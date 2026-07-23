Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika! Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında 6 ünlü ismin ifadesine başvurulacak! Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı ve...

Son dakika! Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında 6 ünlü ismin ifadesine başvurulacak! Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı ve...

Son Dakika haberi: Türkiye, Haluk Levent'in AHBAP Derneği üzerinden kurduğu vurgun çarkını konuşurken yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan'ın ifadesine başvuracak.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 23.07.2026 15:53 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 15:56
Son dakika! Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında 6 ünlü ismin ifadesine başvurulacak! Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı ve...

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında tanınan 6 ismin ifadesine başvuracak.

İŞTE İFADEYE ÇAĞRILAN O İSİMLER:

Son dakika! Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında 6 ünlü ismin ifadesine başvurulacak! Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı ve...

Fatih Altaylı

Son dakika! Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında 6 ünlü ismin ifadesine başvurulacak! Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı ve...

Hazal Kaya

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Son dakika! Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında 6 ünlü ismin ifadesine başvurulacak! Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı ve...

Şahan Gökbakar

Son dakika! Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında 6 ünlü ismin ifadesine başvurulacak! Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı ve...

Ruşen Çakır

Son dakika! Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında 6 ünlü ismin ifadesine başvurulacak! Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı ve...

Özlem Gürses

Son dakika! Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında 6 ünlü ismin ifadesine başvurulacak! Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı ve...

Fatih Koparan

Son dakika! Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında 6 ünlü ismin ifadesine başvurulacak! Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı ve...

5 İSİM DAHA İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı.

OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı.

Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

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