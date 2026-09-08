Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Ankara’daki feci kazada duyanları şaşkına çeviren itiraf! Alkollü sürücüden kan donduran 'oğul' detayı...

SON DAKİKA! Ankara’daki feci kazada duyanları şaşkına çeviren itiraf! Alkollü sürücüden kan donduran 'oğul' detayı...

Ankara'da bisiklet sporcusu İlyas Ulutaş'ın hayatını kaybettiği korkunç trafik kazasının ilk duruşması görüldü. Tutuklu yargılanan alkollü sürücünün mahkeme salonunda yaptığı o şok edici savunma ise duyanları şaşkına çevirdi. Peki, frene bile basmadan olay yerinden kaçan sürücünün geçmişindeki o kahreden sır neydi?

Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 08.09.2026 14:16 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 14:18
SON DAKİKA! Ankara’daki feci kazada duyanları şaşkına çeviren itiraf! Alkollü sürücüden kan donduran ’oğul’ detayı...
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Ankara'da 4 Ağustos'ta bisiklet sporcusu İlyas Ulutaş (30), arkadaşlarıyla seyir halindeyken Kepekli mevkisinde bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirtilen sürücü Mustafa Gürşen'in çarpmasıyla Ulutaş'ın yaklaşık 26 metre sürüklendiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA! Ankara’daki feci kazada duyanları şaşkına çeviren itiraf! Alkollü sürücüden kan donduran ’oğul’ detayı...

Kazanın ardından olay yerinden kaçan daha sonra ise polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklan Mustafa Gürşen (68) hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı. Ankara 94. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, sanık Gürşen, hayatını kaybeden Ulutaş'ın annesi müşteki Saniye Ulutaş, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

SON DAKİKA! Ankara’daki feci kazada duyanları şaşkına çeviren itiraf! Alkollü sürücüden kan donduran ’oğul’ detayı...

HAKKINDA DAHA ÖNCE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN İŞLEM YAPILMIŞ

Olay anını anlatan tutuklu sanık Gürşen, "Kepekli yokuşundan çıkıyordum. Sola döneceğim için hızımı 30-40 km'ye indirmiştim. Ama bundan önce 70-80 km hız ile gidiyordum. 'Pat' diye ses duydum. Alkollüydüm. Korktuğum için kaçtım ve eve gittim. Olay sırasında fren yapmadım. Kimin kime çarptığını bilmiyorum. Hakkımda daha önce alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Müşteki tarafına başsağlığı diliyorum. Ben de 2007 yılında 21 yaşındaki oğlumu alkollü bir sürücünün çarpması sonucu kaybettim" ifadelerini kullandı. Hakimin yönelttiği "İlyas 26 metre savrulmuş. 30-40 km hızla çarptığında bu kadar savrulması mümkün mü?" sorusuna ise Mustafa Gürşen "bilmiyorum" şeklinde cevap verdi.

SON DAKİKA! Ankara’daki feci kazada duyanları şaşkına çeviren itiraf! Alkollü sürücüden kan donduran ’oğul’ detayı...

"İNSANLIK NAMINA FRENE DE BASMAMIŞ"

Anne Saniye Ulutaş, Gürşen'e isyan ederek, "Sanık arkadan makas atarak hızlı bir şekilde gelmiş. Nasıl çarptıysa oğlumu havaya fırlatmış. İnsanlık namına frene de basmamış. Madem çocuğunu kaybetti neden alkollü araç kullanıyor? Cezasını çeksin" dedi.

SON DAKİKA! Ankara’daki feci kazada duyanları şaşkına çeviren itiraf! Alkollü sürücüden kan donduran ’oğul’ detayı...

"HIZININ EN AZ 100 KM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Müşteki avukatı İlyas'ın trafikte tüm kurallara uyduğunu belirterek, "İlyas 120 kiloydu. Sanığın 30-40 km hızla 26 metre fırlatması mümkün değil. Hızının en az 100 km olduğunu düşünüyoruz. Gürşen'in kaçma şüphesi var. Bu yüzden tutukluluk halinin devam etmesini talep ediyoruz" beyanında bulundu.
Tanıklar Ş.B. ve M.M.Ç. de olay anında Gürşen'in hızının 80-100 km civarında olduğunu belirtti.

SON DAKİKA! Ankara’daki feci kazada duyanları şaşkına çeviren itiraf! Alkollü sürücüden kan donduran ’oğul’ detayı...

TUTUKLULUK HALİ DEVAM

Savcılık makamı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise olay yerinde keşif yapılmasına ve Mustafa Gürşen'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.

SON DAKİKA! Ankara’daki feci kazada duyanları şaşkına çeviren itiraf! Alkollü sürücüden kan donduran ’oğul’ detayı...

"DAHA FAZLA İLYAS KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"

Duruşma sonrası yapılan basın açıklamasında konuşan Ankara kent konseyi bisiklet meclisi başkanı Murat Görücü"Biz bugün burada yalnızca İlyas için değil, trafikte hayatını kaybeden, yaralanan ve her gün ölüm korkusuyla yola çıkan herkes için sesimizi yükseltiyoruz. Yol güvenliği bir ayrıcalık değil, yaşam hakkıdır.

SON DAKİKA! Ankara’daki feci kazada duyanları şaşkına çeviren itiraf! Alkollü sürücüden kan donduran ’oğul’ detayı...

Alkollü araç kullanmanın, trafik güvenliğini hiçe saymanın ve kazanın ardından kaçmanın yeni canlar almaması için adalet istiyoruz. Sürücü şunu bilmeli: Bir bisikletliye çarparsam, bir insanın hayatını yok edersem bunun çok ağır bir sonucu olur. İşte o zaman belki hızını düşürecek. Belki alkollüyse direksiyonun başına geçmeyecek. Daha fazla İlyas kaybetmek istemiyoruz." şeklinde konuştu.

#ANKARA #KAZA