SON DAKİKA! Alihan Kuriş suç örgütü davasında tanık ifadeleri ortaya çıktı: "CHP’ye oy vermeyenler aforoz edildi!"

"BAYRAM NAMAZINDA YURDA ALINMADIM"

İkinci tanığın anlatımına göre, seçim sonrasında iddia edilen yaptırım uygulamaya konuldu. Kurban Bayramı'nda bayram namazı kılmak amacıyla yapıya bağlı olduğunu belirttiği bir öğrenci yurduna gittiğini anlatan tanık, kapıdaki iki görevlinin kendisini içeri almayacaklarını söylediğini ifade etti. Yasağın kim tarafından verildiğini sorduğunda kendisine Alihan Kuriş'in adının söylendiğini belirten tanık, kendisinin ve başka bir kişinin isimlerinin yapı içerisindeki yurtlara ve hatim gruplarına alınmayacak kişiler olarak duyurulduğunu öne sürdü. Tanık, söz konusu isimlerin Alanya'daki bazı hatim gruplarında da birkaç kez okunduğunu anlattı.