SON DAKİKA! Ahbap soruşturmasında detaylara SABAH ulaştı! Solistlikten gübre krallığına! 13 işlemde 63 milyon TL böyle aktarılmış!

HALUK LEVENT'İN SAĞ KOLUYDU

Ünlü rock sanatçısı Haluk Levent ile Emrah Gödeliner'in yolları 2010 yıllarında kesişti. Kendisi de amatör bir rock şarkıcısı olan Gödeliner, Haluk Levent'in solisti, fotoğrafçısı, menajeri yani kısacası her şeyiydi. Levent, yakın arkadaşı Gödeliner'e her konuda çok güveniyordu. 2016 yılında Risus Yapım Organizasyon ve Menejerlik Hizmetleri İnşaat Anonim Şirketi'ni 50 bin Tl sermaye ile kuran Gödeliner, Haluk Levent'in il il konser organizasyonlarını düzenledi.