 Ekim 2024'te ardında onlarca cevapsız soru bırakarak ortadan kayboldu. aTV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına da konu olan olayda HTS kayıtlarına göre telefonu son kez eski eşi ve ailesiyle aynı bölgede sinyal veren Mekiye'den o günden bu yana bir daha haber alınamadı.

SON DAKİKA | Acılı aile ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına katılmıştı! Abladan SABAH’a tüyler ürperten iddia: Üç harfliler yaktı’ diyerek...

Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında eski eşi İsa Güç ile kayınpederi İhsan Güç ve kayınbiraderi Hüseyin Güç, Şubat 2026'da "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilğir SABAH'a yaptığı açıklamada; kardeşinin yıllarca eski eşi ve eşinin ailesinin sistematik şiddetine maruz kaldığını ve tandırda yakılarak öldürüldüğünü öne sürdü.

SON DAKİKA | Acılı aile ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına katılmıştı! Abladan SABAH’a tüyler ürperten iddia: Üç harfliler yaktı’ diyerek...

"SIĞINMA EVİNİN ÖNÜNDE ÖLÜM NÖBETİ TUTTULAR"

Abla Pilğir, kardeşinin evliliğinin henüz üçüncü ayında, eşinin ikinci bir kadınla evlenmek istediğini, Mekiye'nin ilk kez kaçmayı başardığında ağır şiddet gördüğünü belirterek, "Bir gün iş yerindeydim. Bahar aylarıydı. Siirt Jandarma Komutanlığı aradı. 'Mekiye kayboldu' dediler.

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SON DAKİKA | Acılı aile ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına katılmıştı! Abladan SABAH’a tüyler ürperten iddia: Üç harfliler yaktı’ diyerek...

Ertesi gün Mekiye bulunmuştu. Sağ kolu çatlaktı. Şiddet görmüştü. Kardeşimi Siirt Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirdiler. Ama orada da rahat bırakmadılar. Eski eşi, kayınpederi ve iki kayınbiraderi araçlarla sürekli sığınma evinin etrafında dolaşıyorlardı. 'Seni öldüreceğiz, diri diri yakacağız' diyorlardı. Orada kalan kadınlar da buna şahit."

SON DAKİKA | Acılı aile ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına katılmıştı! Abladan SABAH’a tüyler ürperten iddia: Üç harfliler yaktı’ diyerek...

"TEK CELSEDE BOŞANDI AMA PEŞİNİ BIRAKMADILAR"

Mekiye'nin celsede boşandığını belirten Pilğir, "O aile yapısını bilen biri olarak buna çok şaşırdım. Çünkü o görüşteki bir aile kolay kolay boşanmayı kabul etmez. İçime kurt düştü. Kardeşime de 'Dikkat et, bunda bir iş var' dedim.

SON DAKİKA | Acılı aile ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına katılmıştı! Abladan SABAH’a tüyler ürperten iddia: Üç harfliler yaktı’ diyerek...

Boşandığı gün eski eşi, kayınpederi, kayınbiraderi ve görümcesinin eşi birlikte kardeşimi babamın evine bıraktılar. Eski eşi, babamın kulağına eğilip, 'Baba, kızına ve oğluna sahip çık. Abilerim, eniştelerim sizi öldürecek' dedi.

SON DAKİKA | Acılı aile ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına katılmıştı! Abladan SABAH’a tüyler ürperten iddia: Üç harfliler yaktı’ diyerek...

"KARDEŞİMİ TANDIRDA YAKTILAR"

Halime Pilğir, kardeşinin tandırda yakılarak öldürüldüğüne yönelik şüphesini güçlendiren tanık anlatımını ise şöyle aktardı:
"17 ya da 18 Ekim'di. Tarihi tam hatırlamıyorum. Farklı bir numaradan telefon açtı, gülerek 'Abla, Umut'u ve Ela'yı görmeye gidiyorum' dedi. Ama yanında bir erkek sesi vardı. 'Yanındaki kim?' diye sordum. 'İsa' deyince içime ateş düştü. O telefondan sonra kardeşime bir daha ulaşamadım.

SON DAKİKA | Acılı aile ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına katılmıştı! Abladan SABAH’a tüyler ürperten iddia: Üç harfliler yaktı’ diyerek...

Müge Anlı'nın programında yayına bağlanan bir tanık o gün İsa'nın ailesinin evinde geceden sabaha kadar tandırın hiç sönmediğini anlattı. Bizim oralarda hiçbir tandır sabaha kadar yanmaz. İnsanlar sorduğunda gülerek, 'Kavurma yapıyoruz' demişler. Benim kardeşimi kavurma yaptılar. Kardeşimin cansız bedeni halen bulunamadı."

SON DAKİKA | Acılı aile ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına katılmıştı! Abladan SABAH’a tüyler ürperten iddia: Üç harfliler yaktı’ diyerek...

"AYNI KÖYDE 4 KADIN YAKILARAK ÖLDÜRÜLDÜ"

Aynı köyde kardeşi gibi 4 kadının daha yakılarak öldürüldüğünü iddia eden Pilğir, "Saynur Süyüncü 4 çocuk annesiydi. 2021 yılında Mekiye'nin eski kayınpederi İhsan Güç, Saynur'u da yaktı.

SON DAKİKA | Acılı aile ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına katılmıştı! Abladan SABAH’a tüyler ürperten iddia: Üç harfliler yaktı’ diyerek...

Saynur'un eşi tarafı İhsan Güç'e para vermiş. İhsan Güç de gidip kadın evde uyurken üzerine benzin dökerek ateşe vermiş. Olayı, 'Üç harfliler yaktı' diyerek kapatmaya çalıştılar. Saynur'un ailesini yeniden şikayetçi olmaya ikna ettim. Dosyayı tekrar başsavcılığa taşıdık." dedi.

SON DAKİKA | Acılı aile ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına katılmıştı! Abladan SABAH’a tüyler ürperten iddia: Üç harfliler yaktı’ diyerek...

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORLAR, SATIR FOTOĞRAFLARI GÖNDERİYORLAR"

Adalet mücadelesi nedeniyle kendisinin de hedef haline geldiğini söyleyen Pilğir, "Ben aylardır tehdit ediliyorum. Dosyadan çekilmem için aileme baskı yapıyorlar.

SON DAKİKA | Acılı aile ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına katılmıştı! Abladan SABAH’a tüyler ürperten iddia: Üç harfliler yaktı’ diyerek...

Bana satır fotoğrafları gönderiyorlar. 'Dilini koparacağız' diyorlar. Geçtiğimiz günlerde Mekkiye'nin dosyasıyla ilgili İsa Güç'ün abisi Hasan Güç ve eniştesi Ahmet Şişman ve bir kadın daha gözaltına alındı. Savcı tutuklanmalarını talep etti ama hakim serbest bıraktı." şeklinde konuştu.

#MÜGE ANLI İLE TATLI SERT