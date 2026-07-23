SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında Şile detayı! Belediye kasasını konserler ile boşalttılar: Aradaki fark 20 milyon TL!

Rapora göre; Sena Şener için belediyeye 1 milyon TL, sanatçıya 50 bin TL, Can Bonomo için 2 milyon 250 bin TL, sanatçıya 250 bin TL, Sıla için 6 milyon 200 bin TL, sanatçıya 625 bin TL, Erdal Erzincan için 1 milyon 750 bin TL, sanatçıya 37 bin 500 TL, Melek Mosso için 3 milyon 500 bin TL, sanatçıya 312 bin 500 TL ödeme yapıldığı belirlendi.