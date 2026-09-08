SON DAKİKA! Ankara’daki feci kazada duyanları şaşkına çeviren itiraf! Alkollü sürücüden kan donduran ’oğul’ detayı...

HAKKINDA DAHA ÖNCE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN İŞLEM YAPILMIŞ



Olay anını anlatan tutuklu sanık Gürşen, "Kepekli yokuşundan çıkıyordum. Sola döneceğim için hızımı 30-40 km'ye indirmiştim. Ama bundan önce 70-80 km hız ile gidiyordum. 'Pat' diye ses duydum. Alkollüydüm. Korktuğum için kaçtım ve eve gittim. Olay sırasında fren yapmadım. Kimin kime çarptığını bilmiyorum. Hakkımda daha önce alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Müşteki tarafına başsağlığı diliyorum. Ben de 2007 yılında 21 yaşındaki oğlumu alkollü bir sürücünün çarpması sonucu kaybettim" ifadelerini kullandı. Hakimin yönelttiği "İlyas 26 metre savrulmuş. 30-40 km hızla çarptığında bu kadar savrulması mümkün mü?" sorusuna ise Mustafa Gürşen "bilmiyorum" şeklinde cevap verdi.

