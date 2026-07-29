Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! 5 isim daha ifadeye çağrıldı: Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin…

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! 5 isim daha ifadeye çağrıldı: Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin…

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbap" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı. Oyuncu Berna Laçin, "Şu anda yapmamız gereken organize ve iş bilen güvendiğimiz kuruluşlara yardım etmek Ahbap ve AKUT gibi" ifadelerini kullanmıştı. Oyuncu Eda Ece'nin ise o dönem deprem bölgelerinde AK Parti'nin oy oranının yüksek çıkması sonrası bir ödül töreninde depremzelere yönelik sözleriyle büyük tepki almıştı.

Giriş Tarihi: 29.07.2026 16:28 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 16:59