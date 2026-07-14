Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar: Haluk Levent'ten kardeşi Berkant Acil'e 125 milyon liralık kardeş kıyağı!

Son Dakika | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar: Haluk Levent'ten kardeşi Berkant Acil'e 125 milyon liralık kardeş kıyağı!

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Toplanan milyonlarca liralık bağışın Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ve bağlantılı kişi ile şirketlerin hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Acil'in ihaleye fesat karıştırmaktan geçtiğimiz ay tutuklandığı ortaya çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 14.07.2026 14:26 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 14:27
Son Dakika | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar: Haluk Levent’ten kardeşi Berkant Acil’e 125 milyon liralık kardeş kıyağı!

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı.

Son Dakika | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar: Haluk Levent’ten kardeşi Berkant Acil’e 125 milyon liralık kardeş kıyağı!

KARDEŞE 125 MİLYON

Yapılan incelemede Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir bölümünün Haluk Levent'in asistanı Y.K.'nın kişisel hesabına aktarıldığı, buradan da 125 milyon 765 bin liranın Levent'i kardeşi Berkant Acil'e aktarıldığı belirlendi.

Son Dakika | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar: Haluk Levent’ten kardeşi Berkant Acil’e 125 milyon liralık kardeş kıyağı!

Acil'in ise bu paraları Koşan Adam Müzik Yapım, Koşan Trade Gıda Temizlik ve Palmak Orman Ürünleri ile Muğla merkezli Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon gibi şirketle aktardığı ortaya çıktı.

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Son Dakika | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar: Haluk Levent’ten kardeşi Berkant Acil’e 125 milyon liralık kardeş kıyağı!

14 ŞÜPHELİ VE 4 ŞİRKETE OPERASYON

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 14 şüpheli ile 4 şirkete yönelik eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama operasyonu gerçekleştirildi.

Son Dakika | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar: Haluk Levent’ten kardeşi Berkant Acil’e 125 milyon liralık kardeş kıyağı!

Operasyonda şüpheliler yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Son Dakika | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar: Haluk Levent’ten kardeşi Berkant Acil’e 125 milyon liralık kardeş kıyağı!

İHALEYE FESATTAN TUTUKLU

Berkan Acil'in Şile Belediyesi'ne yönelik üçüncü dalga operasyonunda Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla tutuklandığı ortaya çıktı.

Acil'in Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'ni Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanmak suretiyle doğrudan temin yöntemiyle aldığı, doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği belirlendi.

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