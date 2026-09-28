SON DAKİKA... Adana’da sokakta öldürüldü denmişti: Elleri ve kolları bağlanıp işkenceyle öldürüldüğü ortaya çıktı!

Adana'da 24 Ağustos 2025 tarihinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde 34 yaşındaki Haluk Taş'ın sokakta tartıştığı şahıslar tarafından öldürüldüğü bildirilmişti. Ancak olayın anlatıldığı gibi olmadığı işkence yapılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. İddiaya göre ASKİ'de çalışan Haluk Taş, iş arkadaşı Bahri A. ile birlikte Bahri A.'nın Salbaş Mahallesinde bulunan çiftliğine gitti. Bir süre sonra iki arkadaş, mahallede yem satışı yapan Abdulkadir Ö.'nün iş yerine gitti.

"BENİ DARP ETTİLER"

Daha sonra Bahri A.'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Beni darp ettiler" şeklinde ihbarda bulunduğu öğrenildi. Bahri A.'nın hastaneye gittikten bir süre sonra Taş'ın da darp edildiğini söylemesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Taş'ın elleri ve kolları bağlı, darp edilmiş halde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Haluk Taş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen gördüğü işkence ve boynuna aldığı sopa darbesinden dolayı hayatını kaybetti.