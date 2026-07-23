Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında Şile detayı! Belediye kasasını konserler ile boşalttılar: Aradaki fark 20 milyon TL!

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında Şile detayı! Belediye kasasını konserler ile boşalttılar: Aradaki fark 20 milyon TL!

SON DAKİKA… AHBAP Derneği soruşturması, CHP'li Şile Belediyesi'ne uzandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına giren öre tanık ifadeleri göre AHBAP Derneği ile Şile Belediyesi arasındaki organik finansal ilişkiler ve usulsüz çek kullanımına dair dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Bilirkişi raporunda belediye kasasının konserler ile nasıl boşaltıldığı da tek tek anlatıldı. Aralarında Melek Mosso, Sıla ve Can Bonomo gibi ünlülerin yer aldığı konserler için 22 milyon 790 bin fatura düzenlendi ancak sanatçılar 1 milyon 930 bin lira ödendiği ortaya çıktı. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ile asistanı Yeliz Kaya arasındaki WhatsApp yazışmaları da kirli çarkı kanıtladı!

Leyla Yıldız
Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:32 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 11:40
SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında Şile detayı! Belediye kasasını konserler ile boşalttılar: Aradaki fark 20 milyon TL!

Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında hazırlanan bilirkişi raporu ile dosyaya giren tanık ifadeleri, 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya çıktı.

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında Şile detayı! Belediye kasasını konserler ile boşalttılar: Aradaki fark 20 milyon TL!

Raporda, ihalenin resmi kayıtlarda Sur Müzik Organizasyon adına görünüyor olsa da organizasyon fiilen Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in sahibi olduğu Koşan Adam Menajerlik tarafından yürütüldüğü, belediyeden çıkan milyonlarca liralık hakediş ödemelerinin şirket ve şahıs hesapları arasında dolaştırılaeak paranın kaybolmasına neden oldukları tespit edildi.

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında Şile detayı! Belediye kasasını konserler ile boşalttılar: Aradaki fark 20 milyon TL!

'SUR PARAVAN, KOŞAN ADAM ASIL ORGANİZATÖR'

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, 25 Haziran 2024 tarihinde 35.Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali Organizasyonu doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen yaklaşık 38 milyon 212 bin 549 liralık festival ihalesinin resmi yüklenicisinin Sur Müzik Organizasyon olduğu belirtildi. Ancak şüpheli ve tanık ifadeleri ile mali incelemeler doğrultusunda organizasyonu fiilen Koşan Adam Menajerlik'in yürüttüğü, Sur Müzik'in ise paravan firma olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

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SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında Şile detayı! Belediye kasasını konserler ile boşalttılar: Aradaki fark 20 milyon TL!

Şüpheli eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ifadesinde, ihalenin gerçekte Koşan Adam'a verildiğini, Sur Müzik'in yalnızca kağıt üzerinde yer aldığını teklif veren diğer firmaların da Sur Müzik ile organik bağının bulunduğunu anlattı. Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı da organizasyon sürecinde fiili muhataplarının Koşan Adam olduğunu, Belediye Başkanı'nın tek muhatabınız Oğuz dediğini ifade etti.

(GÖRSEL: OĞUZ KAÇMAZ)

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında Şile detayı! Belediye kasasını konserler ile boşalttılar: Aradaki fark 20 milyon TL!

ŞARKICILAR ÜZERİNDEN YAKLAŞIK 20 MİLYON LİRALIK FARK

Bilirkişi raporunda, şarkıcıların ortak noktasının "koşan adam" olduğu işi bu firma üzerinden aldıklarını, "Sur Müzik" tanımadıklarrını ifade ettikleri yer aldı. Festival kapsamında sanatçılar adına belediyeye kesilen faturalar ile sanatçıların fiilen aldıkları ücretler arasında milyonlarca liralık fark bulunduğu tespit edildi.

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında Şile detayı! Belediye kasasını konserler ile boşalttılar: Aradaki fark 20 milyon TL!

Rapora göre; Sena Şener için belediyeye 1 milyon TL, sanatçıya 50 bin TL, Can Bonomo için 2 milyon 250 bin TL, sanatçıya 250 bin TL, Sıla için 6 milyon 200 bin TL, sanatçıya 625 bin TL, Erdal Erzincan için 1 milyon 750 bin TL, sanatçıya 37 bin 500 TL, Melek Mosso için 3 milyon 500 bin TL, sanatçıya 312 bin 500 TL ödeme yapıldığı belirlendi.

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında Şile detayı! Belediye kasasını konserler ile boşalttılar: Aradaki fark 20 milyon TL!

İncelenebilen kalemlerde belediyeden yaklaşık 22 milyon 790 bin liralık fatura düzenlendi ancak sanatçı ve sunuculara fiilen yaklaşık 1 milyon 930 bin lira ödendiği, arada yaklaşık 20 milyon 860 bin liralık fark oluştuğu kaydedildi.

