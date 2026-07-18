Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… AHBAP’ın çavuşları hesap verecek! Oğuzhan Uğur gözaltında: Babala’nın hesapları mercek altında!

SON DAKİKA… AHBAP’ın çavuşları hesap verecek! Oğuzhan Uğur gözaltında: Babala’nın hesapları mercek altında!

SON DAKİKA… AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, evlilik vaatleriyle kadınları ve yardım bahanesiyle iş adamlarını 6 Şubat depremi sonrası 'ev' yalanıyla hem depremzedeleri kandırdı. MASAK'ın radarına takılan Haluk Levent, tutuklanırken çavuşları için de düğmeye basıldı. Halktan topladığı paraları doğrudan Ahbap'a aktardığını itiraf eden Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle, özel bir bankanın MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu ortaya çıktı. Babala'nın hesapları mercek altına alınırken AHBAP'ın kurucularından Alper Çelik ile Haluk Levent ile arasında gerçekleşen bahis konuşmaları ve mesajlar ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.07.2026 06:42 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 06:45