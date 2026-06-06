Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Afrika sıcakları Türkiye’yi vurdu! Adana’da 33 dereceyi gösterdi: Yerde beton yok, lav var!

SON DAKİKA… Afrika sıcakları Türkiye’yi vurdu! Adana’da 33 dereceyi gösterdi: Yerde beton yok, lav var!

SON DAKİKA… Afrika sıcakları, Türkiye'yi etkisi altına aldı. En sıcak illerinden Adana'da sıcaklık 33 dereceyi aştı. park ve bahçelerdeki gölgelik alanlara sığınan vatandaşlar dert yandı: Şehir yanıyor!

İHA
Giriş Tarihi: 06.06.2026 12:17 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 12:18
SON DAKİKA… Afrika sıcakları Türkiye’yi vurdu! Adana’da 33 dereceyi gösterdi: Yerde beton yok, lav var!

Adana'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye başladı. Haziran ayının ilk günlerinde park ve bahçelerdeki termometreler 33 dereceye ulaştı.

SON DAKİKA… Afrika sıcakları Türkiye’yi vurdu! Adana’da 33 dereceyi gösterdi: Yerde beton yok, lav var!

Hal böyle olunca dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarda gölgelik alan aradı. Sıcak havayı fırsat bilen Adanalılar park ve bahçelere giderek serin havanın tadını çıkarttı.

SON DAKİKA… Afrika sıcakları Türkiye’yi vurdu! Adana’da 33 dereceyi gösterdi: Yerde beton yok, lav var!

"ADANA'YI TERK ETMEK LAZIM"

Vatandaşlardan Adnan Demir, sıcaklığın katlanılamaz boyuta ulaştığını anlatarak, "Adana çok sıcak, Adana'yı terk etmek lazım. Şehir olduğu gibi yanıyor. Vatandaşlar bence evden dışarıya çıkmasınlar.

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SON DAKİKA… Afrika sıcakları Türkiye’yi vurdu! Adana’da 33 dereceyi gösterdi: Yerde beton yok, lav var!

Çıktıklarında da park veya bahçe gibi yerler bulup buralarda takılsınlar. Gündüz vakti kesinlikle çıkılmamalı. Şuanda kaç derece olduğunu bilmiyorum ama çok terledim" dedi.

SON DAKİKA… Afrika sıcakları Türkiye’yi vurdu! Adana’da 33 dereceyi gösterdi: Yerde beton yok, lav var!

"Yerde beton yok, lav var"

Özgün Mert ise "Adana'da yemin ediyorum yerde beton yok, lav var. Sıcak yerden geliyor. Daha Haziran ayında hava böyleyse Temmuz ve Ağustos aylarını düşünemiyorum. Şimdi 40 derece diyorlar, o aylarda 50-60 dereceyi görürüz. Biz burada zaten cehennemi yaşıyoruz. Yandık, kavrulduk" ifadelerini kullandı.

#TÜRKİYE #ADANA