Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Alman tahıl kralı Arthur Strudel’in sır ölümü! Rus sevgilisi cansız bedenini buldu: Dikkat çeken 'cinayet' şüphesi

SON DAKİKA… Alman tahıl kralı Arthur Strudel’in sır ölümü! Rus sevgilisi cansız bedenini buldu: Dikkat çeken 'cinayet' şüphesi

SON DAKİKA… Alman tahıl kralı Arthur Strudel'in, 6 ay önce Antalya'daki Kaleiçi'nden satın aldığı iki katlı evinde Rus sevgilisi tarafından cansız bedenine ulaşıldı. Strudel'in ölümüyle ilgili her detay şüphe uyandırdı. Strudel'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, milyonerin ölmeden önce şirketini, cesedini bulan Rus uyruklu sevgilisine devrettiği ortaya çıktı. Tahıl kralının çocuklarının "Babamız öldürüldü" iddiası ise kafaları karıştırdı! İşte Alman milyonerin Antalya'daki sır ölümüyle ilgili dikkat çeken detaylar!

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 18.07.2026 06:55 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 06:58
SON DAKİKA… Alman tahıl kralı Arthur Strudel’in sır ölümü! Rus sevgilisi cansız bedenini buldu: Dikkat çeken ’cinayet’ şüphesi

SON DAKİKA… Alman vatandaşı Arthur Strudel (46), yaklaşık 6 ay önce Antalya'daki Kaleiçi'nden satın aldığı iki katlı evde, Rus uyruklu sevgilisi Elena L. (40), ile birlikte yaşamaya başladı. Bu arada ikili, Türk vatandaşlığına da geçti. İddiaya göre 3 Temmuz'da kızını getirmek için ülkesine giden Elena L., 7 Temmuz'da geri döndü.

SON DAKİKA… Alman tahıl kralı Arthur Strudel’in sır ölümü! Rus sevgilisi cansız bedenini buldu: Dikkat çeken ’cinayet’ şüphesi

RUS SEVGİLİSİ CANSIZ BEDENİNİ BULDU!

Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayınca komşusunun bahçe kapısından eve giren Elena L., üst kata çıktığında sevgilisi Arthur Strudel'i hareketsiz halde buldu. Çığlıklar içinde aşağı inen kadının ihbarı üzerine eve gelen polisler ve sağlık ekipleri, Strudel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

SON DAKİKA… Alman tahıl kralı Arthur Strudel’in sır ölümü! Rus sevgilisi cansız bedenini buldu: Dikkat çeken ’cinayet’ şüphesi

Ölümün şüpheli bulunması üzerine polis tarafından evde yapılan incelemelerin ardından Strudel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… Alman tahıl kralı Arthur Strudel’in sır ölümü! Rus sevgilisi cansız bedenini buldu: Dikkat çeken ’cinayet’ şüphesi

TAHIL KRALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Antalya'da bu gelişmeler yaşanırken, Arthur Strudel'in Almanya'daki babasının yaklaşık 5 bin kişiyi istihdam eden ve geçen yıl 1,3 milyar avro gelir açıklayan bir döküm şirketinin bulunduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Alman tahıl kralı Arthur Strudel’in sır ölümü! Rus sevgilisi cansız bedenini buldu: Dikkat çeken ’cinayet’ şüphesi

Önceleri burada çalışan Strudel'in, 2004'te şirketlerden ayrılarak Anhalt'taki 770 nüfuslu köye taşınarak tarım şirketi kurduğu belirlendi. Aschersleben şehrinin Winning bölgesinde şirketinin ise yaklaşık 3 bin 200 hektar arazisinin bulunduğu tespit edildi.

SON DAKİKA… Alman tahıl kralı Arthur Strudel’in sır ölümü! Rus sevgilisi cansız bedenini buldu: Dikkat çeken ’cinayet’ şüphesi

ŞİRKETİNİ SEVGİLİSİNE DEVRETMİŞ!

Ancak Strudel'in, 2024'te eşinden ayrıldıktan sonra şirketin imza yetkisini sevgilisi Elena L.'ye devrettiği, 2025'te de oğlu Philipp S.'nin vekaletnamesini iptal ettiği belirlendi.

SON DAKİKA… Alman tahıl kralı Arthur Strudel’in sır ölümü! Rus sevgilisi cansız bedenini buldu: Dikkat çeken ’cinayet’ şüphesi

ÇOCUKLARINDAN CİNAYET İDDİASI

Bölgede "Tahıl kralı" olarak tanınan Arthur Strudel hakkında, 'öldü mü yoksa öldürüldü mü' sorusu gündeme gelirken, Alman polisi "Ailenin özel haklarını korumak" amacıyla 9 Temmuz günü, içinde bir manastırında bulunduğu "Tahıl Kralı"nın ülkesindeki malikanesine baskın düzenledi.

SON DAKİKA… Alman tahıl kralı Arthur Strudel’in sır ölümü! Rus sevgilisi cansız bedenini buldu: Dikkat çeken ’cinayet’ şüphesi

Polis iki ahırda yaptığı aramada yüzlerce makineli tüfek ve mühimmat ele geçirdi. Askeri cephaneliğin bir bölümü ise toprağa gömülü bulundu.

SON DAKİKA… Alman tahıl kralı Arthur Strudel’in sır ölümü! Rus sevgilisi cansız bedenini buldu: Dikkat çeken ’cinayet’ şüphesi

Arthur Strudel'in iki çocuğu, babalarının hiçbir sağlık problemi olmadığını babalarının öldürüldüğünü iddia etti. Strudel'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla belirlenecek.

SON DAKİKA… Alman tahıl kralı Arthur Strudel’in sır ölümü! Rus sevgilisi cansız bedenini buldu: Dikkat çeken ’cinayet’ şüphesi
SON DAKİKA… Alman tahıl kralı Arthur Strudel’in sır ölümü! Rus sevgilisi cansız bedenini buldu: Dikkat çeken ’cinayet’ şüphesi
#ANTALYA #ALMAN #RUS