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Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yoğun bakımda | Video

Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yoğun bakımda | Video

08.01.2025 | 13:12

Ankara’nın Haymana ilçesinde okuldan yurda dönerken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Hayrettin Güngör, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Güngör'ün babası Ümit Güngör, saldırıya ilişkin, "Artık birilerinin bunlara 'dur' demesi lazım" dedi.

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Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan Mahmut Hilmi Doğan Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Güngör, dün okuldan yurda döndüğü esnada boş arazide bulunan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Başıboş köpeklerin saldırısının ardından Güngör, baş, boyun ve omuz bölgesi dahil olmak üzere vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngör, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

"ARTIK BİRİLERİNİN BUNLARA 'DUR' DEMESİ LAZIM"
Köpeklerin saldırısına uğrayan Güngör'ün babası Ümit Güngör, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde oturduğu esnada oğlunun saldırıya uğradığı haberini aldığını belirterek, "5-10 köpeğin saldırısına uğramış. Artık birilerinin bunlara 'dur' demesi lazım. Hayvan değeri insanların da önüne geçmiş. Benim gibi insanların, evlat babalarının canı yanmasın. Benim canım yandı, başkasının da canı yanmasın. Bunlara artık bir çözüm bulunsun, Cumhurbaşkanımız artık bir el uzatsın" dedi.

Oğlunun yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olduğunu dile getiren Güngör, oğlunun kafatasından, omuzundan ve kollarından yaralandığını ve bilincinin yerinde olduğunu söyledi.

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