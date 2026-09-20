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SON DAKİKA! Alihan Kuriş suç örgütü davasında tanık ifadeleri ortaya çıktı: 'CHP’ye oy vermeyenler aforoz edildi!'
SON DAKİKA! Alihan Kuriş suç örgütü davasında tanık ifadeleri ortaya çıktı: "CHP’ye oy vermeyenler aforoz edildi!"
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya giren tanık beyanları, Süleymanlılar yapısı içindeki şok edici siyasi baskıyı gözler önüne serdi. Seçimlerde "CHP'ye oy verin" talimatına uymayanların 'büyüğümüzün emri' denilerek yurtlardan, hatim gruplarından ve hatta bayram namazından nasıl dışlandığı savcılık dosyasına girdi. İşte şoke eden o tanık ifadeleri...
Giriş Tarihi: 20.09.2026 10:35
Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 10:36