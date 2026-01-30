Trend
Son Dakika: AFAD ve Kandilli ile Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Bolu ve Düzce başta olmak üzere çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından vatandaşlar, ilk etapta AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verileri araştırmaya başladı. Depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğine ilişkin ayrıntılar merak edilirken, resmi kurumlardan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 30.01.2026 20:47
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 20:56