SON DAKİKA… Afrika sıcakları Türkiye’yi vurdu! Adana’da 33 dereceyi gösterdi: Yerde beton yok, lav var!

"Yerde beton yok, lav var"

Özgün Mert ise "Adana'da yemin ediyorum yerde beton yok, lav var. Sıcak yerden geliyor. Daha Haziran ayında hava böyleyse Temmuz ve Ağustos aylarını düşünemiyorum. Şimdi 40 derece diyorlar, o aylarda 50-60 dereceyi görürüz. Biz burada zaten cehennemi yaşıyoruz. Yandık, kavrulduk" ifadelerini kullandı.