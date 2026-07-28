Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Adana’da eşi Hatice Mine Kocamaz’ı vahşice katletmişti! Korkunç cinayetteki o detay kahretti: Olaydan sonra 7 yaşındaki kızını…

SON DAKİKA… Adana’da eşi Hatice Mine Kocamaz’ı vahşice katletmişti! Korkunç cinayetteki o detay kahretti: Olaydan sonra 7 yaşındaki kızını…

SON DAKİKA… Adana'da Hamza Eren Kocamaz, eşi Hatice Mine Kocamaz'ı yüzünü yastıkla kapatıp, başına tabancayla ateş ederek katletti. Cinayetin ardından "Davadan vazgeçirmek için konuşmak istemiştim" savunması yapan cani koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korkunç olayla ilgili ortaya çıkan o detay ise kahretti…

MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:50 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 09:52
SON DAKİKA… Adana’da eşi Hatice Mine Kocamaz’ı vahşice katletmişti! Korkunç cinayetteki o detay kahretti: Olaydan sonra 7 yaşındaki kızını…

SON DAKİKA… Olay, 25 Temmuz gecesi Yüreğir Kışla Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

SON DAKİKA… Adana’da eşi Hatice Mine Kocamaz’ı vahşice katletmişti! Korkunç cinayetteki o detay kahretti: Olaydan sonra 7 yaşındaki kızını…

Pozantı Belediyesi'nde memur olan 1 çocuk annesi Hatice Mine Kocamaz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahalle bekçisi eşi Hamza Eren Kocamaz'dan boşanmak için dava açtı. Anlaşmalı boşanma davası çekişmeliye döndü bekçi koca, eşine davadan vazgeçmesi için ısrar etti.

SON DAKİKA… Adana’da eşi Hatice Mine Kocamaz’ı vahşice katletmişti! Korkunç cinayetteki o detay kahretti: Olaydan sonra 7 yaşındaki kızını…

AKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olay gecesi kızını teslim etmek için eşinin evine giden Hamza Eren Kocamaz, içeriye zorla girdi. Bekçi, salonda boğuştuğu eşinin yüzüne yastık kapatıp, kızının gözleri önünde tabancayla öldürdü.

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SON DAKİKA… Adana’da eşi Hatice Mine Kocamaz’ı vahşice katletmişti! Korkunç cinayetteki o detay kahretti: Olaydan sonra 7 yaşındaki kızını…

Daha sonra cani koca yanına aldığı kızını ablasının evine götürüp teslim ettikten sonra ayrıldı. Katil zanlısı koca saklandığı evde suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

SON DAKİKA… Adana’da eşi Hatice Mine Kocamaz’ı vahşice katletmişti! Korkunç cinayetteki o detay kahretti: Olaydan sonra 7 yaşındaki kızını…

TUTUKLANDI

Kocamaz, emniyetteki sorgusunda, "Eşimi seviyorum, sadece davadan vazgeçirmek için konuşmak istemiştim. Bir anlık öfkeyle cinayeti işledim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

SON DAKİKA… Adana’da eşi Hatice Mine Kocamaz’ı vahşice katletmişti! Korkunç cinayetteki o detay kahretti: Olaydan sonra 7 yaşındaki kızını…

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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