Son dakika: Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacak

BAĞIŞLARIN AHBAP'A AKMASI İÇİN DEVLET KURUMLARI KÖTÜLENDİ



Spiker Ece Üner, 6 Şubat depremleri sırasında canlı yayında Ahbap'a yönelik eleştirilere karşı çıkarak, Haluk Levent'in "850 milyon liranın hesabını tek tek açıklayacağım" sözleri üzerine, "Neden böyle bir hesap vermek zorunda kalsın? Ahbap da bizim, AFAD da bizim." ifadelerini kullanmıştı.