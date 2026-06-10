Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Adana’da platonik aşık olduğu kadına sokak ortasında kabusu yaşattı! Saldırgandan pes dedirten savunma…

SON DAKİKA… Adana’da platonik aşık olduğu kadına sokak ortasında kabusu yaşattı! Saldırgandan pes dedirten savunma…

SON DAKİKA… Adana Seyhan'da Ramazan S., platonik aşk beslediği Nursel S.'yi evine kadar adım adım takip etti. Sokakta arkasından yaklaştığı kadını yerlerde sürükledi! Nursel S.'yi 7 yerinden bıçaklayan ve genç kadının ilkokul arkadaşı çıkan saldırganın ifadesi pes dedirtti: Görünce heyecanlandım…

Ziya RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 10.06.2026 10:03 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 10:04
SON DAKİKA… Adana’da platonik aşık olduğu kadına sokak ortasında kabusu yaşattı! Saldırgandan pes dedirten savunma…

Olay, 8 Haziran'da Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan S., platonik aşk beslediği Nursel S.'yi evine kadar takip ettikten sonra sokakta arkasından yaklaşıp, durdurdu.

SON DAKİKA… Adana’da platonik aşık olduğu kadına sokak ortasında kabusu yaşattı! Saldırgandan pes dedirten savunma…

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ramazan S. ile karşılaşınca panikleyen Nursel S., yere düştü. Ramazan S. cebinden çıkardığı bıçakla yerdeki Nursel S.'yi 7 yerinden bıçakladı. Nursel S.'nin çığlık atarak yardım istemesi üzerine Ramazan S. kaçtı. Yaşananlar Nursel S.'nin oturduğu sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA… Adana’da platonik aşık olduğu kadına sokak ortasında kabusu yaşattı! Saldırgandan pes dedirten savunma…

İLKOKULDAN BERİ PLATONİK AŞIKMIŞ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Nursel S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa süre sonra Ramazan S.'yi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.

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SON DAKİKA… Adana’da platonik aşık olduğu kadına sokak ortasında kabusu yaşattı! Saldırgandan pes dedirten savunma…

Emniyete götürülen Ramazan S.'nin, ilkokulda birlikte öğrenim gördüğü, o yıllardan bu yana Nursel S.'ye aşk beslediği ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Adana’da platonik aşık olduğu kadına sokak ortasında kabusu yaşattı! Saldırgandan pes dedirten savunma…

PES DEDİRTEN SAVUNMA: SOKAKTA GÖRÜNCE HEYECANLANDIM

Şüpheli Ramazan S.'nin, ifadesinde, "O yıllardan beri ona ulaşmak istiyordum. Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım" dedi.

SON DAKİKA… Adana’da platonik aşık olduğu kadına sokak ortasında kabusu yaşattı! Saldırgandan pes dedirten savunma…

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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