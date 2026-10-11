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SON DAKİKA: Adana'daki kuyumcu Zahir Cız infazında flaş gelişme! Katil yakalandı, kaçış planı deşifre oldu! 'Baygaralar ve yapay zeka detayı
SON DAKİKA: Adana'daki kuyumcu Zahir Cız infazında flaş gelişme! Katil yakalandı, kaçış planı deşifre oldu! 'Baygaralar ve yapay zeka detayı
Adana'da organize suç örgütlerinin güç savaşları gölgesinde işlenen ve kuyumcu Zahir Cız'ın ölümüyle sonuçlanan kanlı suikastın sır perdesi aralandı. "Baygaralar" çetesinin tehditleri sonrası sokak ortasında kurşun yağdıran tetikçi, yapay zeka destekli yüz analiziyle tespit edilerek gece yarısı tekneyle yurt dışına kaçmak üzereyken nefes kesen bir operasyonla Emniyet güçleri tarafından kıskıvrak ele geçirildi.
Giriş Tarihi: 11.10.2026 09:58
Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 10:04