Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacak

Son dakika: Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacak

SON DAKİKA | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 22.07.2026 12:13 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 12:47
Son dakika: Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacak

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı.

Son dakika: Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ahbaplar suç örgütüne" yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlar çerçevesinde, Haluk Levent, kardeşi Berkant Acil, asistanı ve para trafiğinin başrolü Yeliz Kaya, avukat ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nın danışmanı Ece Güner, BaBala TV'nin sunucusu sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, TÜRMOB'un eski başkanı aynı zamanda CHP'nin "Gölge Bakan"ı Emre Kartaloğlu'nun aralarında bulunduğu 28 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Son dakika: Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacak

YENİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

Soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Deprem zamanı 7 milyarın üzerinde bağış toplanma zamanında AHBAP Derneğine destek veren, devlet kuruluşlarına değil adete AHBAP'a milyonların akması için açıklamalarda bulunan göz önündeki isimlerin ifadelerin başvurulacak.

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Son dakika: Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacak

İFADESİNE BAŞVURULACAK İLK İSİMLER

İlk olarak spikerler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'in ifadelerine başvurulmasına karar verildi.

Son dakika: Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacak

BAĞIŞLARIN AHBAP'A AKMASI İÇİN DEVLET KURUMLARI KÖTÜLENDİ

Spiker Ece Üner, 6 Şubat depremleri sırasında canlı yayında Ahbap'a yönelik eleştirilere karşı çıkarak, Haluk Levent'in "850 milyon liranın hesabını tek tek açıklayacağım" sözleri üzerine, "Neden böyle bir hesap vermek zorunda kalsın? Ahbap da bizim, AFAD da bizim." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacak

Spiker Fatih Portakal deprem döneminde izleyicilere, "Sevgili Haluk Levent, sana ne kadar gönderiyorlarsa al arkadaşım. AFAD'a ya da başka bir kuruma giden paranın nereye harcandığını bilmiyorum." diyerek bağışların Ahbap'a yapılmasını savundu. Aynı zamanda Oğuzhan Uğur ile ortak bağış yayını yapmıştı.

Son dakika: Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacak

Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından Ahbap'ın yardım faaliyetlerini destekleyen ve bağış çağrılarını paylaşan isimler arasında yer almıştı. Altun, "Haluk Levent ve Ahbap'a tüm devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum" şeklinde skandal bir paylaşım yapmıştı.

Son dakika: Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacak

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, deprem zamanı paylaştığı videoda "Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum" diyerek devlet kurumlarını aşağılamış, bağışların Ahbap'a akması için seferber olmuştu.

#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI