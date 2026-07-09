SON DAKİKA… Ahbap derneği depremzedeye ev sözünü tutmadı! Haluk Levent konut vaadiyle 158 milyon dolar toplamış

"BU PARALAR NE OLDU?"

Sanatçı Haluk Levent hakkında karşılıksız iki çek nedeniyle verilen toplam 70 milyon TL adli para cezası ve çek düzenleme yasağı kararına da değinen İrfan Yılmaz, şunları söyledi:

"Geçen de bir çek yazmış, o da karşılıksız çıkmış. Şaibeler hep üst üste gelmiş. O zaman dediler ki, 'Ahbap var devlet yok' Devlet nasıl yok. Çadır kentler hızlı şekilde yapıldı, sonra konteynerlere geçildi, sonra da kalıcı konutlara geçildi. Yok bir paraya da depremzedeye verildi. Devletin yaptığı konutlarla bunların arasında dağlar var. TOKİ 500 bin konut yaptı, burada 200 konutu teslim edemediler. Niye edilmedi. Baca bile konulmadı. Bu paralar ne oldu. Haluk Levent 'açıklayıp bırakacağım' diyor, öyle kaçmak yok. Bu depremzedelerin parası, açıklamasını istiyorum."