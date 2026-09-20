Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Alihan Kuriş suç örgütü davasında tanık ifadeleri ortaya çıktı: 'CHP’ye oy vermeyenler aforoz edildi!'

SON DAKİKA! Alihan Kuriş suç örgütü davasında tanık ifadeleri ortaya çıktı: "CHP’ye oy vermeyenler aforoz edildi!"

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya giren tanık beyanları, Süleymanlılar yapısı içindeki şok edici siyasi baskıyı gözler önüne serdi. Seçimlerde "CHP'ye oy verin" talimatına uymayanların 'büyüğümüzün emri' denilerek yurtlardan, hatim gruplarından ve hatta bayram namazından nasıl dışlandığı savcılık dosyasına girdi. İşte şoke eden o tanık ifadeleri...

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 20.09.2026 10:35 Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 10:36
SON DAKİKA! Alihan Kuriş suç örgütü davasında tanık ifadeleri ortaya çıktı: CHP’ye oy vermeyenler aforoz edildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında dosyaya giren üç ayrı tanık ifadesi, Süleymanlılar olarak bilinen yapı içerisindeki siyasi yönlendirme ve dışlama iddialarına ilişkin dikkat çekici ayrıntılar içeriyor.

SON DAKİKA! Alihan Kuriş suç örgütü davasında tanık ifadeleri ortaya çıktı: CHP’ye oy vermeyenler aforoz edildi!

VAİZ TANIK: "HERKESİN CHP'YE OY VERMESİ İSTENDİ"

Soruşturma dosyasına giren ilk tanık ifadesinde, uzun yıllar yapı içerisinde bulunduğunu ve geçmişte vaizlik yaptığını belirten tanık, seçimler öncesinde Alihan Kuriş'in adı verilerek CHP'ye oy verilmesinin istendiğini anlattı. Tanık, bu talimata uymayan kişilerin daha sonra yapıya ait olduğunu belirttiği yurt, düğün salonu, cami ve sosyal tesislere alınmadığını öne sürdü.

SON DAKİKA! Alihan Kuriş suç örgütü davasında tanık ifadeleri ortaya çıktı: CHP’ye oy vermeyenler aforoz edildi!

Kapılara görevliler konulduğunu anlatan tanık, kendisinin de girişine izin verilmediği sırada görevliler tarafından bunun "büyüğümüzün emri" olduğunun ve Alihan Kuriş'in adının söylendiğini ifade etti. Söz konusu yerlerin belirli bir kişiye değil topluma ait olduğunu savunan tanık, uygulamaya itiraz etmesinin ardından yapı içerisindeki bazı kişilerle fikir ayrılığı yaşadığını kaydetti. Tanık, ifadesinde söz konusu organizasyonun nasıl kurulduğu veya Alihan Kuriş'in talimatlarının kimler üzerinden aktarıldığı konusunda ise doğrudan bilgi sahibi olmadığını da belirtti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA! Alihan Kuriş suç örgütü davasında tanık ifadeleri ortaya çıktı: CHP’ye oy vermeyenler aforoz edildi!

2014 VE 2023 SEÇİMLERİNE İLİŞKİN İDDİALAR

Dosyadaki ikinci tanık ise 1968 yılından bu yana yapı içerisinde bulunduğunu, yaklaşık 10 yıl talebelik ve hocalık yaptığını belirtti. Tanık, siyasi yönlendirmelerin farklı seçim dönemlerinde de yapıldığını öne sürerek 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayının desteklenmesinin istendiğini, kendisinin ise buna karşı çıktığını anlattı. 2023 seçimlerinde de CHP'nin desteklenmesi yönünde telkinlerde bulunulduğunu belirten tanık, sosyal medya üzerinden bu yönlendirmelere açıkça karşı çıktığını söyledi. Tanık, seçimden yaklaşık bir hafta önce bir erkek öğrenci yurdunda yaklaşık 40 kişinin katıldığı toplantıda kendisine ısrarla CHP'ye oy vermesinin söylendiğini ifade etti. Bunu reddetmesi üzerine kendisine "Alihan Kuriş'ten yasak gelebilir" denildiğini öne sürdü.

SON DAKİKA! Alihan Kuriş suç örgütü davasında tanık ifadeleri ortaya çıktı: CHP’ye oy vermeyenler aforoz edildi!

