SON DAKİKA… Ankara Abisi Yasin Oyanık tutuklandı! Bağış maskeli bahis vurgunu deşifre oldu: 153 milyon TL aklamışlar!

8 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Uşak merkezli olarak Ankara, Hatay, Antalya, Siirt, Kocaeli, İstanbul ve İzmir olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Aramalar ve adli tedbirler sonucunda, yaklaşık 184 milyon TL değerindeki 7 taşınmaz, 16 araç ve 4 şirkete tedbir konuldu. Şüpheliler ile şirket ve derneğe ait 414 banka hesabına tedbir uygulanarak hesaplarda bulunan 333 milyon 430 bin lira nakit para ise donduruldu. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 kilogram külçe gümüş, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ve fiziki belgeye el konuldu.