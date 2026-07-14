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SON DAKİKA! Ahbap soruşturmasında detaylara SABAH ulaştı! Solistlikten gübre krallığına! 13 işlemde 63 milyon TL böyle aktarılmış!
SON DAKİKA! Ahbap soruşturmasında detaylara SABAH ulaştı! Solistlikten gübre krallığına! 13 işlemde 63 milyon TL böyle aktarılmış!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkında yürüttüğü milyonlarca liralık deprem bağışı soruşturmasında duyanları şaşkına çeviren yeni bir detay ortaya çıktı. Derneğin eski başkan yardımcısının hesabına aktarılan devasa paralarla Mersin'de öyle bir sektöre giriştiği saptandı ki, gerçeği öğrenenler gözlerine inanamadı...
Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:01
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 10:34