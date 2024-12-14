SON DAKİKA: Akaryakıt sektöründen yeni haber! Benzine zam geldi: 14 Aralık 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

BENZİNE ZAM GELDİ

Mazot ve benzin fiyatı üzerinde etkili olan BRENT, yaklaşık 2 hafta önce yönünü yukarı çevirerek 70 dolardan 74 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Fiyatlardaki yükselişte gelecek dönemde dünyada arz fazlası olurken talepte yavaşlama yaşanacağı endişesi etkili oldu. BRENT'teki yükselişler sonrası benzine zam geldi. Zammın ardından tüm illerde akaryakıt fiyatları tabelası güncellendi. Araç sahipleri benzin fiyatı için ne kadar zam geldiğini ve zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatı ne kadar olduğunu merak ediyor.

Peki benzine ne kadar zam geldi? İşte cevabı: