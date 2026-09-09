SON DAKİKA… Almanya’da kar maskeli suikast! Yer altı dünyasının kilit 2 ismi otoparkta infaz edildi: Dikkat çeken Sedat Şahin detayı!

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Murat Büyükkeskin ve Mazlum Uğur Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başından yaralandığı belirlenen ve Büyükkeskin'in koruması olduğu ileri sürülen Levent G. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Hamburg -Eppendorf Üniversitesi Tıp Merkezi'ne (UKE) kaldırıldı.