Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Ankara’da sokak köpekleri 13 yaşındaki Hayrettin’i parçaladı! Baba gözyaşları ile anlattı: Kafatası, omzu, kolları…

SON DAKİKA... Ankara’da sokak köpekleri 13 yaşındaki Hayrettin’i parçaladı! Baba gözyaşları ile anlattı: Kafatası, omzu, kolları…

SON DAKİKA... Ankara'da 13 yaşındaki Hayrettin Güngör, okuldan yurda döndüğü sırada başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güngör, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Baba Ümit Güngör, oğlunun son durumunu gözyaşlarıyla anlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 08.01.2025 13:13 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:13
SON DAKİKA... Ankara’da sokak köpekleri 13 yaşındaki Hayrettin’i parçaladı! Baba gözyaşları ile anlattı: Kafatası, omzu, kolları…

Edinilen bilgilere göre, Haymana ilçesinde Mahmut Hilmi Doğan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hayrettin Güngör (13), dün okuldan yurda döndüğü esnada boş arazide bulunan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

SON DAKİKA... Ankara’da sokak köpekleri 13 yaşındaki Hayrettin’i parçaladı! Baba gözyaşları ile anlattı: Kafatası, omzu, kolları…

Köpeklerden çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan Güngör, baş, boyun ve omuz bölgesi dahil olmak üzere vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı.

SON DAKİKA... Ankara’da sokak köpekleri 13 yaşındaki Hayrettin’i parçaladı! Baba gözyaşları ile anlattı: Kafatası, omzu, kolları…

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

SON DAKİKA... Ankara’da sokak köpekleri 13 yaşındaki Hayrettin’i parçaladı! Baba gözyaşları ile anlattı: Kafatası, omzu, kolları…

"5-10 KÖPEĞİN BİRDEN..."

Köpeklerin saldırısına uğrayan Güngör'ün babası Ümit Güngör, İHA muhabirine yaptığı açıklamada köyde oturduğu esnada oğlunun saldırıya uğradığı haberini aldığını belirterek, "5-10 köpeğin saldırısına uğramış.

SON DAKİKA... Ankara’da sokak köpekleri 13 yaşındaki Hayrettin’i parçaladı! Baba gözyaşları ile anlattı: Kafatası, omzu, kolları…

Artık birilerinin bunlara 'dur' demesi lazım. Hayvan değeri insanların da önüne geçmiş. Benim gibi insanların, evlat babalarının canı yanmasın. Benim canım yandı, başkasının da canı yanmasın. Bunlara artık bir çözüm bulunsun" dedi.

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