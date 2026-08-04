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SON DAKİKA | Adıyamanlı Mustafa devlet sayesinde hayata tutundu: 'Devlet hem oğluma sahip çıktı, hem ev sahibi yaptı'
SON DAKİKA | Adıyamanlı Mustafa devlet sayesinde hayata tutundu: "Devlet hem oğluma sahip çıktı, hem ev sahibi yaptı"
Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da yıkılan evinin enkazında eşini kaybeden, biri henüz bir aylık iki oğluyla sağ kurtulan Mustafa Altıparmak (40), yaşadığı büyük acıya rağmen devletin sayesinde hayata tutundu. Depremde eşini kaybeden Mustafa Altıparmak enkazdan bir aylık oğlu Ufuk ve 4 yaşındaki Umut ile birlikte sağ çıktı. Bir aylık olan Ufuk bebeğe daha iyi bakılabilmesi için sosyal hizmetler sahip çıktı.
Giriş Tarihi: 04.08.2026 07:20
Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 07:21