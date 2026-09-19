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SON DAKİKA… Adana’daki fuhuş operasyonunda şoke eden detaylar: 5 ayrı banka hesabında 210 milyonluk para trafiği!
SON DAKİKA… Adana’daki fuhuş operasyonunda şoke eden detaylar: 5 ayrı banka hesabında 210 milyonluk para trafiği!
SON DAKİKA… Adana merkezli 3 ilde eş zamanlı fuhuş operasyonu yapıldı. 7'si kadın 18 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonun ayrıntıları şaşkınlık yarattı! Şüphelilerin 5 ayrı banka hesabında 16 aylık dönemde 210 milyon liralık para trafiği ortaya çıktı! İşte detaylar
Giriş Tarihi: 19.09.2026 10:30
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 10:55