SON DAKİKA… Ankara’da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu! Adreslerde kırmızı reçeteli ilaçlar bulundu: 15 şüpheli gözaltında

SON DAKİKA… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başkentte uyuşturucu ve fuhuş faaliyetleriyle bağlantılı kişi, çevre ve mekanlara yönelik yürüttüğü soruşturmada 3. dalga operasyon başlatıldı. Bugünkü operasyonda 21 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 15 kişi gözaltına alındı. 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 7 Ağustos'ta başlayan soruşturma kapsamında bugüne kadar adli işlem yapılan 64 şüpheliden 32'si tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 15'i gözaltına alındı, 10 şüpheli ise firari olarak aranıyor.