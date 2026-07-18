Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… AHBAP’ın çavuşları hesap verecek! Oğuzhan Uğur gözaltında: Babala’nın hesapları mercek altında!

SON DAKİKA… AHBAP’ın çavuşları hesap verecek! Oğuzhan Uğur gözaltında: Babala’nın hesapları mercek altında!

SON DAKİKA… AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, evlilik vaatleriyle kadınları ve yardım bahanesiyle iş adamlarını 6 Şubat depremi sonrası 'ev' yalanıyla hem depremzedeleri kandırdı. MASAK'ın radarına takılan Haluk Levent, tutuklanırken çavuşları için de düğmeye basıldı. Halktan topladığı paraları doğrudan Ahbap'a aktardığını itiraf eden Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle, özel bir bankanın MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu ortaya çıktı. Babala'nın hesapları mercek altına alınırken AHBAP'ın kurucularından Alper Çelik ile Haluk Levent ile arasında gerçekleşen bahis konuşmaları ve mesajlar ortaya çıktı. İşte detaylar...

Emir SOMER
Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 18.07.2026 06:42 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 06:45
SON DAKİKA… AHBAP’ın çavuşları hesap verecek! Oğuzhan Uğur gözaltında: Babala’nın hesapları mercek altında!

Başkanlığını Haluk Levent'in yaptığı AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA… AHBAP’ın çavuşları hesap verecek! Oğuzhan Uğur gözaltında: Babala’nın hesapları mercek altında!

Babala TV üzerinden yaptığı dezenformasyonla 6 Şubat depremlerinde bölgede "Baraj patladı" yalanını yayarak arama kurtarma çalışmalarını aksatan ve halktan topladığı paraları doğrudan Ahbap'a aktardığını itiraf eden Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da olduğu tüm şüpheliler gözaltına alındı.

SON DAKİKA… AHBAP’ın çavuşları hesap verecek! Oğuzhan Uğur gözaltında: Babala’nın hesapları mercek altında!

TÜRMOB BAŞKANI DA VAR

Gözaltına alınan diğer isimler, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Güner oldu. Fatih Eke'nin sahibi olduğu bir coin firması geçtiğimiz yıl Haluk Levent tarafından satın alınarak HLKCoin şeklinde değiştirilmişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… AHBAP’ın çavuşları hesap verecek! Oğuzhan Uğur gözaltında: Babala’nın hesapları mercek altında!

Emre Kartaloğlu ise eski TÜRMOB Başkanı. AHBAP'ın 6-28 Şubat 2023 dönemindeki hesaplarında usulsüzlük olmadığı yönünde rapor vermişti. Kartaloğlu, CHP Parti Meclisi üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Ticaret ve Politika Kurul Başkanı. Ayrıca hakkında daha önce gözaltı kararı verilen Levent'in yardımcısı firari Alper Çelik'in de geçtiğimiz gün İstanbul'da bir noterde işlem yaptığı sırada yakalandığı öğrenildi.

SON DAKİKA… AHBAP’ın çavuşları hesap verecek! Oğuzhan Uğur gözaltında: Babala’nın hesapları mercek altında!

Açtığı yayınlarda Levent'le ortak olduğunu defalarca dile getiren Oğuzhan Uğur'un Babala TV'nin "gerçek faydalanıcısı" olduğu belirtilen yani resmiyette sahibi olmadığı ancak kontrolü elinde bulunduran ve ekonomik menfaat sağladığı değerlendirildi. Babala TV'nin banka hesabına yurtdışından yüklü miktarda döviz transferi yapıldığı, söz konusu para hareketi üzerine özel bir bankanın MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi. Uğur, "Mal varlığı değerini aklama" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından gözaltına alındı.

SON DAKİKA… AHBAP’ın çavuşları hesap verecek! Oğuzhan Uğur gözaltında: Babala’nın hesapları mercek altında!

YURT DIŞINA PARA KAÇIRMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Soruşturması kapsamında tutuklu bulunan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'in, dün yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı; 400 bin euroyu CCF Paris Bank'a gönderdiği; sonrasında yurt dışına bilet aldığının tespit edilmesi üzerine MASAK tarafından hesaplarına bloke konularak gözaltına alındığı öğrenildi.

SON DAKİKA… AHBAP’ın çavuşları hesap verecek! Oğuzhan Uğur gözaltında: Babala’nın hesapları mercek altında!

AHBAP'IN ORTAĞI OĞUZHAN DA GÖZALTINDA

Fatih Portakal'ın yayınına katılan Oğuzhan Uğur, Ahbap'a olan desteğini bir kez daha gözler önüne sermişti. Portakal'ın "İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir?" sorusuna Uğur, "Babala TV'nin bir telefon numarası var, ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani şöyle; bize gelen para hemen, anında Ahbap yetkililerine iletiliyor" demişti.

SON DAKİKA… AHBAP’ın çavuşları hesap verecek! Oğuzhan Uğur gözaltında: Babala’nın hesapları mercek altında!

Uğur aynı zamanda, 11 Şubat 2023'te attığı tweet'te, "Ayrıca şu ana kadar gelen tüm parayı Ahbap'a aktardık. Başka kişi ve kurumlara tek kuruş yollamadık. Bilginize" ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında; Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli düzenlenen ilk operasyonla gözaltına alınmıştı. Toplam 25 şüpheliden Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklanmış, 11 şüpheli ise "adli kontrol" tedbiri ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

SON DAKİKA… AHBAP’ın çavuşları hesap verecek! Oğuzhan Uğur gözaltında: Babala’nın hesapları mercek altında!

