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SON DAKİKA... Ankara’da sokak köpekleri 13 yaşındaki Hayrettin’i parçaladı! Baba gözyaşları ile anlattı: Kafatası, omzu, kolları…
SON DAKİKA... Ankara’da sokak köpekleri 13 yaşındaki Hayrettin’i parçaladı! Baba gözyaşları ile anlattı: Kafatası, omzu, kolları…
SON DAKİKA... Ankara'da 13 yaşındaki Hayrettin Güngör, okuldan yurda döndüğü sırada başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güngör, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Baba Ümit Güngör, oğlunun son durumunu gözyaşlarıyla anlattı.
Giriş Tarihi: 08.01.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:13