SON DAKİKA… ALSU gemisi mürettebatı kaza anını anlattı: Tuğberk İmamoğlu sağa doğru yatıktı ve dönüyordu!

SON DAKİKA… Marmara Denizi açıklarında meydana gelen gemi kazası ile ilgili ALSU gemisinin 4 mürettebatı adli kontrol ile serbest bırakıldı. SABAH, kazanın yaşandığı anları saniye saniye anlatan mürettebatın ifadelerine ulaştı. İkinci kaptan Barış Hazar, "Vurmanın etkisiyle yataktan kalktım, hemen köprü üstüne koştum" derken, baş mühendis Necip Meraloğlu, çarpışmanın ardından diğer geminin kıçında "2-3 insan gördüm. Makine dairesine inip çıktığımda gemiyi göremedim" ifadelerini kullandı. Makine yağcısı Serkan Ayar'ın ifadesinde ise Tuğberk İmamoğlu'nun nasıl battığıyla ilgili çarpıcı detaylar vardı: Gemi hafif sağa doğru yatık şekilde dönüyordu. Bizim gemiye göre çok alçak vaziyetteydi!