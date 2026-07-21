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Son dakika | AHBAP soruşturmasında şoke eden ifadeler: Rapor yüzeyseldi, suiistimal denetimi yapmadık
Son dakika | AHBAP soruşturmasında şoke eden ifadeler: Rapor yüzeyseldi, suiistimal denetimi yapmadık
Son dakika haberi: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüphelinin Sulh Ceza Hakimliği'nde verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Şüpheliler hazırlanan raporların, yapılan bağışların amacı dışında kullanılıp kullanılmadığına araştırmayan, yüzeysel raporlar olduğunu belirterek yapılan denetimin 'usulsüzlük veya uygunluk denetimi' olmadığını, sadece kontrol ettiklerini söyledi.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 11:53
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 11:55