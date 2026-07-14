Son Dakika | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar: Haluk Levent’ten kardeşi Berkant Acil’e 125 milyon liralık kardeş kıyağı!

KARDEŞE 125 MİLYON

Yapılan incelemede Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir bölümünün Haluk Levent'in asistanı Y.K.'nın kişisel hesabına aktarıldığı, buradan da 125 milyon 765 bin liranın Levent'i kardeşi Berkant Acil'e aktarıldığı belirlendi.