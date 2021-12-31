Son dakika | Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranından şok sözler: Tel örgülerden geçerek içeri girdim sonra…

Son dakika haberi: Güzel şarkıcı Aleyna Tilki kabusu yaşamıştı... Tilki'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Muhammed Erkam A., İstanbul Anadolu Başsavcılığı'ndaki ifadesinde Aleyna Tilki'nin evini internetten öğrendiğini, Pencak Silat adlı sporu yaptığını ve bu nedenle tellerden geçerek site bahçesine girdiğini anlattı.

Tilki'nin oturduğu daireyi bulamayınca komşusuna sorduğunu ve zile bastığını ama kimsenin açmadığını anlattı.

SON DAKİKA HABERİ: "ALEYNA'YI KARAKOLDA GÖRDÜM"



Tilki'nin komşusunun güvenliği arayarak kendisi için 'tekin birisi değil' ifadesini kullandığını da duyduğunu söyleyen Muhammed Erkam A., kaçmadığını, güvenlikte Aleyna Tilki'yi beklediğini o ara uyuyakaldığını söyledi.