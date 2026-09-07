Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 53 şüpheli için 20 ilde eş zamanlı operasyon

SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 53 şüpheli için 20 ilde eş zamanlı operasyon

Son dakika haberleri... 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağışların usulsüz kullanıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Adalet Bakanı Gürlek tarafından duyurulan ve 53 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu 5. dalga operasyonun merkezinde; milyarlarca liralık şüpheli para transferleri, kaynağı belirsiz nakit çekimleri ve İzmit'teki depolarda bekletilen yüzlerce yardım malzemesi yer alıyor. İşte detaylar...

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 07.09.2026 11:49 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 13:49
SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP Derneği soruşturmasında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin ardından, kamu yararına çalışan dernek statüsü bulunmayan AHBAP Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbeti araştırılıyor. Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, dernek envanteri ve mali kayıtları, harcamalara ilişkin derneğin kurumsal irade beyanları, banka hareketleri ile itiraf içeren yeni ifadeler ve elde edilen diğer deliller mercek altına alındı.

SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında

4,3 MİLYAR TL BAĞIŞ TOPLANDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu operasyonda soruşturmaya dair önemli bilgiler aktarıldı. Yapılan incelemelerde 6 Şubat 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremde can ve mal kaybı yaşayan vatandaşlara ulaştırılmak amacıyla derneğe 4,3 milyar TL bağış toplandığı, 3,5 aylık bir süre içerisinde 950 milyon TL'lik bölümünün nakit olarak çekildiği belirlendi.Nakit çekim işlemlerinden birinin ise tek seferde 500 milyon TL olduğu tespit edildi. Toplamda 4,2 milyar TL'lik çıkış olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında

2 MİLYAR TL'Yİ AŞAN KONUT VE OKUL HARCAMASI

Toplanan bağışların 2 milyar TL'yi aşan bölümünün konut projeleri için harcama olarak gösterildi. Ancak yapılan konut ve okulların sayı ve nitelikleri karşısında harcanan miktarın oldukça yüksek olduğu ve durum ciddi şüphe içerdi. Konut ve okul harcamalarının bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bilirkişi heyeti çalışma başlattı.

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SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında

1 MİLYAR TL'Yİ AŞAN MAL VE HİZMET ALIMI İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında bağışların 1 milyar TL'yi aşan bölümünün ise mal ve hizmet alımlarında kullanıldığı ileri sürüldü.
Söz konusu alımlar için ikinci bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Heyetin, yapılan harcamalar karşılığında gerçekten mal veya hizmet alınıp alınmadığını, alım yapılmışsa işlemlerin ticari teamüllere uygun olup olmadığını incelemeye aldı.

SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında

YÜKSEK TUTARLI HARCAMALARIN "KARŞILIĞI YOK" TESPİTİ

Yapılan incelemelerde çok yüksek miktarlı bazı harcamaların karşılığının hiç olmadığına ilişkin net tespitlere ulaşıldığı ortaya çıktı. Ayrıca dernekle organik üyelik veya muhasebe ilişkisi bulunan bazı şüpheliler tarafından nakliye şirketi kurulduğu ve deprem yardımlarının taşınmasından dahi şahsi menfaat elde edildiğine ilişkin veriler bulunduğu tespit edildi.

SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında

FATURADAKİ YARDIMLAR EKSİK TESLİM EDİLDİ

Kamu kurumlarına teslim edilen yardım malzemelerine ilişkin de dikkat çeken farklılıklar tespit edildi. Yardımların büyük bölümünün faturalarda belirtilen miktarlara kıyasla eksik teslim edildiğine ilişkin belgeler elde edildi.

SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında

53 ŞÜPHELİYE 5'İNCİ DALGA

Elde edilen deliller üzerine soruşturmada 53 şüpheliyi kapsayan 5'inci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında

DEPREMZEDE İÇİN ALINDI, DEPOLARDA ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Operasyonun en dikkat çeken bölümü ise AHBAP Derneği'ne ait İzmit'teki depolar oldu. Depolarda depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadırdan tekerlekli sandalyelere, elektrikli bisikletlerden kırtasiye ürünlerine ve depremzedeler açısından hayati önem taşıyan çeşitli malzemelere kadar ciddi miktarda emtianın kullanılmadan bekletildi ve çürümeye terk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, depolarda bulunan deprem yardımlarının hak sahiplerine tek tek ulaştırılması için gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.

SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında

"ŞAHSİ MENFAATE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın "kutsal bir amaç" doğrultusunda kararlılıkla ve somut deliller üzerinden yürütüldüğünü açıkladı. Deprem felaketinin yarattığı toplumsal etkinin kasten ve sistematik biçimde siyasal bir eksene çekildiği, bu eksen üzerinden toplumsal etki alanı ile bağış toplama kapasitesinin genişletildiği ifade edildi.

SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında

Bağışta bulunmak isteyen vatandaşların hassasiyetlerinin istismar edildiği ve oluşan kamusal kaynağın bir bölümünün hiçbir manevi değer gözetilmeksizin şahsi menfaatlere dönüştürüldüğü değerlendirmesinde bulunuldu.

SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında

Başsavcılık, şahsi menfaate dönüştürüldüğü tespit edilen her kuruşun faillerinden geri alınacağını, depolarda bulunan deprem yardımlarının hak sahiplerine ulaştırılacağını ve toplumsal ya da siyasal duygu istismarı üzerinden oluşturulan kamusal kaynakların kötüye kullanılmasına karşı hukuk sisteminin kararlılıkla işletileceğini bildirdi.

SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında

Ahbaplar Suç Örgütü 5. Dalga Şüpheli Listesi:

1. Ahmet KAPTAN
2. Ali Suat TALAŞ
3. Ardıl Fırat YANBAK
4. Aytaç AĞADAĞ
5. Aziz Tunç BATM
6. Bayram CİNOĞLU
7. Bülent ÇEÇEN
8. Çağlar GÖKTAŞ
9. Cem ALTIN
10. Cemil YEŞİL

SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında

11. Cengiz KARA
12. Ceyhun ÇETİN
13. Dilek TOKDEMİR
14. Emre YILDIRIM
15. Enes Can TEKİN
16. Fatma Şahin İŞLER
17. Feriha ÇETİN SEVİNÇ
18. Hasan KURŞUNOĞLU
19. Hüseyin TEKİN
20. İbrahim ŞENEL
21. İbrahim Talha ALKAN
22. İsmail Tugay GÜZEL
23. İsmail Ulaş BARDAKÇI
24. Kadem Berker YAŞAR
25. Kadir YARALI

SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında

26. Kamil ZEYTİNCİ
27. Mehmet KARAKAYA
28. Mehmet ZEYTİNCİ
29. Mesut ALKAN
30. Mevlüt SARIBAŞ
31. Muhammed Caner BAHADIR
32. Murat KORAN
33. Niyazi ŞİMŞEK
34. Nurican OKTAY
35. Rahim YURT
36. Rahmi AKGÜN
37. Recep ŞARLAK
38. Rıdvan DEMİR
39. Selami DEMİR
40. Selçuk ASLAN

SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında

41. Senar BAHADIR
42. Serdar BİLECEN
43. Songül TOSUN
44. Şefik FERMANOĞLU
45. Şerafettin TEKİN
46. Tarık ALTUN
47. Timur ÖZDEMİR
48. Tuncer ŞİMŞEK
49. Ünal IRMAK
50. Vedat DEMİR
51. Yasin MİNTAŞ
52. Yasin TOZLU
53. Yusuf Esat ERİŞGEN

SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında
SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında
SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında
SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında
SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında
SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında
SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında
SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında
SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında
SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 20 ilde 53 kişi gözaltında