SON DAKİKA... AHBAP’a kayyum atandı!

YÖNETİME DEĞİL MAL VARLIĞININ YÖNETİMİNE KAYYUM ATANDI

İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği'nin söz konusu kararı, Ahbap Derneğinin yönetim organlarına kayyım atanması şeklinde değil; derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer tüm mal varlığı değerlerinin idare ve yönetim yetkisinin kayyuma devredilmesi şeklinde olduğu öğrenildi.