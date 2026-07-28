Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Adana’da eşi Hatice Mine Kocamaz’ı vahşice katletmişti! Korkunç cinayetteki o detay kahretti: Olaydan sonra 7 yaşındaki kızını…

SON DAKİKA… Adana’da eşi Hatice Mine Kocamaz’ı vahşice katletmişti! Korkunç cinayetteki o detay kahretti: Olaydan sonra 7 yaşındaki kızını…

SON DAKİKA… Adana'da Hamza Eren Kocamaz, eşi Hatice Mine Kocamaz'ı yüzünü yastıkla kapatıp, başına tabancayla ateş ederek katletti. Cinayetin ardından "Davadan vazgeçirmek için konuşmak istemiştim" savunması yapan cani koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korkunç olayla ilgili ortaya çıkan o detay ise kahretti…

Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:50 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 09:52