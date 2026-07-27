Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... AHBAP'a kayyum atandı!

SON DAKİKA... AHBAP'a kayyum atandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında AHBAP Derneğine kayyum atandı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, derneğin tüm mal varlığının idare ve yönetim yetkilerinin kayyıma devredilmesine karar verdi.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 27.07.2026 20:28 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 20:36
SON DAKİKA... AHBAP’a kayyum atandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının AHBAP Derneğine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir karar alındı.

SON DAKİKA... AHBAP’a kayyum atandı!

Başsavcılık, AHBAP Derneğinin bütün mal varlığının ve idare yetkisinin tümüyle yönetim kayyımına devredilmesini talep etti.

SON DAKİKA... AHBAP’a kayyum atandı!

Değerlendirme yapan İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, derneğin tüm mal varlığının idare ve yönetim yetkilerinin kayyuma devredilmesine hükmetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA... AHBAP’a kayyum atandı!

Kararda, derneğin kurucusu Haluk Levent'in yanı sıra bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu bulunduğu, bazı şüpheliler hakkında ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandığı belirtildi.

SON DAKİKA... AHBAP’a kayyum atandı!

DERNEĞİN FAALİYETLERİ SONA ERDİ

Kararda, AHBAP Derneğinin faaliyetlerinin sona erdiği, hesapları ve mal varlıkları üzerine tedbir konulduğu, derneğin fesih sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

SON DAKİKA... AHBAP’a kayyum atandı!

Derneğin iştiraklerinin de TMSF yönetiminde kayyım idaresine tabi tutulduğu yer aldı.

SON DAKİKA... AHBAP’a kayyum atandı!

ÜÇ KİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği; derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'ın kayyum olarak atanmasına karar verdi.

SON DAKİKA... AHBAP’a kayyum atandı!

YÖNETİME DEĞİL MAL VARLIĞININ YÖNETİMİNE KAYYUM ATANDI

İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği'nin söz konusu kararı, Ahbap Derneğinin yönetim organlarına kayyım atanması şeklinde değil; derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer tüm mal varlığı değerlerinin idare ve yönetim yetkisinin kayyuma devredilmesi şeklinde olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA... AHBAP’a kayyum atandı!
#İSTANBUL CUMHURİYET #AHBAP DERNEĞİ