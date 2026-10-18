Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Almanya, Türk uyuşturucu baronu için alarmda! Diyar Gündüz gardiyanları kelepçeleyip elektrikli scooterle kaçtı

SON DAKİKA | Almanya, Türk uyuşturucu baronu için alarmda! Diyar Gündüz gardiyanları kelepçeleyip elektrikli scooterle kaçtı

Son dakika haberi: Almanya'da uyuşturucu kaçakçılığından 17 yıla mahkum edilen Türk uyuşturucu baronu Diyar Gündüz, kontrol için götürüldüğü hastanede, gardiyanları etkisiz hale getiren adamları tarafından scooterla kaçırıldı. Alman polisi, Avrupa çapında suçlu avı başlattı.

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Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 18.10.2026 08:01 Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 08:03
SON DAKİKA | Almanya, Türk uyuşturucu baronu için alarmda! Diyar Gündüz gardiyanları kelepçeleyip elektrikli scooterle kaçtı

Son dakika haberi: Kökeni Mardin'e dayanan, Lübnan üzerinden Almanya'ya göç etmiş ve özellikle Berlin'deki organize suç yapılarıyla tanınan El-Zein aşiretine mensup Diyar Gündüz, 2025'te Almanya'nın Essen kentinde, Costa Rica'dan getirdiği 94 kilo kokainle yakalandı.

SON DAKİKA | Almanya, Türk uyuşturucu baronu için alarmda! Diyar Gündüz gardiyanları kelepçeleyip elektrikli scooterle kaçtı

Soruşturma derinleştikçe, Gündüz'ün liderliğindeki çetenin sadece Güney Amerika'dan kokain getirmediği; aynı zamanda Hollanda ve İspanya üzerinden Almanya'ya esrar ithal ettiği de ortaya çıkarıldı.

SON DAKİKA | Almanya, Türk uyuşturucu baronu için alarmda! Diyar Gündüz gardiyanları kelepçeleyip elektrikli scooterle kaçtı

Essen'de bir kişiyi, uyuşturucu çaldığı gerekçesiyle adamlarıyla kaçırıp Duisburg'da bir depoda günlerce darp ettiği de belirlendi.

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SON DAKİKA | Almanya, Türk uyuşturucu baronu için alarmda! Diyar Gündüz gardiyanları kelepçeleyip elektrikli scooterle kaçtı

Essen Bölge Mahkemesi'nce görülen dava sonucu Gündüz, organize uyuşturucu kaçakçılığından 12 yıl 6 ay, tehlikeli bedensel zarar verme ve özgürlükten mahrum bırakma suçlarından da 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

SON DAKİKA | Almanya, Türk uyuşturucu baronu için alarmda! Diyar Gündüz gardiyanları kelepçeleyip elektrikli scooterle kaçtı

GARDİYANLARI ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Rahatsızlanan Gündüz, 4 gün önce radyoloji muayenehanesi için 2 gardiyan tarafından hastaneye getirildi.

SON DAKİKA | Almanya, Türk uyuşturucu baronu için alarmda! Diyar Gündüz gardiyanları kelepçeleyip elektrikli scooterle kaçtı

Bu sırada maskeli ve silahlı iki adamı, saldırdıkları gardiyanları etkisiz hale getirip kelepçeledikten sonra silahlarını da gasp ederek, yanlarında getirdikleri özel bir kelepçe anahtarı sayesinde Gündüz'ün ayaklarındaki prangaları söktü.

SON DAKİKA | Almanya, Türk uyuşturucu baronu için alarmda! Diyar Gündüz gardiyanları kelepçeleyip elektrikli scooterle kaçtı

Saldırganlar, polisin peşlerine düşmesini engellemek amacıyla da bina girişine patlamaya hazır süsü verilmiş ahşap bir el bombası maketi bıraktı.

SON DAKİKA | Almanya, Türk uyuşturucu baronu için alarmda! Diyar Gündüz gardiyanları kelepçeleyip elektrikli scooterle kaçtı

Ardından da her biri yaya olarak farklı yöne kaçıp, önceden hazırlanan elektrikli scooterlara binerek izlerini kaybettirdi.

SON DAKİKA | Almanya, Türk uyuşturucu baronu için alarmda! Diyar Gündüz gardiyanları kelepçeleyip elektrikli scooterle kaçtı

Federal emniyet birimleri, firari baron ve suç ortaklarını yakalamak için tüm Avrupa'da kırmızı alarm verdi.