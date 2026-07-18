Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Alman tahıl kralı Arthur Strudel’in sır ölümü! Rus sevgilisi cansız bedenini buldu: Dikkat çeken 'cinayet' şüphesi

SON DAKİKA… Alman tahıl kralı Arthur Strudel’in sır ölümü! Rus sevgilisi cansız bedenini buldu: Dikkat çeken 'cinayet' şüphesi

SON DAKİKA… Alman tahıl kralı Arthur Strudel'in, 6 ay önce Antalya'daki Kaleiçi'nden satın aldığı iki katlı evinde Rus sevgilisi tarafından cansız bedenine ulaşıldı. Strudel'in ölümüyle ilgili her detay şüphe uyandırdı. Strudel'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, milyonerin ölmeden önce şirketini, cesedini bulan Rus uyruklu sevgilisine devrettiği ortaya çıktı. Tahıl kralının çocuklarının "Babamız öldürüldü" iddiası ise kafaları karıştırdı! İşte Alman milyonerin Antalya'daki sır ölümüyle ilgili dikkat çeken detaylar!

Giriş Tarihi: 18.07.2026 06:55 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 06:58