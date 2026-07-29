Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! 5 isim daha ifadeye çağrıldı: Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin…

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! 5 isim daha ifadeye çağrıldı: Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin…

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbap" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı. Oyuncu Berna Laçin, "Şu anda yapmamız gereken organize ve iş bilen güvendiğimiz kuruluşlara yardım etmek Ahbap ve AKUT gibi" ifadelerini kullanmıştı. Oyuncu Eda Ece'nin ise o dönem deprem bölgelerinde AK Parti'nin oy oranının yüksek çıkması sonrası bir ödül töreninde depremzelere yönelik sözleriyle büyük tepki almıştı.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 29.07.2026 16:28 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 16:59
SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! 5 isim daha ifadeye çağrıldı: Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırarak Ahbap Derneği'ni parlatan aralarında Fatih Altaylı, Fatih Portakal, Ruşen Çakır gibi isimlerin olduğu 11 kişinin geçtiğimiz hafta ifadelerine başvurulmuştu.

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! 5 isim daha ifadeye çağrıldı: Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin…

Geçtiğimiz günlerde aynı soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ve şarkıcı Hayko Cepkin ifade vermişti.

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! 5 isim daha ifadeye çağrıldı: Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin…

Toplamda 14 isim ifade vermiş oldu. Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan ise henüz ifade vermemişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! 5 isim daha ifadeye çağrıldı: Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin…

OYUNCULAR İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma devam ederken ifadeye çağrılan isimler arasına yenileri eklendi. Deprem dönemi Ahbap'a destekleriyle bilinen oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! 5 isim daha ifadeye çağrıldı: Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin…

EDA ECE'NİN TEPKİ TOPLAYAN ÖDÜL KONUŞMASI

Oyuncu Eda Ece'nin o dönem deprem bölgelerinde AK Parti'nin oy oranının yüksek çıkması sonrası bir ödül töreninde yaptığı konuşma tekrar dolaşıma girdi. Ece o dönem konuşmasında, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." demişti.

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! 5 isim daha ifadeye çağrıldı: Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin…

Oyuncu Berna Laçin, "Şu anda yapmamız gereken organize ve iş bilen güvendiğimiz kuruluşlara yardım etmek Ahbap ve AKUT gibi" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! 5 isim daha ifadeye çağrıldı: Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin…

AHBAP SORUŞTURMASINDA İFADEYE ÇAĞRILAN İSİMLER:

Kerem Bürsin

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! 5 isim daha ifadeye çağrıldı: Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin…

İrem Helvacıoğlu

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! 5 isim daha ifadeye çağrıldı: Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin…

Berna Laçin

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! 5 isim daha ifadeye çağrıldı: Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin…

Farah Zeynep Abdullah

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! 5 isim daha ifadeye çağrıldı: Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin…

Eda Ece

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! 5 isim daha ifadeye çağrıldı: Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin…
SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! 5 isim daha ifadeye çağrıldı: Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin…
SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! 5 isim daha ifadeye çağrıldı: Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin…
SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! 5 isim daha ifadeye çağrıldı: Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin…
#İREM HELVACIOĞLU #AHBAP #AKUT #AK PARTİ #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI