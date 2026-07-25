Son Dakika | AHBAP soruşturmasında şaşkına çeviren yeni detaylar: Haluk Levent’ten ’eksik numara’ yöntemi

"BU HAYATTA HERKESE YANLIŞ YAPARIM SANA YAPMAM"

Öte yandan yardım paralarının dernek dışına çıkarılmasında kullanılan Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile Levent'in arasında geçen yeni WhatsApp konuşmaları da ortaya çıktı.

Mehmet isimli kişiye olan borcu karşısında attığı ses kaydını Yeliz'e dinlemesi için gönderen Levent, ses kaydında," Ya Mehmetcim sen şaşırdın mı? Ben hayatta herkese yanlış yaparım sana yapmam. O gün bir kazaya uğradık. Bütün parayı şeye verdik, toplayamadık diye verdik ya iki gün geçti. Elimde çekler, çeki zaten ödeyeceğiz. Sana davranışımız başkasına gibi olabilir mi ya. Allah Muhammed için ya sen niye kendi kendine böyle iki gün ulaşamadım diye bana çıldırıyorsun. Yarın açıyorum telefonları ve yarın İstanbul'da buluşuyorum seninle" ifadeleri yer aldı.