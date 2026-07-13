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SON DAKİKA | AHBAP Derneği üzerinden milyonluk vurgun yapmıştı! Haluk Levent'in kaçış rotası belli oldu: Aynı gün 2 farklı yere bilet almış
SON DAKİKA | AHBAP Derneği üzerinden milyonluk vurgun yapmıştı! Haluk Levent'in kaçış rotası belli oldu: Aynı gün 2 farklı yere bilet almış
Son dakika haberi: İstanbul'da 'Dernekler kanununa muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddiasıyla soruşturma başlatılan AHBAP Derneği'nin başkanı Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önce kaçış rotası çizdiği, Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10'a Düsseldorf'a, aynı gün akşam 21.55'e ise Hannover'e uçuş bileti aldığı ortaya çıktı. Levent emniyette telefon şifresini söylemedi.
Giriş Tarihi: 13.07.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 14:28