SON DAKİKA… ALSU gemisi mürettebatı kaza anını anlattı: Tuğberk İmamoğlu sağa doğru yatıktı ve dönüyordu!

"GEMİ HAFİF SAĞA DOĞRU YATIKTI VE DÖNÜYORDU"

Makine yağcısı Serkan Ayar ise çarpma sesine uyandığını ve güverteye çıktığında diğer gemiyi gördüğünü anlattı. Ayar, "Gemi hafif sağa doğru yatık bir şekilde idi ve dönüyordu ve bizim bulunduğumuz gemiye göre çok alçak vaziyetteydi. Ben bu sebeple o an bu geminin küçük bir gemi olduğunu düşündüm." dedi.