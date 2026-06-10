Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA… Adana’da platonik aşık olduğu kadına sokak ortasında kabusu yaşattı! Saldırgandan pes dedirten savunma…
SON DAKİKA… Adana’da platonik aşık olduğu kadına sokak ortasında kabusu yaşattı! Saldırgandan pes dedirten savunma…
SON DAKİKA… Adana Seyhan'da Ramazan S., platonik aşk beslediği Nursel S.'yi evine kadar adım adım takip etti. Sokakta arkasından yaklaştığı kadını yerlerde sürükledi! Nursel S.'yi 7 yerinden bıçaklayan ve genç kadının ilkokul arkadaşı çıkan saldırganın ifadesi pes dedirtti: Görünce heyecanlandım…
Giriş Tarihi: 10.06.2026 10:03
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 10:04