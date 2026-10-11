SON DAKİKA: Adana’daki kuyumcu Zahir Cız infazında flaş gelişme! Katil yakalandı, kaçış planı deşifre oldu! ’Baygaralar ve yapay zeka detayı

FIRAT ÇELİK

Görüşme de, Fırat Çelik, Cız'ı Adana'da yeraltı dünyasının en güçlü aktörlerinden biri olan Şirin Aksoy ile birlikte yürüdüğünü iddia ederek onun üzerinden kuyumcu ve fabrikalar açtığını, bu ticari varlıkların aslında Aksoy Grubu'nun gücünü artırmak için paravan olarak kullanıldığını ima ederek pay istemişti.