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SON DAKİKA! “Ailem Güvende” operasyonu sonrası LGBT derneklerine ait site ve hesaplara erişim engeli: İşte o 73 site ve hesap
SON DAKİKA! “Ailem Güvende” operasyonu sonrası LGBT derneklerine ait site ve hesaplara erişim engeli: İşte o 73 site ve hesap
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli 15 ili kapsayan "Ailem Güvende" operasyonunu kamuoyuna duyurdu. 162 şüpheli hakkında işlem yapılan dev operasyonun perde arkasında öyle detaylar ortaya çıktı ki, duyanlar şaşkına döndü! Peki, MASAK'ın tespit ettiği akılalmaz para trafiğinin ardında kimler var ve hangi ünlü hesaplar bir gecede kapatıldı? İşte Mika Raun'un da içlerinde olduğu o 73 site ve hesap...
Giriş Tarihi: 13.09.2026 10:38
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 10:42