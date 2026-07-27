SON DAKİKA... AHBAP’a kayyum atandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının AHBAP Derneğine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir karar alındı. Başsavcılık, AHBAP Derneğinin bütün mal varlığının ve idare yetkisinin tümüyle yönetim kayyımına devredilmesini talep etti. Değerlendirme yapan İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, derneğin tüm mal varlığının idare ve yönetim yetkilerinin kayyuma devredilmesine hükmetti. Kararda, derneğin kurucusu Haluk Levent'in yanı sıra bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu bulunduğu, bazı şüpheliler hakkında ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandığı belirtildi. DERNEĞİN FAALİYETLERİ SONA ERDİ Kararda, AHBAP Derneğinin faaliyetlerinin sona erdiği, hesapları ve mal varlıkları üzerine tedbir konulduğu, derneğin fesih sürecinin başlatıldığı kaydedildi. Derneğin iştiraklerinin de TMSF yönetiminde kayyım idaresine tabi tutulduğu yer aldı. ÜÇ KİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği; derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'ın kayyum olarak atanmasına karar verdi. YÖNETİME DEĞİL MAL VARLIĞININ YÖNETİMİNE KAYYUM ATANDI İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği'nin söz konusu kararı, Ahbap Derneğinin yönetim organlarına kayyım atanması şeklinde değil; derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer tüm mal varlığı değerlerinin idare ve yönetim yetkisinin kayyuma devredilmesi şeklinde olduğu öğrenildi.