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Son Dakika | AHBAP soruşturmasında şaşkına çeviren yeni detaylar: Haluk Levent'ten 'eksik numara' yöntemi
Son Dakika | AHBAP soruşturmasında şaşkına çeviren yeni detaylar: Haluk Levent'ten 'eksik numara' yöntemi
Son dakika haberi: Ahbap soruşturmasında 22 geçmiş suç ve dosya kaydı tespit edilen Haluk Levent'in düştüğü borç sarmalıyla ilgili yeni ayrıntılara SABAH ulaştı. Levent'in asistanı Yeliz Kaya'dan bir çekin fotokopisini fotoğraf görüntüsü gibi yapmasını istediği, Levent'in gönderdiği ses kayıtlarında göstermelik sahte makbuzlar yapıp diğer şahıslara gösterme talimatı verdiği görüldü.
Giriş Tarihi: 25.07.2026 06:48
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 06:50