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında Şile detayı! Belediye kasasını konserler ile boşalttılar: Aradaki fark 20 milyon TL!

'RÜŞVET İSTENDİ' İDDİASI

Dosyada yer alan ifadelerde festival hakedişlerinin ödenebilmesi için rüşvet talep edildiği yönünde de iddialar yer aldı. Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı, Belediye Başkanı'na, dönemin Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın Arif Sevik'ten 4 milyon lira ve telefon talep ettiğini bu süreçte belediye başkanı Kabadayı'nın rüşvetten 3 milyon, telefonlardan da bilgisinin olduğunu ama aradaki 1 milyon farkı bilmediğini söylediğini belediye başkanının rüşvetten haberdar olduğunu anlattı.

(GÖRSEL: FURKAN YAPICI)

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında Şile detayı! Belediye kasasını konserler ile boşalttılar: Aradaki fark 20 milyon TL!

Soruşturma dosyasında hakediş ödemelerinin geciktirilerek para talep edildiği, ayrıca bazı belediye yöneticilerine iPhone 15 Pro Max telefonlar ile telsizlerin "rüşvet" olarak verildiği yer aldı.

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında Şile detayı! Belediye kasasını konserler ile boşalttılar: Aradaki fark 20 milyon TL!

ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ; ÖDEMEYİ ALABİLMEK İÇİN 4 MİLYON VERDİM

Sur Müzik'in sahibi Mehmet Sait Köse'nin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği ve savcılığa verdiği ifadede, ihalenin kendi firması üzerinden alınmasının Berkant Acil ve Arif Sevik'in önerisiyle gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

(GÖRSEL: MEHMET SAİT KÖSE)

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında Şile detayı! Belediye kasasını konserler ile boşalttılar: Aradaki fark 20 milyon TL!

Köse, belediye ile tüm görüşmeleri Arif Sevik'in yürüttüğünü, sanatçılarla herhangi bir temasının bulunmadığını, yalnızca firma adına gerekli belgeleri imzaladığını ifade etderek, "13 milyon liralık hakediş ödemeleri öncesinde Arif Sevik bana belediye başkanının 4 milyon lira istediğini, ödeme yapılmaması halinde hakedişlerin gerçekleştirilmeyeceğinin söylendi. Ödemeleri alabilmek için bu parayı ödemek zorunda kaldım" dedi.

(GÖRSEL: ARİF SEVİK)

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında Şile detayı! Belediye kasasını konserler ile boşalttılar: Aradaki fark 20 milyon TL!

BELEDİYE BAŞKANIYLA İLİŞKİ İDDİASI

Soruşturmada tanık sıfatıyla ifade veren eski spiker Mutlu Ulusoy da festival sonrasında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile duygusal ilişki yaşadıklarını, bu süreçten sonra Mercan Köşk üzerinden 2024 Ekim-Kasım ayında Şile Belediyesi'nin sosyal medya biriminde işe başladığını yaklaşık iki ay çalıştıktan sonra görevinden ayrıldığını anlattı. Berkant Acil'in alamadığı hakedişlerle ilgili süreçte belediye başkanıyla görüştüğünü de ifadesinde dile getirdi.

(GÖRSEL: ÖZGÜR KABADAYI)

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında Şile detayı! Belediye kasasını konserler ile boşalttılar: Aradaki fark 20 milyon TL!

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma dosyasına Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ile asistanı Yeliz Kaya arasındaki WhatsApp yazışmaları da girdi. Yazışmalarda Acil'in, Kaya'ya, "sen bu Haluk'u tanıdığın halde nasıl olur da yine çeklere imza atarsın ? Sen kendini nasıl kurtaracaksın? Hiç düşünmedin mi, bir bela gelse başına seni kim kurtaracak?" Diyerek uyardığı tespit edildi.

(GÖRSEL: YELİZ KAYA)

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında Şile detayı! Belediye kasasını konserler ile boşalttılar: Aradaki fark 20 milyon TL!

Bir başka mesajda ise Acil'in, "Haluk'un asistanı olarak şahsi borçlarınız için Ahbap'ın içini nasıl boşalttığınızı savcılığa da anlatacağım" ifadelerini kullandığı yer aldı.

(GÖRSEL: BERKANT ACİL İLE HALUK LEVENT)

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında Şile detayı! Belediye kasasını konserler ile boşalttılar: Aradaki fark 20 milyon TL!

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN PARA TRAFİĞİ

MASAK incelemelerinde Yeliz Kaya ile Berkant Acil arasında milyonlarca liralık para hareketi bulunduğu, Kaya'nın hesaplarında toplam 175 milyon liralık nakit işlem hacmi tespit edildi. Raporda ayrıca, yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin savunmasında Acil ifadesinde, bu işlemlerin "Haluk Levent'e verilen hatır çeklerinin ödemesi" savunması yaptığı yer aldı.

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