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SON DAKİKA: Akaryakıt sektöründen yeni haber! Benzine zam geldi: 14 Aralık 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi: Akaryakıt fiyatları tabelası benzine zam gelmesiyle güncellendi. Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan BRENT'teki yükselişler sonrası güncellenen akaryakıt fiyatları, bayiler arasında farklılıklar gösteriyor. Benzin fiyatı ne kadar oldu diye merak eden araç sahipleri, satın aldıkları bayinin akaryakıt fiyatları rakamlarını aratıyor. Peki 14 Aralık 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Mazot fiyatı için indirim, zam var mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.12.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 11:04
SON DAKİKA: Akaryakıt sektöründen yeni haber! Benzine zam geldi: 14 Aralık 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri: BRENT'teki yükselişler sonrası benzine zam gelmesiyle akaryakıt fiyatları tabelası bugün güncellendi. Günün benzin ve mazot fiyatı rakamlarını aratan araç sahipleri, mazot fiyatı için indirim, zam var mı merak ediyor. İşte 14 Aralık 2024 il il mazot ve benzin fiyatı ile beraber tüm merak edilenler...

SON DAKİKA: Akaryakıt sektöründen yeni haber! Benzine zam geldi: 14 Aralık 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

BENZİNE ZAM GELDİ

Mazot ve benzin fiyatı üzerinde etkili olan BRENT, yaklaşık 2 hafta önce yönünü yukarı çevirerek 70 dolardan 74 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Fiyatlardaki yükselişte gelecek dönemde dünyada arz fazlası olurken talepte yavaşlama yaşanacağı endişesi etkili oldu. BRENT'teki yükselişler sonrası benzine zam geldi. Zammın ardından tüm illerde akaryakıt fiyatları tabelası güncellendi. Araç sahipleri benzin fiyatı için ne kadar zam geldiğini ve zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatı ne kadar olduğunu merak ediyor.

Peki benzine ne kadar zam geldi? İşte cevabı:

SON DAKİKA: Akaryakıt sektöründen yeni haber! Benzine zam geldi: 14 Aralık 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

BENZİN FİYATI İÇİN NE KADAR ZAM GELDİ?

Benzin fiyatı için 0,98 TL zam geldi. Zam sonrası akaryakıt fiyatları tabelaları güncellendi. Mazot fiyatı için herhangi bir indirim, zam yok. Peki zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte o rakamlar:

SON DAKİKA: Akaryakıt sektöründen yeni haber! Benzine zam geldi: 14 Aralık 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

14 ARALIK 2024 MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR?

Benzine zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte il il benzin ve mazot fiyatı:

SON DAKİKA: Akaryakıt sektöründen yeni haber! Benzine zam geldi: 14 Aralık 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

İSTANBUL

Mazot fiyatı: 43,31 TL
Benzin fiyatı: 43,07 TL

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