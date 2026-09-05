Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Ankara’da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu! Adreslerde kırmızı reçeteli ilaçlar bulundu: 15 şüpheli gözaltında

SON DAKİKA… Ankara’da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu! Adreslerde kırmızı reçeteli ilaçlar bulundu: 15 şüpheli gözaltında

SON DAKİKA… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başkentte uyuşturucu ve fuhuş faaliyetleriyle bağlantılı kişi, çevre ve mekanlara yönelik yürüttüğü soruşturmada 3. dalga operasyon başlatıldı. Bugünkü operasyonda 21 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 15 kişi gözaltına alındı. 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 7 Ağustos'ta başlayan soruşturma kapsamında bugüne kadar adli işlem yapılan 64 şüpheliden 32'si tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 15'i gözaltına alındı, 10 şüpheli ise firari olarak aranıyor.

SENA UYANER
Giriş Tarihi: 05.09.2026 16:30 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 16:33
SON DAKİKA… Ankara’da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu! Adreslerde kırmızı reçeteli ilaçlar bulundu: 15 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına sürüklediği değerlendirilen kişi, çevre ve mekanlara yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında üçüncü dalga operasyon için düğmeye bastı. Başsavcılığın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SON DAKİKA… Ankara’da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu! Adreslerde kırmızı reçeteli ilaçlar bulundu: 15 şüpheli gözaltında

UYUŞTURUCU VE KIRMIZI REÇETELİ İLAÇLAR BULUNDU

Operasyonda Serhan Kızılmeşe, Uğur Hakan Alp, Mine Alp, Orbay Gökhan Demir, Reyhan Çağla Baykam, Baran Yazıcı, Berk Delibaş, Elif Beyhan, Emre Evren, Emre Anıl Yıldırım, Enes Gülgül, Mahir Satış, Elif Yıldırım, Elif Nur Akgül ve Kahraman Çelik gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda bazı uyuşturucu ve ilaçlar ele geçirildi. Çağla Baykam'ın evinde esrar ve sentetik uyuşturucu, Emre Evren ile Enes Gülgül'ün evlerinde kokain, Kahraman Çelik'in adresinde ise kırmızı reçeteli ilaç bulunduğu bildirildi. Muharrem Divlek, Barış Gökmen, Sabri Berkan Baykam, Mehmet Ali Kardam, Murat Çınar ve Cansu Sari'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

SON DAKİKA… Ankara’da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu! Adreslerde kırmızı reçeteli ilaçlar bulundu: 15 şüpheli gözaltında

SORUŞTURMA 7 AĞUSTOS'TA BAŞLADI

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmanın ilk dalgası 7 Ağustos 2026'da 14 şüpheliye yönelik gerçekleştirildi. İlk iki dalgada elde edilen ifadeler, dijital materyaller, biyolojik incelemeler ve diğer deliller doğrultusunda soruşturmanın yeni isimlere doğru genişletildiği ve bu kapsamda yeni operasyonların düzenlendiği kaydedildi. İlk dalgada işlem yapılan şüphelilerden Alper Kocatüfek, Elifcan Uçak, Atilla Yıldırım, Tufan Bağcı, Burçin Baysal, Celal Aksoy, İsa Hastürk, Mustafa Karlıdağ, Deniz Karamercan, Nur Kandemir ve Nazlı Gür Demir tutuklandı. Halil İbrahim Yavuz hakkında adli kontrol kararı verilirken, Emre Fırat ve Boran Rahmi Yıldırım'ın firari olarak arandığı bildirildi. Soruşturmanın ilk dalgasında alınan Adli Tıp Kurumu (ATK) örneklerine ilişkin raporlarda 8 şüphelide uyuşturucu madde tespit edildiği aktarıldı.

Rapora göre Alper Kocatüfek ile Mustafa Karlıdağ'ın kan, idrar ve saç örneklerinde kokain ve metamfetamin; Tufan Bağcı'nın idrar ve saç örneklerinde esrar, kokain ve sentetik kannabinoid; Burçin Baysal'ın ise idrar ve saç örneklerinde kokain ve sentetik kannabinoid bulgularına rastlandı. Elifcan Uçak ve Atilla Yıldırım'ın saçlarında kokain, Deniz Karamercan'ın idrarında kokain, Nazlı Gür Demir'in saçında ise kokain ve metamfetamin tespit edildiği belirtildi. Adli kontrol kararı verilen Halil İbrahim Yavuz'un kan ve idrar örneklerinde ise uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadığı bildirildi.

