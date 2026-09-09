SON DAKİKA… Almanya’da kar maskeli suikast! Yer altı dünyasının kilit 2 ismi otoparkta infaz edildi: Dikkat çeken Sedat Şahin detayı!

SON DAKİKA… Almanya'nın Hamburg şehri çifte cinayetle sarsıldı. Geçmişte yeraltı dünyasının önemli figürlerinden uyuşturucu baronu Mehmet Nafi Çapan'ın öldürülmesine adı karışan Murat Büyükkeskin bir spor salonunun otoparkında silahlı saldırıya uğradı. Çıkan çatışmada Büyükkeskin ve Mazlum Uğur Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Çatışmanın boks organizatörü İsmail Özen'in spor salonunda yaşanması dikkat çekerken; daha öncede aynı binaya el bombası ile saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. İşte; yeraltı dünyasında güçler savaşına dönen çatışmanın detayları.