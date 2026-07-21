Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | AHBAP soruşturmasında şoke eden ifadeler: Rapor yüzeyseldi, suiistimal denetimi yapmadık

Son dakika | AHBAP soruşturmasında şoke eden ifadeler: Rapor yüzeyseldi, suiistimal denetimi yapmadık

Son dakika haberi: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüphelinin Sulh Ceza Hakimliği'nde verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Şüpheliler hazırlanan raporların, yapılan bağışların amacı dışında kullanılıp kullanılmadığına araştırmayan, yüzeysel raporlar olduğunu belirterek yapılan denetimin 'usulsüzlük veya uygunluk denetimi' olmadığını, sadece kontrol ettiklerini söyledi.

Sema DEMİR
Giriş Tarihi: 21.07.2026 11:53 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 11:55
Son dakika | AHBAP soruşturmasında şoke eden ifadeler: Rapor yüzeyseldi, suiistimal denetimi yapmadık

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği tarafından toplanan bağışların kötüye kullanıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Son dakika | AHBAP soruşturmasında şoke eden ifadeler: Rapor yüzeyseldi, suiistimal denetimi yapmadık

Soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılmıştı.

Son dakika | AHBAP soruşturmasında şoke eden ifadeler: Rapor yüzeyseldi, suiistimal denetimi yapmadık

Şüpheli Özgür Ömer Güner ise 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

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Son dakika | AHBAP soruşturmasında şoke eden ifadeler: Rapor yüzeyseldi, suiistimal denetimi yapmadık

OĞUZHAN UĞUR'UN DA ARASINDA BULUNDUĞU 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli Özgür Ömer Güner ise adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika | AHBAP soruşturmasında şoke eden ifadeler: Rapor yüzeyseldi, suiistimal denetimi yapmadık

"BU BAĞIMSIZ BİR DENETİM DEĞİLDİR"

Öte yandan şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliği'nde verdikleri ifadelere SABAH ulaştı. Şüpheli bağımsız denetçi Emir Taşar, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların yüzde 75'ine kadar olan bölümünü incelediklerini söyleyerek, "Yüzde 75'e kadar olan kısmın incelemelerini sadece 6 Şubat 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yaptık. Bu bağımsız bir denetim değildir. Yapılan denetim 'usulsüzlük veya uygunluk denetimi' değildir. Sadece kontrol ettik." dedi.

Son dakika | AHBAP soruşturmasında şoke eden ifadeler: Rapor yüzeyseldi, suiistimal denetimi yapmadık

"SUİSTİMAL DENETİMİ YAPMADIK"

Yeminli mali müşavir olan şüpheli Ersin Gökgün de yapmış oldukları raporun tespit raporu olduğunu belirterek, "Biz burada bir suistimal denetimi yapmadık, öyle bir şansımız da yoktu. Hazırladığımız rapor kısıtlı bir rapordu, tarihi de kısıtlı bir döneme ilişkindi." diye konuştu.

Son dakika | AHBAP soruşturmasında şoke eden ifadeler: Rapor yüzeyseldi, suiistimal denetimi yapmadık

"HALUK LEVENT ALACAKLARIMIN BİR KISMI İÇİN ADIMA OKUL YAPTIRMAYI TEKLİF ETTİ"

Şüpheli iş insanı Fatih Eke, Haluk Levent'ten alacaklı olduğunu söyleyerek, "Alacaklarımın bir kısmı için Haluk Levent Samandağ'da benim adıma bir okul yaptırmayı teklif etmişti. Ben de kabul ettim. Hatta bu Ahbap'ın sosyal medya hesaplarından da yayınlandı. Okul yapıldı sanıyorum ama herhangi bir isim verilmedi. Benim ya da babamın adının verileceği söylenmişti. Bir buçuk milyon dolar alacağıma binaen bu teklifi kabul ettim." şeklinde söyledi.

Son dakika | AHBAP soruşturmasında şoke eden ifadeler: Rapor yüzeyseldi, suiistimal denetimi yapmadık

Ahbap için hazırladıkları raporun hem tarih hem de içerik bakımından yüzeysel olduğunu belirten şüpheli mali müşavir Gülgün Öztürk, "Raporu Ahbap'a paylaşmamaları hususu belirtilmişti. Verdikleri belgelerle muhasebe kayıtlarını eşleştirdik. Sözleşmelere baktık." dedi.

Son dakika | AHBAP soruşturmasında şoke eden ifadeler: Rapor yüzeyseldi, suiistimal denetimi yapmadık

"BUGÜN İSNAT EDİLEN HER ŞEY BİZ GÖREVDEN AYRILDIKTAN SONRASINA İLİŞKİNDİR"

Ahbap'ın 2022-2024 yılları arasındaki eski saymanı olan şüpheli avukat Hüseyin Küçük, derneğe eşinin Haluk Levent'in menajeri olması nedeniyle girdiğini belirterek, "Ben çalışırken kaliteli bir yönetim kurulu vardı. Bugün isnat edilen her şey biz görevden ayrıldıktan sonrasına ilişkindir. Ben çalışırken 5 ayrı denetim geçirdik, bunlar da detaylıca yapılmıştır. Gönüllü çalıştık, para almadık" diye konuştu.

Son dakika | AHBAP soruşturmasında şoke eden ifadeler: Rapor yüzeyseldi, suiistimal denetimi yapmadık

Şüpheli mali müşavir Muharrem Karataş da söz konusu incelemenin sınırlı bir süreyi kapsadığını ve sınırlı bir denetim olduğunu savundu.

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