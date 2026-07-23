SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında Şile detayı! Belediye kasasını konserler ile boşalttılar: Aradaki fark 20 milyon TL!

SON DAKİKA… AHBAP Derneği soruşturması, CHP'li Şile Belediyesi'ne uzandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına giren öre tanık ifadeleri göre AHBAP Derneği ile Şile Belediyesi arasındaki organik finansal ilişkiler ve usulsüz çek kullanımına dair dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Bilirkişi raporunda belediye kasasının konserler ile nasıl boşaltıldığı da tek tek anlatıldı. Aralarında Melek Mosso, Sıla ve Can Bonomo gibi ünlülerin yer aldığı konserler için 22 milyon 790 bin fatura düzenlendi ancak sanatçılar 1 milyon 930 bin lira ödendiği ortaya çıktı. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ile asistanı Yeliz Kaya arasındaki WhatsApp yazışmaları da kirli çarkı kanıtladı!