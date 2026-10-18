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SON DAKİKA | Almanya, Türk uyuşturucu baronu için alarmda! Diyar Gündüz gardiyanları kelepçeleyip elektrikli scooterle kaçtı
SON DAKİKA | Almanya, Türk uyuşturucu baronu için alarmda! Diyar Gündüz gardiyanları kelepçeleyip elektrikli scooterle kaçtı
Son dakika haberi: Almanya'da uyuşturucu kaçakçılığından 17 yıla mahkum edilen Türk uyuşturucu baronu Diyar Gündüz, kontrol için götürüldüğü hastanede, gardiyanları etkisiz hale getiren adamları tarafından scooterla kaçırıldı. Alman polisi, Avrupa çapında suçlu avı başlattı.
Giriş Tarihi: 18.10.2026 08:01
Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 08:03