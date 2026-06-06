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SON DAKİKA… Afrika sıcakları Türkiye’yi vurdu! Adana’da 33 dereceyi gösterdi: Yerde beton yok, lav var!
SON DAKİKA… Afrika sıcakları Türkiye’yi vurdu! Adana’da 33 dereceyi gösterdi: Yerde beton yok, lav var!
SON DAKİKA… Afrika sıcakları, Türkiye'yi etkisi altına aldı. En sıcak illerinden Adana'da sıcaklık 33 dereceyi aştı. park ve bahçelerdeki gölgelik alanlara sığınan vatandaşlar dert yandı: Şehir yanıyor!
Giriş Tarihi: 06.06.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 12:18