SON DAKİKA… Ankara’da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu! Adreslerde kırmızı reçeteli ilaçlar bulundu: 15 şüpheli gözaltında

SORUŞTURMA 7 AĞUSTOS'TA BAŞLADI

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmanın ilk dalgası 7 Ağustos 2026'da 14 şüpheliye yönelik gerçekleştirildi. İlk iki dalgada elde edilen ifadeler, dijital materyaller, biyolojik incelemeler ve diğer deliller doğrultusunda soruşturmanın yeni isimlere doğru genişletildiği ve bu kapsamda yeni operasyonların düzenlendiği kaydedildi. İlk dalgada işlem yapılan şüphelilerden Alper Kocatüfek, Elifcan Uçak, Atilla Yıldırım, Tufan Bağcı, Burçin Baysal, Celal Aksoy, İsa Hastürk, Mustafa Karlıdağ, Deniz Karamercan, Nur Kandemir ve Nazlı Gür Demir tutuklandı. Halil İbrahim Yavuz hakkında adli kontrol kararı verilirken, Emre Fırat ve Boran Rahmi Yıldırım'ın firari olarak arandığı bildirildi. Soruşturmanın ilk dalgasında alınan Adli Tıp Kurumu (ATK) örneklerine ilişkin raporlarda 8 şüphelide uyuşturucu madde tespit edildiği aktarıldı.

Rapora göre Alper Kocatüfek ile Mustafa Karlıdağ'ın kan, idrar ve saç örneklerinde kokain ve metamfetamin; Tufan Bağcı'nın idrar ve saç örneklerinde esrar, kokain ve sentetik kannabinoid; Burçin Baysal'ın ise idrar ve saç örneklerinde kokain ve sentetik kannabinoid bulgularına rastlandı. Elifcan Uçak ve Atilla Yıldırım'ın saçlarında kokain, Deniz Karamercan'ın idrarında kokain, Nazlı Gür Demir'in saçında ise kokain ve metamfetamin tespit edildiği belirtildi. Adli kontrol kararı verilen Halil İbrahim Yavuz'un kan ve idrar örneklerinde ise uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadığı bildirildi.