SON DAKİKA… Ahbap derneği depremzedeye ev sözünü tutmadı! Haluk Levent konut vaadiyle 158 milyon dolar toplamış

SON DAKİKA… Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonrası Haluk Levent, Ahbap Derneği üzerinden depremzedelere konut yapacağını açıkladı. Haluk Levent'in ev yapma vaadiyle 3 sene önce 158 milyon dolar topladığı ortaya çıktı. Malatyalı depremzedeler, sahte çek davasından ceza alan Haluk Levent'in 3 yıl geçmesine rağmen söz verilen evleri alamadıklarını açıkladı. Haluk Levent'in kendilerini mağdur ettiğini belirten depremzedeler "Toplanan bağışların nerelere harcandığının belgeleriyle açıklanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.