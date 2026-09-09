Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Almanya’da kar maskeli suikast! Yer altı dünyasının kilit 2 ismi otoparkta infaz edildi: Dikkat çeken Sedat Şahin detayı!

SON DAKİKA… Almanya’da kar maskeli suikast! Yer altı dünyasının kilit 2 ismi otoparkta infaz edildi: Dikkat çeken Sedat Şahin detayı!

SON DAKİKA… Almanya'nın Hamburg şehri çifte cinayetle sarsıldı. Geçmişte yeraltı dünyasının önemli figürlerinden uyuşturucu baronu Mehmet Nafi Çapan'ın öldürülmesine adı karışan Murat Büyükkeskin bir spor salonunun otoparkında silahlı saldırıya uğradı. Çıkan çatışmada Büyükkeskin ve Mazlum Uğur Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Çatışmanın boks organizatörü İsmail Özen'in spor salonunda yaşanması dikkat çekerken; daha öncede aynı binaya el bombası ile saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. İşte; yeraltı dünyasında güçler savaşına dönen çatışmanın detayları.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 09.09.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 10:52
SON DAKİKA… Almanya’da kar maskeli suikast! Yer altı dünyasının kilit 2 ismi otoparkta infaz edildi: Dikkat çeken Sedat Şahin detayı!
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Kanlı şiddet; Hamburg ticaret fuarı alanının yakınlarında yaşandı. 22:30 sıralarında Lagerstrasse üzerinde bulunan fabrika alanında silah sesleri duyulmasına üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Binada ve otopark da yapılan araştırmada polis, üç kişiyi kanlar içinde buldu.

SON DAKİKA… Almanya’da kar maskeli suikast! Yer altı dünyasının kilit 2 ismi otoparkta infaz edildi: Dikkat çeken Sedat Şahin detayı!

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Murat Büyükkeskin ve Mazlum Uğur Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başından yaralandığı belirlenen ve Büyükkeskin'in koruması olduğu ileri sürülen Levent G. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Hamburg -Eppendorf Üniversitesi Tıp Merkezi'ne (UKE) kaldırıldı.

SON DAKİKA… Almanya’da kar maskeli suikast! Yer altı dünyasının kilit 2 ismi otoparkta infaz edildi: Dikkat çeken Sedat Şahin detayı!

10 KİŞİ KAR MASKELERİYLE GİRDİ

Çifte cinayetin ardından federal polis memurları ve cinayet masası dedektifleri bölgeyi güvenlik altına aldı.Güvenlik kameralarını inceleyen polis, fabrika alanına 3 otomobille giriş yapan yüzleri kar maskeli 10 saldırganın, araçlarından indikten sonra silahlarını çıkararak spor salonuna doğru koştuklarını belirledi. Otoparkta yapılan incelemede ise Hannover (Aşağı Saksonya), Ludwigslust (Mecklenburg-Batı Pomeranya) ve Bochum (Kuzey Ren-Vestfalya) çalıntı plakalı 3 araç bulundu. Araçlarda çok sayıda ağır silah ele geçirildi.

(Görsel: Mazlum Uğur Aktaş)

SON DAKİKA… Almanya’da kar maskeli suikast! Yer altı dünyasının kilit 2 ismi otoparkta infaz edildi: Dikkat çeken Sedat Şahin detayı!

DAHA ÖNCE BOMBALI SALDIRI

Çatışmanın boks organizatörü İsmail Özen'in spor salonuna yakın otoparkta yaşanması; polisin dikkatini bu yöne çevirmesine neden olurken, aynı binaya daha öncede el bombası ile saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

(Görsel: Murat Büyükkeskin)

SON DAKİKA… Almanya’da kar maskeli suikast! Yer altı dünyasının kilit 2 ismi otoparkta infaz edildi: Dikkat çeken Sedat Şahin detayı!

SABAH, ÇARPICI DETAYLARA ULAŞTI

Hamburg Cinayet Savcılığı çifte infazın detaylarını araştırırken Sabah, öldürülen Murat Büyükkeskin ile ilgili ilginç detaylara ulaştı. Büyükkeskin'in ismi ilk kez, 1996 yılında uyuşturucu baronu Mehmet Nafi Çapan'ın öldürülmesiyle gündeme gelmişti. Olayın geçmişi uyuşturucu ticaretinden doğan borç ve güç savaşına dayanmaktaydı. 1993 yılında Sedat Şahin'in en yakın adamları olan Cihan Kaplan ve Esabil Karataş, İstanbul Bahçelievler'de araçları içinde öldürüldü.

SON DAKİKA… Almanya’da kar maskeli suikast! Yer altı dünyasının kilit 2 ismi otoparkta infaz edildi: Dikkat çeken Sedat Şahin detayı!

İddiaya göre Sedat Şahin, adamlarının öldürülmesinden doğrudan Hacı Çapan olarak bilinen Mehmet Nafi Çapan'ı sorumlu tutuyordu. İsmi ilk kez 1989 yılında İspanya'da "Sarı Avni" lakaplı Avni Musullulu ile birlikte uyuşturucu kaçakçılığı operasyonuyla gündeme gelen Hacı Çapan, 1996 yılında İstanbul'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu işlemleri yapılıp dışarı çıktığı sırada pusuya düşürüldü.

SON DAKİKA… Almanya’da kar maskeli suikast! Yer altı dünyasının kilit 2 ismi otoparkta infaz edildi: Dikkat çeken Sedat Şahin detayı!

Hastane çıkışında düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Çapan öldürüldü. Bu saldırı, yeraltı dünyasındaki 1993 yılındaki infazın doğrudan bir misillemesi olarak kayıtlara geçti. Suikastın ardından açılan organize suç örgütü davalarında, cinayetin azmettiricisi olarak Sedat Şahin gösterilirken, Murat Büyükkeskin ismi örgüt üyesi olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA… Almanya’da kar maskeli suikast! Yer altı dünyasının kilit 2 ismi otoparkta infaz edildi: Dikkat çeken Sedat Şahin detayı!

TÜRKİYE'DE ARANIYOR

Adam öldürmeye tam teşebbüs, uyuşturucu kaçakçılığı, rüşvet ve dolandırıcılık gibi 15 ayrı suç dosyası bulunan Büyükkeskin'in Türkiye'de aranırken 2023 yılında karayoluyla yurtdışına kaçtığı belirlendi.

SON DAKİKA… Almanya’da kar maskeli suikast! Yer altı dünyasının kilit 2 ismi otoparkta infaz edildi: Dikkat çeken Sedat Şahin detayı!
SON DAKİKA… Almanya’da kar maskeli suikast! Yer altı dünyasının kilit 2 ismi otoparkta infaz edildi: Dikkat çeken Sedat Şahin detayı!
#ALMANYA #HAMBURG