SON DAKİKA: Akaryakıt sektöründen yeni haber! Benzine zam geldi: 14 Aralık 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
Son dakika haberi: Akaryakıt fiyatları tabelası benzine zam gelmesiyle güncellendi. Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan BRENT'teki yükselişler sonrası güncellenen akaryakıt fiyatları, bayiler arasında farklılıklar gösteriyor. Benzin fiyatı ne kadar oldu diye merak eden araç sahipleri, satın aldıkları bayinin akaryakıt fiyatları rakamlarını aratıyor. Peki 14 Aralık 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Mazot fiyatı için indirim, zam var mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 11:04