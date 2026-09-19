Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Adana’daki fuhuş operasyonunda şoke eden detaylar: 5 ayrı banka hesabında 210 milyonluk para trafiği!

SON DAKİKA… Adana’daki fuhuş operasyonunda şoke eden detaylar: 5 ayrı banka hesabında 210 milyonluk para trafiği!

SON DAKİKA… Adana merkezli 3 ilde eş zamanlı fuhuş operasyonu yapıldı. 7'si kadın 18 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonun ayrıntıları şaşkınlık yarattı! Şüphelilerin 5 ayrı banka hesabında 16 aylık dönemde 210 milyon liralık para trafiği ortaya çıktı! İşte detaylar

MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 19.09.2026 10:30 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 10:55
SON DAKİKA… Adana’daki fuhuş operasyonunda şoke eden detaylar: 5 ayrı banka hesabında 210 milyonluk para trafiği!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentteki masaj salonu ve güzellik merkezlerinde fuhuş yaptırdığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

SON DAKİKA… Adana’daki fuhuş operasyonunda şoke eden detaylar: 5 ayrı banka hesabında 210 milyonluk para trafiği!

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, 7'si kadın 18 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin, iş yerleri adına açtıkları sanal medya hesaplarından müşteri buldukları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, kendileriyle iletişime geçen kişilere, fuhşa zorladıkları kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalogları gönderdikleri saptandı.

SON DAKİKA… Adana’daki fuhuş operasyonunda şoke eden detaylar: 5 ayrı banka hesabında 210 milyonluk para trafiği!

BANKA HESAPLARINDA 210 MİLYON LİRALIK HAREKET

Operasyon için harekete geçen polis ekipleri, Adana merkezli Mersin ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Haklarında yakalama kararı bulunan 7'si kadın, 18 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca fuhşa zorlandığı belirlenen 11 kadın ise kurtarıldı. Şüphelilerin, banka hesaplarında 210 milyon liralık hareket olduğu belirtildi.

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SON DAKİKA… Adana’daki fuhuş operasyonunda şoke eden detaylar: 5 ayrı banka hesabında 210 milyonluk para trafiği!

17 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilere ait 14 milyon lira değerindeki ev ve araçlara el konurken, 50 banka hesabına da tedbir kararı uygulandı.

SON DAKİKA… Adana’daki fuhuş operasyonunda şoke eden detaylar: 5 ayrı banka hesabında 210 milyonluk para trafiği!

MİLYONLUK PARA HAREKETLERİNE "MASAJ ÜCRETİ" SAVUNMASI

Sorgularında fuhuş suçlamalarını kabul etmedikleri öğrenilen şüphelilerin, banka hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketleriyle ilgili ise "masaj ücreti" veya "güzellik merkezi hizmet bedeli" şeklinde savunma yaptıkları öne sürüldü.

SON DAKİKA… Adana’daki fuhuş operasyonunda şoke eden detaylar: 5 ayrı banka hesabında 210 milyonluk para trafiği!
#ADANA #FUHUŞ