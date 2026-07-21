Son dakika | AHBAP soruşturmasında şoke eden ifadeler: Rapor yüzeyseldi, suiistimal denetimi yapmadık

"HALUK LEVENT ALACAKLARIMIN BİR KISMI İÇİN ADIMA OKUL YAPTIRMAYI TEKLİF ETTİ"

Şüpheli iş insanı Fatih Eke, Haluk Levent'ten alacaklı olduğunu söyleyerek, "Alacaklarımın bir kısmı için Haluk Levent Samandağ'da benim adıma bir okul yaptırmayı teklif etmişti. Ben de kabul ettim. Hatta bu Ahbap'ın sosyal medya hesaplarından da yayınlandı. Okul yapıldı sanıyorum ama herhangi bir isim verilmedi. Benim ya da babamın adının verileceği söylenmişti. Bir buçuk milyon dolar alacağıma binaen bu teklifi kabul ettim." şeklinde söyledi.