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SON DAKİKA! Ankara’daki feci kazada duyanları şaşkına çeviren itiraf! Alkollü sürücüden kan donduran 'oğul' detayı...
SON DAKİKA! Ankara’daki feci kazada duyanları şaşkına çeviren itiraf! Alkollü sürücüden kan donduran 'oğul' detayı...
Ankara'da bisiklet sporcusu İlyas Ulutaş'ın hayatını kaybettiği korkunç trafik kazasının ilk duruşması görüldü. Tutuklu yargılanan alkollü sürücünün mahkeme salonunda yaptığı o şok edici savunma ise duyanları şaşkına çevirdi. Peki, frene bile basmadan olay yerinden kaçan sürücünün geçmişindeki o kahreden sır neydi?
Giriş Tarihi: 08.09.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 14:18