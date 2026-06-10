SON DAKİKA… Adana’da platonik aşık olduğu kadına sokak ortasında kabusu yaşattı! Saldırgandan pes dedirten savunma…

İLKOKULDAN BERİ PLATONİK AŞIKMIŞ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Nursel S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa süre sonra Ramazan S.'yi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.