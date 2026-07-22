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Son dakika: Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacak
Son dakika: Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacak
SON DAKİKA | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 22.07.2026 12:13
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 12:47