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SON DAKİKA… Ankara’da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu! Adreslerde kırmızı reçeteli ilaçlar bulundu: 15 şüpheli gözaltında

İKİNCİ DALGADA EĞLENCE MEKANLARI DA SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ

Soruşturmanın 16 Ağustos 2026'da gerçekleştirilen ikinci dalgasında, uyuşturucu ve fuhuş faaliyetleriyle bağlantıları araştırılan kişilerin yanı sıra bazı eğlence ve yeme-içme mekanlarının işletmeci ve ilgilileri de mercek altına alındı. Bu kapsamda Abdulkadir Özcan, Boran Aydoğmuş, Dilan Çakan, Eda Demirel, Engin Çakan, Erdi Limon, Fahrettin Aktaş, Fulya Önder, Mehmet Emin Akkuş, Melis Daltaban, Özge Ünal, Senem Özsüer, Serhat Güneş, Sinem Kıyamçiçek ve Tanju Tizci'nin tutuklandığı belirtildi.

SON DAKİKA… Ankara’da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu! Adreslerde kırmızı reçeteli ilaçlar bulundu: 15 şüpheli gözaltında

Mekanlar ayağında ise Koray Alkan, Hüseyin Berk Emhan ve Alp Atak tutuklandı. Muammer Altaş, Hakan Emhan, Kaan Var, Mehmet Demirci ve Öncü Şahin hakkında adli kontrol kararı verildi. Murat Oral ve Yaşar Tizci'nin firari olarak arandığı, soruşturmanın devamında Cem Tekinoğlu, Cansın Özdeş ve Siyabend Aydın'ın da tutuklandığı bildirildi.

SON DAKİKA… Ankara’da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu! Adreslerde kırmızı reçeteli ilaçlar bulundu: 15 şüpheli gözaltında

Böylece ikinci dalgada 21 şüphelinin tutuklandığı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği, 2 şüphelinin ise firari olarak arandığı kaydedildi. İkinci dalga kapsamında alınan biyolojik örneklerin incelenmesinde de 10 şüphelide uyuşturucu madde tespit edildiği aktarıldı. Boran Aydoğmuş ve Engin Çakan'ın idrar örneklerinde kokain metabolitleri; Dilan Çakan, Eda Demirel, Fahrettin Aktaş ve Sinem Kıyamçiçek'in saç örneklerinde kokain tespit edildiği belirtildi. Erdi Limon, Mehmet Emin Akkuş ve Serhat Güneş'in kan ve idrar örneklerinde kokain, Abdulkadir Özcan'ın kan ve idrar örneklerinde ise esrar etken maddesi THC-COOH bulunduğu bildirildi.

SON DAKİKA… Ankara’da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu! Adreslerde kırmızı reçeteli ilaçlar bulundu: 15 şüpheli gözaltında

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMAYI GENİŞLETİYOR

Bugünkü üçüncü dalga operasyonla birlikte soruşturma kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısı 64'e yükseldi. Başsavcılığın verilerine göre 7 Ağustos'tan bugüne kadar 32 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Bugünkü operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 10 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SON DAKİKA… Ankara’da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu! Adreslerde kırmızı reçeteli ilaçlar bulundu: 15 şüpheli gözaltında

Soruşturmanın yalnızca uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişilere yönelik olmadığı, gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına yönlendirdiği veya bu ortamların oluşmasına imkan sağladığı değerlendirilen kişi, çevre ve mekanlar arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılmasının da amaçlandığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kapsamında elde edilecek yeni deliller doğrultusunda yeni şüpheli ve adreslere yönelik operasyonlar gerçekleştirebileceği kaydedildi. Soruşturmanın yeni operasyon dalgalarıyla genişletilebileceği öğrenildi.

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