Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… AHBAP soruşturması Şile Belediyesi’ne uzandı! Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil başrolde: Paravan şirket üzerinden tüm parayı...

SON DAKİKA… AHBAP soruşturması Şile Belediyesi’ne uzandı! Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil başrolde: Paravan şirket üzerinden tüm parayı...

SON DAKİKA… Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil hakkında tutuklu olduğu bir başka dosya olan Şile Belediyesi soruşturmasındaki detaylar ortaya çıktı. Şile Belediye yetkililerince düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'nin doğrudan temin yöntemiyle ihale edildiği, ihale öncesinde belediye yetkililerinin Berkant Acil ve Arif Sevik ile buluştukları bilgisine de ulaşıldı. İhalenin rüşvet karşılığında Mehmet Sait Köse'nin sahibi olduğu firma olan Sur Müzik'e verildiği, her ne kadar kağıt üstünde ihaleyi kazanan firma olarak Sur Müzik görünse de gerçekte festivali Berkant Acil'in sahibi olduğu Koşan Adam firmasının gerçekleştirdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 17.07.2026 16:37 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 16:40