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SON DAKİKA | Acılı aile ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına katılmıştı! Abladan SABAH’a tüyler ürperten iddia: “Üç harfliler yaktı’ diyerek...
SON DAKİKA | Acılı aile ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına katılmıştı! Abladan SABAH’a tüyler ürperten iddia: “Üç harfliler yaktı’ diyerek...
Son dakika haberi: Siirt'te yaşayan 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel, boşandıktan yalnızca bir gün sonra gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Acılı aile aTV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılarak olayın aydınlatılmasını istemişlerdi. Kardeşinin öldürüldüğünü öne süren Halime Pilğir, tehdit edildiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 07:36
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 07:37