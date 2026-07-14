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Son Dakika | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar: Haluk Levent'ten kardeşi Berkant Acil'e 125 milyon liralık kardeş kıyağı!
Son Dakika | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar: Haluk Levent'ten kardeşi Berkant Acil'e 125 milyon liralık kardeş kıyağı!
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Toplanan milyonlarca liralık bağışın Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ve bağlantılı kişi ile şirketlerin hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Acil'in ihaleye fesat karıştırmaktan geçtiğimiz ay tutuklandığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 14.07.2026 14:26
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 14:27