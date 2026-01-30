Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika: AFAD ve Kandilli ile Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son Dakika: AFAD ve Kandilli ile Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Bolu ve Düzce başta olmak üzere çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından vatandaşlar, ilk etapta AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verileri araştırmaya başladı. Depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğine ilişkin ayrıntılar merak edilirken, resmi kurumlardan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 30.01.2026 20:47 Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 20:56
Son Dakika: AFAD ve Kandilli ile Bolu’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Bolu, Düzce ve çevresinde hissedilen bir yer sarsıntısı bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Depremin ardından çok sayıda kişi, AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son verileri incelemeye yöneldi. Sarsıntının şiddeti, merkez noktası ve yerin kaç kilometre altında gerçekleştiğine dair bilgiler araştırılırken, yetkili kurumların yapacağı açıklamalar bekleniyor.

Son Dakika: AFAD ve Kandilli ile Bolu’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

BOLU'DA KORKUTAN DEPREM!

Büyüklük 3.1 (ML)
Yer Merkez (Bolu)
Tarih(TS) 30-01-2026 20:38:04
Enlem 40.7822
Boylam 31.6433
Derinlik 7.92 (KM)
Son Dakika: AFAD ve Kandilli ile Bolu’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: AFAD ve Kandilli ile Bolu’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Son Dakika: AFAD ve Kandilli ile Bolu’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?