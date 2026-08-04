SON DAKİKA | Adıyamanlı Mustafa devlet sayesinde hayata tutundu: "Devlet hem oğluma sahip çıktı, hem ev sahibi yaptı"  

Çok zor günler yaşadık. Eşimi ve evimi kaybettim ama çocuklarım için ayakta kaldım. Eşimi kaybettiğimde Ufuk henüz bir aylıktı. Devletimiz hem oğluma sahip çıktı hem de ev sahibi yaptı. Yeni yuvamıza kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yeni yuvam sayesinde evlatlarımla yeniden bir aile oldum. Artık konforlu ve sağlam yeni evimize taşındık.



