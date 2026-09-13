SON DAKİKA! “Ailem Güvende” operasyonu sonrası LGBT derneklerine ait site ve hesaplara erişim engeli: İşte o 73 site ve hesap

GİZLİ SORUŞTURMACILAR KARANLIK AĞI ÇÖKERTTİ

Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının aylar süren teknik takibi ve "gizli soruşturmacı" yöntemleriyle, fuhşa aracılık eden ve çocukları müstehcen içeriklere maruz bırakan 162 şüpheli tek tek tespit edildi. 9 dernek ve 13 işletmeye yapılan baskınlarda ele geçirilen dijital materyaller, soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi.