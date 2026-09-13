Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! “Ailem Güvende” operasyonu sonrası LGBT derneklerine ait site ve hesaplara erişim engeli: İşte o 73 site ve hesap

SON DAKİKA! “Ailem Güvende” operasyonu sonrası LGBT derneklerine ait site ve hesaplara erişim engeli: İşte o 73 site ve hesap

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli 15 ili kapsayan "Ailem Güvende" operasyonunu kamuoyuna duyurdu. 162 şüpheli hakkında işlem yapılan dev operasyonun perde arkasında öyle detaylar ortaya çıktı ki, duyanlar şaşkına döndü! Peki, MASAK'ın tespit ettiği akılalmaz para trafiğinin ardında kimler var ve hangi ünlü hesaplar bir gecede kapatıldı? İşte Mika Raun'un da içlerinde olduğu o 73 site ve hesap...

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 13.09.2026 10:38 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 10:42
SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonu sonrası LGBT derneklerine ait site ve hesaplara erişim engeli: İşte o 73 site ve hesap

Türkiye güne, çocukları ve aile yapısını hedef alan organize yapılara yönelik dev bir operasyon haberiyle uyandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in detaylarını paylaştığı "Ailem Güvende operasyonu", dijital dünyadaki tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi.

SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonu sonrası LGBT derneklerine ait site ve hesaplara erişim engeli: İşte o 73 site ve hesap

GİZLİ SORUŞTURMACILAR KARANLIK AĞI ÇÖKERTTİ

Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının aylar süren teknik takibi ve "gizli soruşturmacı" yöntemleriyle, fuhşa aracılık eden ve çocukları müstehcen içeriklere maruz bırakan 162 şüpheli tek tek tespit edildi. 9 dernek ve 13 işletmeye yapılan baskınlarda ele geçirilen dijital materyaller, soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi.

SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonu sonrası LGBT derneklerine ait site ve hesaplara erişim engeli: İşte o 73 site ve hesap

MİLYONLUK FON TRAFİĞİNİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI!

Olayın sadece bir dijital güvenlik meselesi olmadığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) devreye girmesiyle anlaşıldı. Mali polislerin incelemeleri sonucunda, soruşturma kapsamında mercek altına alınan ve ahlaksızlığı teşvik ettiği değerlendirilen bazı LGBT derneklerine, yurt dışındaki yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda gizemli fonlar aktarıldığı saptandı.

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SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonu sonrası LGBT derneklerine ait site ve hesaplara erişim engeli: İşte o 73 site ve hesap

Yabancı kurumların bu oluşumlara neden milyonlarca lira akıttığı ve bu paranın nerede kullanıldığı şimdilik sırrını korurken, Bakan Gürlek, "Çocuklarımızı hedef alan hiçbir istismar ağına müsamaha göstermeyeceğiz" diyerek kararlılık mesajı verdi.

SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonu sonrası LGBT derneklerine ait site ve hesaplara erişim engeli: İşte o 73 site ve hesap

73 SİTE VE FENOMEN HESABINA ŞOK ERİŞİM ENGELİ

Operasyonun şok dalgası dijital dünyada da hızla yankı buldu. İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği, yürütülen soruşturmaların ulaştığı boyutlar üzerine tarihi bir karara imza attı.

SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonu sonrası LGBT derneklerine ait site ve hesaplara erişim engeli: İşte o 73 site ve hesap

Aralarında popüler LGBT derneklerinin ve tanınmış fenomenlerin de yer aldığı tam 73 internet sitesi ve sosyal medya hesabına anında erişim engeli getirildi. İşte o dev operasyon sonrası erişime kapatılan hesaplar...

SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonu sonrası LGBT derneklerine ait site ve hesaplara erişim engeli: İşte o 73 site ve hesap

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLEN 73 SİTE VE HESAP

1. Kaos GL
2. SPoD LGBTİ+
3. Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği
4. ÜniKuir Derneği
5. Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği
6. 17 Mayıs Derneği
7. HEVİ LGBTİ+ Derneği
8. Kırmızı Şemsiye Derneği
9. Genç LGBTİ+ Derneği
10. Özgür Renkler Derneği
11. Muamma LGBTİ+ Derneği

SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonu sonrası LGBT derneklerine ait site ve hesaplara erişim engeli: İşte o 73 site ve hesap

12. Mersin 7 Renk LGBTİ+ Derneği
13. Queer Adana
14. Antalya BİZ Derneği
15. Keskesor LGBTİ+
16. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
17. CETAD
18. Velvele
19. GZone
20. Ayı Sözlük
21. Boysan'ın Evi
22. LGBTI News Turkey
23. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası
24. İstanbul Trans Onur Haftası
25. Ankara Onur Haftası
26. İzmir Onur Haftası
27. ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması
28. Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü
29. Bilkent Renkli Düşün

SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonu sonrası LGBT derneklerine ait site ve hesaplara erişim engeli: İşte o 73 site ve hesap

30. İstanbul Üniversitesi Radar
31. Queer Deer – Hacettepe Üniversitesi
32. Enes Hocaoğulları
33. Yasemin Öz
34. Ali Erol
35. Ali Özbaş
36. Zeynep Esmeray Özadikti
37. Buse Kılıçkaya
38. Şevval Kılıç
39. Levent Pişkin
40. Yıldız Tar
41. İlker Hepkaner
42. Mert Bell
43. Mika Can Raun
44. Seyhan Arman
45. Kuir Tıp Öğrencileri Ağı
46. Renkli Güvercin LGBTIQ
47. GoFor
48. Hormon Hakkım Kolektifi
49. Kuir Baykuş
50. GALA Derneği
51. ÜniKuir2

SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonu sonrası LGBT derneklerine ait site ve hesaplara erişim engeli: İşte o 73 site ve hesap

52. Kuir Konya
53. Eşitlik İçin Eğitimciler
54. Kapsama Alanı
55. Aşko Anlat
56. Sportif Lezbon
57. Arya'ya Ne Oldu
58. Aforgütü
59. Direnişin Renkleri
60. Pozitif Dayanışma
61. Bodrum Kadın Platformu
62. Barış İçin LGBTİ+
63. Sivil Alan Araştırmaları
64. Demos Araştırma
65. Eşitlik İçin Kadın Platformu
66. Qlub
67. ÜniKuir Derste
68. Zengiinn
69. All Inclusive Mag
70. LISTAG
71. Boğaziçi LGBTİA
72. İnter Dayanışma
73. LGBT Türkiye

#İSTANBUL #AKIN GÜRLEK #LGBT