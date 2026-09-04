Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… ALSU gemisi mürettebatı kaza anını anlattı: Tuğberk İmamoğlu sağa doğru yatıktı ve dönüyordu!

SON DAKİKA… ALSU gemisi mürettebatı kaza anını anlattı: Tuğberk İmamoğlu sağa doğru yatıktı ve dönüyordu!

SON DAKİKA… Marmara Denizi açıklarında meydana gelen gemi kazası ile ilgili ALSU gemisinin 4 mürettebatı adli kontrol ile serbest bırakıldı. SABAH, kazanın yaşandığı anları saniye saniye anlatan mürettebatın ifadelerine ulaştı. İkinci kaptan Barış Hazar, "Vurmanın etkisiyle yataktan kalktım, hemen köprü üstüne koştum" derken, baş mühendis Necip Meraloğlu, çarpışmanın ardından diğer geminin kıçında "2-3 insan gördüm. Makine dairesine inip çıktığımda gemiyi göremedim" ifadelerini kullandı. Makine yağcısı Serkan Ayar'ın ifadesinde ise Tuğberk İmamoğlu'nun nasıl battığıyla ilgili çarpıcı detaylar vardı: Gemi hafif sağa doğru yatık şekilde dönüyordu. Bizim gemiye göre çok alçak vaziyetteydi!

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 04.09.2026 15:28 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 15:30
SON DAKİKA… ALSU gemisi mürettebatı kaza anını anlattı: Tuğberk İmamoğlu sağa doğru yatıktı ve dönüyordu!

Marmara Denizi'nde meydana gelen, can kaybı ve yaralanmalarla sonuçlanan feci gemi kazasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Alsu isimli gemide görev yapan ikinci kaptan Barış Hazar, ikinci makinist Murat Gezgin, baş mühendis Necip Meraloğlu ve makine yağcısı Serkan Ayar, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. 4 ismin Sulh Ceza Hakimlik sorguladı ortaya çıktı.

SON DAKİKA… ALSU gemisi mürettebatı kaza anını anlattı: Tuğberk İmamoğlu sağa doğru yatıktı ve dönüyordu!

İKİNCİ KAPTAN: VURMANIN ETKİSİYLE YATAKTAN KALKTIM

Alsu isimli geminin ikinci kaptanı Brış Hazar, kazanın meydana geldiği sırada vardiyada olmadığını, üçüncü kaptanın görev yaptığını söyledi. Hazar, "Kazanın yaşandığı esnada üçüncü kaptan görevde idi. Kaza sırasında ben istirahatte idim, vurmanın etkisiyle yataktan kalktım. Bu sırada üçüncü kaptan bağırıyordu ve bizi çağırıyordu. Hemen köprü üstüne koştum." dedi.

SON DAKİKA… ALSU gemisi mürettebatı kaza anını anlattı: Tuğberk İmamoğlu sağa doğru yatıktı ve dönüyordu!

"DİĞER GEMİ İKİNCİ KEZ ÇARPTI"

Köprü üstüne çıktığında diğer gemiyi gördüğünü belirten Hazar, "Bizim geminin sancak baş omuzluğuna diğer geminin iskele baş omuzluğu ikinci kez çarptı. Daha sonra karşıdaki gemi savrularak karşı geminin iskele kıç omuzluğu bizim geminin sancak bordasına çarptı." dedi. Hazar,

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… ALSU gemisi mürettebatı kaza anını anlattı: Tuğberk İmamoğlu sağa doğru yatıktı ve dönüyordu!

"Bu sürede ben sancak alabanda manevrası yaparak bizim geminin diğer gemiden uzaklaşmasını sağladım. Daha sonra gemi kaptanı Ahmet Erarslan köprü üstüne geldi. Onun talimatları doğrultusunda diğer gemiye doğru arama kurtarma çalışmalarına başladık." şeklinde savunma yaptı.

SON DAKİKA… ALSU gemisi mürettebatı kaza anını anlattı: Tuğberk İmamoğlu sağa doğru yatıktı ve dönüyordu!

"TELSİZDEN CEVAP ALAMADIK"

Kendi gemilerinde seyir güvenliğini etkileyecek ciddi bir hasar tespit etmediklerini söyleyen Hazar, karşı gemiye ulaşmaya çalıştıklarını da belirterek, "Kaza sonrasında karşıdaki gemiyle telsiz haberleşmesi sağlamaya çalıştık, ancak herhangi bir cevap alamadık. Meydana gelen kazada benim bir kusurum bulunmamaktadır" dedi.

SON DAKİKA… ALSU gemisi mürettebatı kaza anını anlattı: Tuğberk İmamoğlu sağa doğru yatıktı ve dönüyordu!

İKİNCİ MAKİNİST: 5 METRE KADAR YAKINDA GÖRDÜM

İkinci makinist Murat Gezgin de çarpışma sırasında istirahatte olduğunu belirterek, "Çarpmayı hissetmemle birlikte geminin sancak tarafına çıktım. Geminin sancak tarafına çıktığımda 5 metre kadar yakında Tuğberk İmamoğlu gemisini gördüm. Gemi bize paralel konumdaydı ve ben bu geminin kıçını gördüm" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… ALSU gemisi mürettebatı kaza anını anlattı: Tuğberk İmamoğlu sağa doğru yatıktı ve dönüyordu!

"GEMİYİ GÖRMEK İÇİN ÇIKTIM AMA GÖREMEDİM"

Gezgin, diğer geminin kıç tarafında kimseyi görmediğini, ardından makine dairesine koşarak hasar kontrolü yaptığını anlattı. Daha sonra arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını söyleyen Gezgin, "Makinede problem olmadığını görünce tekrar sancak alabandına bize çarpan gemiyi görmek için çıktım, ama gemiyi göremedim. Güvertede el feneri ile arama kurtarma çalışmalarına katıldım" dedi.

SON DAKİKA… ALSU gemisi mürettebatı kaza anını anlattı: Tuğberk İmamoğlu sağa doğru yatıktı ve dönüyordu!

BAŞ MÜHENDİS: KIÇ TARAFINDA 2-3 İNSAN GÖRDÜM

Dosyadaki en dikkat çekici ifadelerden biri ise baş mühendis Necip Meraloğlu'ndan geldi. Çarpmanın etkisiyle uyandığını belirten Meraloğlu, "Sancak kıç güverteye çıktım, diğer gemiyi net bir şekilde kıç tarafından gördüm, içerisinde kıç tarafında 2-3 tane insan olduğunu gördüm" dedi.

SON DAKİKA… ALSU gemisi mürettebatı kaza anını anlattı: Tuğberk İmamoğlu sağa doğru yatıktı ve dönüyordu!

Meraloğlu, makine dairesindeki kontrollerinin ardından yeniden güverteye çıktığında ise diğer geminin artık görünmediğini belirterek, "Bize çarpan gemiyi göremedim, her yer çok karanlıktı. Güvertede bulunan kişiler insan var mı diye bağırıp fenerle deniz üstünü arıyorlardı" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… ALSU gemisi mürettebatı kaza anını anlattı: Tuğberk İmamoğlu sağa doğru yatıktı ve dönüyordu!

"GEMİ HAFİF SAĞA DOĞRU YATIKTI VE DÖNÜYORDU"

Makine yağcısı Serkan Ayar ise çarpma sesine uyandığını ve güverteye çıktığında diğer gemiyi gördüğünü anlattı. Ayar, "Gemi hafif sağa doğru yatık bir şekilde idi ve dönüyordu ve bizim bulunduğumuz gemiye göre çok alçak vaziyetteydi. Ben bu sebeple o an bu geminin küçük bir gemi olduğunu düşündüm." dedi.

SON DAKİKA… ALSU gemisi mürettebatı kaza anını anlattı: Tuğberk İmamoğlu sağa doğru yatıktı ve dönüyordu!

Ayar, kısa süre sonra diğer gemiyi gözden kaybettiklerini belirterek, "Biz arama kurtarmaya ilişkin tüm işlemleri gerçekleştirdik, elimizde fenerlerle denizi kontrol ettik. Meydana gelen kazada benim bir kusurum bulunmamaktadır" dedi.

SON DAKİKA… ALSU gemisi mürettebatı kaza anını anlattı: Tuğberk İmamoğlu sağa doğru yatıktı ve dönüyordu!
SON DAKİKA… ALSU gemisi mürettebatı kaza anını anlattı: Tuğberk İmamoğlu sağa doğru yatıktı ve dönüyordu!
SON DAKİKA… ALSU gemisi mürettebatı kaza anını anlattı: Tuğberk İmamoğlu sağa doğru yatıktı ve dönüyordu!
#MARMARA DENİZİ #TUĞBERK İMAMOĞLU