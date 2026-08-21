Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Adana’da ortağı ile oğlunu canice katletmişti! Cinayetin sebebi ortaya çıktı: 40 milyonumu vermedi!

SON DAKİKA… Adana’da ortağı ile oğlunu canice katletmişti! Cinayetin sebebi ortaya çıktı: 40 milyonumu vermedi!

SON DAKİKA… Adana'da Mehmet Nuri Ataş borcunu ödemediği iddiasıyla husumetli olduğu ortağı Aytekin Fil ile oğlu Sinan Fil'i tabancayla katletti! Tutuklanan 46 yaşındaki caninin ifadesi tüyler ürpertti: Payıma düşen 40 milyonu vermedi ben de vurdum!

Giriş Tarihi: 21.08.2026 09:51 Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 09:52