"BAYRAM NAMAZINDA YURDA ALINMADIM"

İkinci tanığın anlatımına göre, seçim sonrasında iddia edilen yaptırım uygulamaya konuldu. Kurban Bayramı'nda bayram namazı kılmak amacıyla yapıya bağlı olduğunu belirttiği bir öğrenci yurduna gittiğini anlatan tanık, kapıdaki iki görevlinin kendisini içeri almayacaklarını söylediğini ifade etti. Yasağın kim tarafından verildiğini sorduğunda kendisine Alihan Kuriş'in adının söylendiğini belirten tanık, kendisinin ve başka bir kişinin isimlerinin yapı içerisindeki yurtlara ve hatim gruplarına alınmayacak kişiler olarak duyurulduğunu öne sürdü. Tanık, söz konusu isimlerin Alanya'daki bazı hatim gruplarında da birkaç kez okunduğunu anlattı.

SON DAKİKA! Alihan Kuriş suç örgütü davasında tanık ifadeleri ortaya çıktı: CHP’ye oy vermeyenler aforoz edildi!

"BENİ VE AİLEMİ DIŞLADILAR"

Tanık, siyasi tercihini açıkça dile getirmesinin ardından kendisi ve ailesinin yapı içerisindeki sosyal çevreden dışlandığını öne sürdü. Çevresindeki bazı kişilerin de kendilerinden uzaklaştırıldığını belirten tanık, farklı bölgelerdeki yöneticiler arasında kendisi hakkında "itaatsiz" olduğuna ilişkin konuşmalar yapıldığını ve bu durumun başka şehirlerdeki mensuplara da aktarıldığını söyledi.

SON DAKİKA! Alihan Kuriş suç örgütü davasında tanık ifadeleri ortaya çıktı: CHP’ye oy vermeyenler aforoz edildi!

ÜÇÜNCÜ TANIK: "İSİMLER LİSTEDEN OKUNDU"

Dosyadaki üçüncü tanık da yıllarca Süleymancılar olarak bilinen yapının yurt ve kurslarına gittiğini, geçmişte bağışlarda bulunduğunu anlattı. 2002 yılından sonra siyasi olarak AK Parti'yi desteklemeye başladığını belirten tanık, yaklaşık 20 yıl önce yapı içerisindeki bazı üst düzey kişilerin CHP'yi desteklediğini ve AK Parti'yi destekleyen bazı mensupların dışlanmaya başladığını iddia etti.

SON DAKİKA! Alihan Kuriş suç örgütü davasında tanık ifadeleri ortaya çıktı: CHP’ye oy vermeyenler aforoz edildi!

Manavgat'taki bir öğrenci yurduna düzenli olarak gittiği dönemde yaşadıklarını anlatan tanık, yaklaşık 5-10 yıl önce bir görevlinin elindeki listeden kendisinin ve bazı kişilerin isimlerini okuyarak siyasi görüş farklılıkları nedeniyle yurtlara girişlerinin yasaklandığını bildirdiğini ifade etti. Tanık, listenin doğrudan kim tarafından hazırlandığını görmediğini özellikle belirtirken, yapının hiyerarşik yapısı nedeniyle kararın Alihan Kuriş'ten geldiğini düşündüğünü söyledi.

SON DAKİKA! Alihan Kuriş suç örgütü davasında tanık ifadeleri ortaya çıktı: CHP’ye oy vermeyenler aforoz edildi!

"ABİMİZİN TALİMATI: CHP'YE OY VERİN"

Üçüncü tanığın ifadesinde, seçim dönemlerinde yurt görevlilerinden duyduğunu söylediği ifadeler de yer aldı. Tanık, yapı içerisindeki görevlilerin seçim dönemlerinde üyelere "Abimizin talimatıdır" ve "Büyüğümüzün talimatıdır, CHP'ye oy verin" şeklinde yönlendirmelerde bulunduğunu duyduğunu kaydetti. Antalya'daki yurtlarda "abi" ve "büyüğümüz" ifadelerinin bazı yöneticiler veya Alihan Kuriş için kullanıldığını belirten tanık, yerel yöneticilere aktarılan talimatların da aynı ifadelerle mensuplara iletildiğini öne sürdü.

#ALİHAN KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜ #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #CHP