BAHİS MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Ahbap'ın kurucularından Alper Çelik'in telefonunda yapılan inceleme sonucunda Haluk Levent ile arasında gerçekleşen bahis konuşmaları ve mesajlar ortaya çıktı. Mesajlarda, Levent'in sık sık kupon yapması için Çelik'e talimat verdiği ve bahis kuponu için yönlendirmeler yaptığı tespit edildi.

SON DAKİKA… AHBAP’ın çavuşları hesap verecek! Oğuzhan Uğur gözaltında: Babala’nın hesapları mercek altında!

Levent'in "Stuttgart handikap yenecek 100", "Espanyol yenecek 100" ve "Gaziantep yenecek 100" şeklinde çok sayıda talimat verdiği görüldü.

Çelik'in de kuponları yaparak ekran fotoğrafı attığı görüldü. Haluk Levent-Alper Çelik arasındaki yazışmalarda tek seferde 500 bin TL tutarlı kuponlar oynandığı görüldü.

SON DAKİKA… AHBAP’ın çavuşları hesap verecek! Oğuzhan Uğur gözaltında: Babala’nın hesapları mercek altında!

HESAPLARI GİBİ SİCİLLERİ DE KABARIK

Ahbap Derneği kurucularından 20 bin lira aylık geliri olan Alper Çelik'in adli sicilinde ise 'nitelikli hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'bedelsiz senet kullanma' ve 'yasadışı bahis' suçlarından dört ayrı kayıt bulunuyor. 2023 yılında 38 bin TL gelir beyan eden Ahbap'ın İdari ve Mali İşler Müdürü Emrah Gödeliner'in adli sicil kaydı da oldukça kabarık.

SON DAKİKA… AHBAP’ın çavuşları hesap verecek! Oğuzhan Uğur gözaltında: Babala’nın hesapları mercek altında!

Kayıtlarda 'resmi belgede sahtecilik', 'banka ve kredi kurumlarını aracı kılarak dolandırıcılık', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'görevi kötüye kullanma', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan elde edilen mal varlığını aklama' gibi ciddi suçlamalar yer alıyor. Ahbap Derneği kurucularından aylık 9 bin lira gelir beyan eden Zafer Yay'ın adli sicil kaydında ise toplamda on adet suç kaydı yer alıyor. Bu suçlar arasında 'resmi belgede sahtecilik', 'basit yaralama', 'dolandırıcılık', 'suç eşyasını satın alma ve kabul etme' ve 'uyuşturucu' kaynaklı suçlar bulunuyor

SON DAKİKA… AHBAP’ın çavuşları hesap verecek! Oğuzhan Uğur gözaltında: Babala’nın hesapları mercek altında!

3 AHBAP 6.5 MİLYAR LİRALIK HACİM

2020-2024 resmi gelirleriyle tamamen uyumsuz şekilde, dernekle organik bağı olan üç ismin hesaplarında da toplam 6.5 milyar TL'lik bir hacim saptandı. Zafer Yay (Dernek Kurucusu): 3 milyar TL. Emrah Gödeliner (İdari ve Mali İşler Müdürü): 2 milyar TL. Alper Çelik (Dernek Üyesi): 1.5 milyar TL.

SON DAKİKA… AHBAP’ın çavuşları hesap verecek! Oğuzhan Uğur gözaltında: Babala’nın hesapları mercek altında!

25 MİLYARLIK VURGUN İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki MASAK raporu ve İçişleri Bakanlığı Denetim raporlarına göre Haluk Levent'in finansal işlemlerini kendi banka hesapları yerine, güven ilişkisi kurduğu şahısların hesaplarını kullanarak yönettiği belirlendi. Sadece tutuklu Yeliz Kaya'nın hesabından 2024- 2026 yılları arasında 19 milyar liralık işlem yapıldı. Kaya, ifadesinde hesaplarının tamamen Haluk Levent tarafından kullanıldığını söyledi. Dernekte görevi olmamasına rağmen "Ahbap Lojistik" adına 2025-2026 arasında 100 tapu işlemi gerçekleştirdi.

SON DAKİKA… AHBAP’ın çavuşları hesap verecek! Oğuzhan Uğur gözaltında: Babala’nın hesapları mercek altında!

YURTDIŞI YARDIMLARI VE KAYNAĞI BELİRSİZ FONLAR

Müfettiş raporları, derneğin kamuya bildirmediği ve kaynağını açıklayamadığı yüklü miktarda döviz trafiğini ortaya çıkardı. 2023-2025 arasında yurtdışından alınan ancak resmi makamlara bildirilmeyen 1.3 milyon euro ve 3 milyon dolar yardım saptandı. Haluk Levent, yurtdışından başkalarına ait hesaplara gelen 60 milyon dolar tutarındaki paranın kendisine ait olduğunu savundu, ancak bu tutarın yasal kaynağına dair ciddi kuşkular yer alıyor.

.

SON DAKİKA… AHBAP’ın çavuşları hesap verecek! Oğuzhan Uğur gözaltında: Babala’nın hesapları mercek altında!
#HALUK LEVENT