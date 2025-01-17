Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Adana ve Mersin’de katliam yapmıştı! Polis Mehmet Tehçi’nin ifadesinde kan donduran ayrıntı: Çocuklarının gözü önünde...

SON DAKİKA... Adana ve Mersin’de katliam yapmıştı! Polis Mehmet Tehçi’nin ifadesinde kan donduran ayrıntı: Çocuklarının gözü önünde...

SON DAKİKA… Türkiye, Adana ve Mersin'den peş peşe gelen vahşet haberleriyle sarsıldı. Polis memuru Mehmet Tehçi, iki farklı şehirde saatler içinde katliam yaptı. Eşi ile birlikte 5 kişiyi öldüren katil Tehçi, Osmaniye'de yaşayan akrabalarını da öldürmek üzereyken yakalandı! Kan donduran katliamda cani Tehçi'nin ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar…