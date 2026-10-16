SON DAKİKA… Ankara Abisi Yasin Oyanık tutuklandı! Bağış maskeli bahis vurgunu deşifre oldu: 153 milyon TL aklamışlar!

SON DAKİKA… Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmasında, sosyal medyada "Ankara Abisi" olarak bilinen Ankara Abisi İyilik Derneği'nin hesaplarındaki para trafiği deşifre edildi. SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyasına göre, derneğin hesaplarına yasadışı bahis işlemleri yapan kişiler tarafından "Akif'in babasının zekâtı" açıklamasıyla 153 milyon 712 bin lira aktarıldığı belirlendi. Bu para daha sonra bir şirket hesabına gönderilerek aklanırken yaklaşık 175 milyon liralık suç geliri finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. İşte haberin ayrıntıları…