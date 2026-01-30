Son Dakika: AFAD ve Kandilli ile Bolu’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Bolu, Düzce ve çevresinde hissedilen bir yer sarsıntısı bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Depremin ardından çok sayıda kişi, AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son verileri incelemeye yöneldi. Sarsıntının şiddeti, merkez noktası ve yerin kaç kilometre altında gerçekleştiğine dair bilgiler araştırılırken, yetkili kurumların yapacağı açıklamalar bekleniyor.