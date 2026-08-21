Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Adana’da ortağı ile oğlunu canice katletmişti! Cinayetin sebebi ortaya çıktı: 40 milyonumu vermedi!

SON DAKİKA… Adana’da ortağı ile oğlunu canice katletmişti! Cinayetin sebebi ortaya çıktı: 40 milyonumu vermedi!

SON DAKİKA… Adana'da Mehmet Nuri Ataş borcunu ödemediği iddiasıyla husumetli olduğu ortağı Aytekin Fil ile oğlu Sinan Fil'i tabancayla katletti! Tutuklanan 46 yaşındaki caninin ifadesi tüyler ürpertti: Payıma düşen 40 milyonu vermedi ben de vurdum!

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 21.08.2026 09:51 Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 09:52
SON DAKİKA… Adana’da ortağı ile oğlunu canice katletmişti! Cinayetin sebebi ortaya çıktı: 40 milyonumu vermedi!

Olay, 19 Ağustos'ta Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Müteahhit Mehmet Nuri Ataş, kendisine borçlu olduğu için aralarında husumet başladığı öne sürülen emekli polis memuru ortağı Aytekin Fil'in iş yerine gitti.

SON DAKİKA… Adana’da ortağı ile oğlunu canice katletmişti! Cinayetin sebebi ortaya çıktı: 40 milyonumu vermedi!

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce belindeki tabancayı çıkaran Ataş, Aytekin Fil' ile yanındaki eşi Neslihan Fil'e ateş edip, iş yerinden çıktı.

SON DAKİKA… Adana’da ortağı ile oğlunu canice katletmişti! Cinayetin sebebi ortaya çıktı: 40 milyonumu vermedi!

BAŞINDAN VURDU

Ataş, olay yerine geldiği hafif ticari araçla kaçmaya çalışırken, Fil çiftinin oğlu Sinan Fil, şüpheliyi yakalamak için araca bindi. Araç seyir halindeyken Ataş, arbede yaşadığı Sinan Fil'i de başından vurdu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… Adana’da ortağı ile oğlunu canice katletmişti! Cinayetin sebebi ortaya çıktı: 40 milyonumu vermedi!

Ataş, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ne geldiğinde kanlar içerisinde kalan Sinan Fil'in bulunduğu aracı sokak ortasında bırakıp, yaya olarak kaçtı. Aytekin Fil kaldırıldığı hastanede, oğlu Sinan Fil ise şüphelinin aracında hayatını kaybetti.

SON DAKİKA… Adana’da ortağı ile oğlunu canice katletmişti! Cinayetin sebebi ortaya çıktı: 40 milyonumu vermedi!

EŞİ VE OĞLUNUN CENAZESİNE SANDALYEYLE KATILDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Nuri Ataş'ın saklandığı evi tespit etti.

SON DAKİKA… Adana’da ortağı ile oğlunu canice katletmişti! Cinayetin sebebi ortaya çıktı: 40 milyonumu vermedi!

Olay yerine yakın bir noktadaki adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Aytekin ile Sinan Fil'in cenazeleri, Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SON DAKİKA… Adana’da ortağı ile oğlunu canice katletmişti! Cinayetin sebebi ortaya çıktı: 40 milyonumu vermedi!

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Neslihan Fil de eşi ve oğlunun cenazesine tekerlekli sandalyeyle katıldı.

SON DAKİKA… Adana’da ortağı ile oğlunu canice katletmişti! Cinayetin sebebi ortaya çıktı: 40 milyonumu vermedi!

"40 MİLYONUMU VERMEDİ"

Emniyete götürülen Mehmet Nuri Ataş, ifadesinde, "Ortak inşaat işi yapmıştık. Payıma düşen 40 milyon lirayı ödemedi. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı, vurdum" dedi.

SON DAKİKA… Adana’da ortağı ile oğlunu canice katletmişti! Cinayetin sebebi ortaya çıktı: 40 milyonumu vermedi!

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için adli tıp birimine götürülen Ataş, gazetecilere, "Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen. Devletin mahkemeleri karar verir" dedi. Adliyeye sevk edilen Ataş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

#ADANA