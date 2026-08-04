Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Adıyamanlı Mustafa devlet sayesinde hayata tutundu: 'Devlet hem oğluma sahip çıktı, hem ev sahibi yaptı'

SON DAKİKA | Adıyamanlı Mustafa devlet sayesinde hayata tutundu: "Devlet hem oğluma sahip çıktı, hem ev sahibi yaptı"  

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da yıkılan evinin enkazında eşini kaybeden, biri henüz bir aylık iki oğluyla sağ kurtulan Mustafa Altıparmak (40), yaşadığı büyük acıya rağmen devletin sayesinde hayata tutundu. Depremde eşini kaybeden Mustafa Altıparmak enkazdan bir aylık oğlu Ufuk ve 4 yaşındaki Umut ile birlikte sağ çıktı. Bir aylık olan Ufuk bebeğe daha iyi bakılabilmesi için sosyal hizmetler sahip çıktı.

İLKER ŞAHİN
Giriş Tarihi: 04.08.2026 07:20 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 07:21
SON DAKİKA | Adıyamanlı Mustafa devlet sayesinde hayata tutundu: Devlet hem oğluma sahip çıktı, hem ev sahibi yaptı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin en çok etkilediği illerden olan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yaylacık köyünde yaşayan Mustafa Altıparmak, depremde eşi Şenay Altıparmak'ı (38) kaybetti. Enkazdan henüz bir aylık olan oğlu Ufuk ve o tarihte 4 yaşında olan oğlu Umut ile birlikte sağ kurtuldu.

SON DAKİKA | Adıyamanlı Mustafa devlet sayesinde hayata tutundu: Devlet hem oğluma sahip çıktı, hem ev sahibi yaptı

Henüz bir aylık olan Ufuk'un daha güvenli koşullarda büyüyebilmesi için sosyal hizmetler sahip çıktı. Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü ekipleri, anne sütüne ihtiyaç duyan bebeği koruyucu aile olarak Mustafa Altıparmak'ın Van'da yaşayan ve yeni doğum yapmış olan yeğenine verdi.

SON DAKİKA | Adıyamanlı Mustafa devlet sayesinde hayata tutundu: Devlet hem oğluma sahip çıktı, hem ev sahibi yaptı

Van'da yaşayan Fatma Çelik, minik bebeğe hem süt annelik yaptı hem de sosyal hizmetlerden para desteği aldı. 4 yaşındaki Umut'a ise Mustafa Altıparmak'ın kız kardeşi bakıp, ilgilendi.

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SON DAKİKA | Adıyamanlı Mustafa devlet sayesinde hayata tutundu: Devlet hem oğluma sahip çıktı, hem ev sahibi yaptı

YENİ YUVADA YENİ BAŞLANGIÇ

Devlet desteğiyle inşa edilen Gölbaşı ilçesindeki yeni köy evine yerleşen Mustafa Altıparmak, iki çocuğunu da yanına alarak hayatında yeni bir sayfa açtı. Büyük acıların ardından sıcak bir yuvaya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Altıparmak, devlet tarafından inşa edilen köy evi ile yeni hayata yeni bir başlangıç yaptığını söyledi.

SON DAKİKA | Adıyamanlı Mustafa devlet sayesinde hayata tutundu: Devlet hem oğluma sahip çıktı, hem ev sahibi yaptı

"DEVLETİMİZ SAHİP ÇIKTI"

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Mustafa Altıparmak, "Vatanımız, milletimiz ve devletimiz var olsun. Depremzedeler olarak bizi düştüğümüz yerden yeniden ayağa kaldırmayı bildiler. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu süreçte emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyorum.

SON DAKİKA | Adıyamanlı Mustafa devlet sayesinde hayata tutundu: Devlet hem oğluma sahip çıktı, hem ev sahibi yaptı

Çok zor günler yaşadık. Eşimi ve evimi kaybettim ama çocuklarım için ayakta kaldım. Eşimi kaybettiğimde Ufuk henüz bir aylıktı. Devletimiz hem oğluma sahip çıktı hem de ev sahibi yaptı. Yeni yuvamıza kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yeni yuvam sayesinde evlatlarımla yeniden bir aile oldum. Artık konforlu ve sağlam yeni evimize taşındık.

SON DAKİKA | Adıyamanlı Mustafa devlet sayesinde hayata tutundu: Devlet hem oğluma sahip çıktı, hem ev sahibi yaptı

İki oğlumu da yanıma aldım. Şimdi tam bir aile olduk. Devletimiz bizi hiçbir zaman bir başımıza bırakmadı. Hem devletimiz hem de milletimiz yanımızda oldu. Depremzedeler devletin desteğiyle yeniden yuvalarına ve umutlarına kavuştu" dedi.

#KAHRAMANMARAŞ #ADIYAMAN