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SON DAKİKA... Adana’da sokakta öldürüldü denmişti: Elleri ve kolları bağlanıp işkenceyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
SON DAKİKA... Adana’da sokakta öldürüldü denmişti: Elleri ve kolları bağlanıp işkenceyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
Adana'da 24 Ağustos 2025 yılında sokakta öldürüldüğü öne sürülen ASKİ çalışanı gencin yem satan iş yerinde elleri ve kolları bağlanıp işkence yapılarak öldürüldüğü ortaya çıkarken, aile olayda bir kişinin tutuklandığını ancak olayda başka kişilerinde olduğunu cinayetin bütün yönleriyle ortaya çıkartılması gerektiğini söyledi. İşte detaylar..
Giriş Tarihi: 28.09.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 11:59