Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | AHBAP Derneği üzerinden milyonluk vurgun yapmıştı! Haluk Levent'in kaçış rotası belli oldu: Aynı gün 2 farklı yere bilet almış

SON DAKİKA | AHBAP Derneği üzerinden milyonluk vurgun yapmıştı! Haluk Levent'in kaçış rotası belli oldu: Aynı gün 2 farklı yere bilet almış

Son dakika haberi: İstanbul'da 'Dernekler kanununa muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddiasıyla soruşturma başlatılan AHBAP Derneği'nin başkanı Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önce kaçış rotası çizdiği, Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10'a Düsseldorf'a, aynı gün akşam 21.55'e ise Hannover'e uçuş bileti aldığı ortaya çıktı. Levent emniyette telefon şifresini söylemedi.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 13.07.2026 14:27 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 14:28
SON DAKİKA | AHBAP Derneği üzerinden milyonluk vurgun yapmıştı! Haluk Levent’in kaçış rotası belli oldu: Aynı gün 2 farklı yere bilet almış

Son dakika haberi: Haluk Levent'in 2017'de kurduğu sivil toplum kuruluşu AHBAP Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

SON DAKİKA | AHBAP Derneği üzerinden milyonluk vurgun yapmıştı! Haluk Levent’in kaçış rotası belli oldu: Aynı gün 2 farklı yere bilet almış

Emniyete götürülen Levent'in gözaltına alınmadan önce kaçış rotası çizdiği, Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10'a Düsseldorf'a, aynı gün akşam 21.55'a ise Hannover'e uçuş bileti aldığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA | AHBAP Derneği üzerinden milyonluk vurgun yapmıştı! Haluk Levent’in kaçış rotası belli oldu: Aynı gün 2 farklı yere bilet almış

Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını öğrenince karayolu ile İzmir'e hareket ettiği anlaşılan Haluk Levent'in, buradan da deniz yolu üzerinden ülkeden kaçmayı hedeflediği iddia ediliyor.

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SON DAKİKA | AHBAP Derneği üzerinden milyonluk vurgun yapmıştı! Haluk Levent’in kaçış rotası belli oldu: Aynı gün 2 farklı yere bilet almış

TELEFON ŞİFRESİNİ VERMEDİ

Haluk Levent'in, çantasında el konulan 4 cep telefonunun şifresini polise vermediği öğrenildi.

SON DAKİKA | AHBAP Derneği üzerinden milyonluk vurgun yapmıştı! Haluk Levent’in kaçış rotası belli oldu: Aynı gün 2 farklı yere bilet almış

Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını öğrenince karayolu ile İzmir'e hareket ettiği anlaşılan Haluk Levent'in, buradan da deniz yolu üzerinden ülkeden kaçmayı hedeflediği iddia edilirken, polis, telefon şifrelerini kırmak için üzerinde çalışıyor.

SON DAKİKA | AHBAP Derneği üzerinden milyonluk vurgun yapmıştı! Haluk Levent’in kaçış rotası belli oldu: Aynı gün 2 farklı yere bilet almış

EN SON İFADE VERECEK

Soruşturma kapsamında önce diğer gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınacağı, ardından en son Levent'in ifade vermesi bekleniyor.

#HALUK LEVENT