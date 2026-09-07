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SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 53 şüpheli için 20 ilde eş zamanlı operasyon
SON DAKİKA! Ahbap’a 5. dalga operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 53 şüpheli için 20 ilde eş zamanlı operasyon
Son dakika haberleri... 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağışların usulsüz kullanıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Adalet Bakanı Gürlek tarafından duyurulan ve 53 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu 5. dalga operasyonun merkezinde; milyarlarca liralık şüpheli para transferleri, kaynağı belirsiz nakit çekimleri ve İzmit'teki depolarda bekletilen yüzlerce yardım malzemesi yer alıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.09.2026 11:49
Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 13:49