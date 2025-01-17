Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Adana ve Mersin’de katliam yapmıştı! Polis Mehmet Tehçi’nin ifadesinde kan donduran ayrıntı: Çocuklarının gözü önünde...

SON DAKİKA... Adana ve Mersin’de katliam yapmıştı! Polis Mehmet Tehçi’nin ifadesinde kan donduran ayrıntı: Çocuklarının gözü önünde...

SON DAKİKA… Türkiye, Adana ve Mersin'den peş peşe gelen vahşet haberleriyle sarsıldı. Polis memuru Mehmet Tehçi, iki farklı şehirde saatler içinde katliam yaptı. Eşi ile birlikte 5 kişiyi öldüren katil Tehçi, Osmaniye'de yaşayan akrabalarını da öldürmek üzereyken yakalandı! Kan donduran katliamda cani Tehçi'nin ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar…

MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 17.01.2025 10:27 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 11:11
SON DAKİKA... Adana ve Mersin’de katliam yapmıştı! Polis Mehmet Tehçi’nin ifadesinde kan donduran ayrıntı: Çocuklarının gözü önünde...

SON DAKİKA… Kan donduran olay çarşamba günü yaşandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43) oğlu Ökkeş Berk Tehçi (15) bir yıl önce intihar etti. Mehmet Tehçi, oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tuttu. Bunun üzerine Mehmet Tehçi eşini ve ailesini öldürme kararı aldı.

SON DAKİKA... Adana ve Mersin’de katliam yapmıştı! Polis Mehmet Tehçi’nin ifadesinde kan donduran ayrıntı: Çocuklarının gözü önünde...

ÖNCE İŞKENCE ETTİ SONRA ÖLDÜRDÜ

Tehçi sabah kalktığında, eşi Ferdane Tehçi'ye (37) ters kelepçe taktı. Ardından karısını soyan Mehmet Tehçi, uzun bir süre jopla karısını dövdü. Bir süre sonra Mehmet Tehçi karısının boğazını keserek öldürdü.

SON DAKİKA... Adana ve Mersin’de katliam yapmıştı! Polis Mehmet Tehçi’nin ifadesinde kan donduran ayrıntı: Çocuklarının gözü önünde...

KAHVALTI SOFRASINDA KATLİAM

Polis memuru Mehmet Tehçi, eşini öldürdükten sonra 2 çocuğunu da alarak kayınbabası Yusuf Tehçi'nin evine gitti.

SON DAKİKA... Adana ve Mersin’de katliam yapmıştı! Polis Mehmet Tehçi’nin ifadesinde kan donduran ayrıntı: Çocuklarının gözü önünde...

Polis memuru Mehmet Tehçi, burada Yusuf Tehçi, kayınvalidesi Hüsne Tehçi'yi boğazını kesip, kayınbabasının kız kardeşi Semihe Tehçi'yi de kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

SON DAKİKA... Adana ve Mersin’de katliam yapmıştı! Polis Mehmet Tehçi’nin ifadesinde kan donduran ayrıntı: Çocuklarının gözü önünde...

BIÇAKLADI, KURŞUN YAĞDIRDI

Mehmet Tehçi kayınvalidesini, kayınbabasını ve kayınbabasının kız kardeşini öldürdükten sonra, kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi (40) öldürmek için yola koyuldu. Matematik öğretmeni olan İsmail Tehçi'yi çalıştığı etüt merkezinden "önemli bir konu konuşacağız" bahanesiyle gidip aldı.

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