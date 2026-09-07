SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 53 şüpheli için 20 ilde eş zamanlı operasyon

4,3 MİLYAR TL BAĞIŞ TOPLANDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu operasyonda soruşturmaya dair önemli bilgiler aktarıldı. Yapılan incelemelerde 6 Şubat 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremde can ve mal kaybı yaşayan vatandaşlara ulaştırılmak amacıyla derneğe 4,3 milyar TL bağış toplandığı, 3,5 aylık bir süre içerisinde 950 milyon TL'lik bölümünün nakit olarak çekildiği belirlendi.Nakit çekim işlemlerinden birinin ise tek seferde 500 milyon TL olduğu tespit edildi. Toplamda 4,2 milyar TL'lik çıkış olduğu tespit edildi.