Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Ahbap soruşturmasında detaylara SABAH ulaştı! Solistlikten gübre krallığına! 13 işlemde 63 milyon TL böyle aktarılmış!

SON DAKİKA! Ahbap soruşturmasında detaylara SABAH ulaştı! Solistlikten gübre krallığına! 13 işlemde 63 milyon TL böyle aktarılmış!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkında yürüttüğü milyonlarca liralık deprem bağışı soruşturmasında duyanları şaşkına çeviren yeni bir detay ortaya çıktı. Derneğin eski başkan yardımcısının hesabına aktarılan devasa paralarla Mersin'de öyle bir sektöre giriştiği saptandı ki, gerçeği öğrenenler gözlerine inanamadı...

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:01 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 10:34
SON DAKİKA! Ahbap soruşturmasında detaylara SABAH ulaştı! Solistlikten gübre krallığına! 13 işlemde 63 milyon TL böyle aktarılmış!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent ve 26 kişi hakkında "Dernekler kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Bunlardan en dikkat çeken isimlerden biri de bir dönem derneğin başkan yardımcılığını yürüten Emrah Gödeliner'di.

SON DAKİKA! Ahbap soruşturmasında detaylara SABAH ulaştı! Solistlikten gübre krallığına! 13 işlemde 63 milyon TL böyle aktarılmış!

HALUK LEVENT'İN SAĞ KOLUYDU

Ünlü rock sanatçısı Haluk Levent ile Emrah Gödeliner'in yolları 2010 yıllarında kesişti. Kendisi de amatör bir rock şarkıcısı olan Gödeliner, Haluk Levent'in solisti, fotoğrafçısı, menajeri yani kısacası her şeyiydi. Levent, yakın arkadaşı Gödeliner'e her konuda çok güveniyordu. 2016 yılında Risus Yapım Organizasyon ve Menejerlik Hizmetleri İnşaat Anonim Şirketi'ni 50 bin Tl sermaye ile kuran Gödeliner, Haluk Levent'in il il konser organizasyonlarını düzenledi.

SON DAKİKA! Ahbap soruşturmasında detaylara SABAH ulaştı! Solistlikten gübre krallığına! 13 işlemde 63 milyon TL böyle aktarılmış!

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAPTI

2017 yılında Haluk Levent, yardımsever bireylerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getireceğini iddia ederek Ahbap Platformunu kurdu. Başlangıçta platform olarak sadece sosyal medyada var olan yapı, 31 Temmuz 2017 de Ahbap Derneği adıyla resmiyet kazandı. Levent, Genel Başkanlık koltuğuna otururken, yakın arkadaşı Emrah Gödeliner ise genel başkan yardımcısı yaptı.

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SON DAKİKA! Ahbap soruşturmasında detaylara SABAH ulaştı! Solistlikten gübre krallığına! 13 işlemde 63 milyon TL böyle aktarılmış!

MARAŞ DEPREMİNDE 460 KONUT SÖZÜ

Kahramanmaraş'ta 2023 yılında meydana gelen yıkıcı deprem de Haluk Levent, depremzedelere konut yapma vaadiyle Türkiye genelinde yardım kampanyası başlattı. Büyük ses getiren kampanya kapsamında Gaziantep Nurdağı, Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir İlçelerinde toplam 460 konut yapımı için derneğe yurt içinden ve yurtdışından adeta yardım yağdı.

SON DAKİKA! Ahbap soruşturmasında detaylara SABAH ulaştı! Solistlikten gübre krallığına! 13 işlemde 63 milyon TL böyle aktarılmış!

Derneğin resmi web sitesinin yanısıra Haluk Levent de şahsi hesabı üzerinden de derneğe bağış yapmaları konusunda halka çağrıda bulundu.

SON DAKİKA! Ahbap soruşturmasında detaylara SABAH ulaştı! Solistlikten gübre krallığına! 13 işlemde 63 milyon TL böyle aktarılmış!

EVLER ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Kampanya kapsamında 158 milyon dolar toplanırken, aradan geçen onca yıla rağmen verilen sözler bir türlü tutulmadı. Battalgazi ve Arapgir İlçeleri'nde kaba inşaatı tamamlanan 264 çürümeye terk edildi. Depremzedeler mağdur edildi.

SON DAKİKA! Ahbap soruşturmasında detaylara SABAH ulaştı! Solistlikten gübre krallığına! 13 işlemde 63 milyon TL böyle aktarılmış!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık, deprem bağışlarının yurtdışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı iddialarının artması üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

SON DAKİKA! Ahbap soruşturmasında detaylara SABAH ulaştı! Solistlikten gübre krallığına! 13 işlemde 63 milyon TL böyle aktarılmış!

Soruşturma kapsamında, Haluk Levent'in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı ve bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına olduğu belirlendi. Levent'in 2020-2026 yılları arasında, dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 990 milyon liralık bahis oynadığı, 390 milyon lirasını kaybettiği saptandı. Ahbap hesabından, asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira da para aktardığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA! Ahbap soruşturmasında detaylara SABAH ulaştı! Solistlikten gübre krallığına! 13 işlemde 63 milyon TL böyle aktarılmış!

SOLUCAN GÜBRESİ İŞİNE GİRMİŞ

İncelemelerde Genel Başkan Yardımcı Emrah Gödeliner'e ise 13 işlemde 63.980.950,00 TL para aktarıldığı MASAK raporlarına girdi. Gödeliner'in ise bu paraların bir kısmıyla 2020 yılında Mersin merkezli Ege Miracle Dış Ticaret Sanayi A.Ş. adında bir tarım şirketi kurduğu belirlendi.

SON DAKİKA! Ahbap soruşturmasında detaylara SABAH ulaştı! Solistlikten gübre krallığına! 13 işlemde 63 milyon TL böyle aktarılmış!

Levent'de bir villa da hizmet veren şirket, 6 kuşaktır sürdürdüğü meyve ve sebze yetiştiriciliğinde organik solucan gübresi ürettiğini ileri sürdü.

SON DAKİKA! Ahbap soruşturmasında detaylara SABAH ulaştı! Solistlikten gübre krallığına! 13 işlemde 63 milyon TL böyle aktarılmış!

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 4 FİRAR

Soruşturma kapsamında Haluk Levent, Emrah Gödeliner, Zafer Yay, Ece Güner, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Sevda Kurt, Yasin Meydaneri, Recep Sancak, Abdülcevat Özkan, Kemal Ötünç, Nurdan Eriş, Gülşen Öztürk, Erhan Dikmeci, Merve Yılman, Yusuf Can Ertit, Tuğba Serbest Bıçak, İlker Çetin, Esra Önder Çağlayan gözaltına alınırken Alper Çelik, Müge Sözen Küçük, Ali Barış Kaya ve Banu Eren'in yurtdışına firar ettiği belirlendi.

SON DAKİKA! Ahbap soruşturmasında detaylara SABAH ulaştı! Solistlikten gübre krallığına! 13 işlemde 63 milyon TL böyle aktarılmış!
SON DAKİKA! Ahbap soruşturmasında detaylara SABAH ulaştı! Solistlikten gübre krallığına! 13 işlemde 63 milyon TL böyle aktarılmış!
#HALUK LEVENT #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #MERSİN