Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Antalya falezlerde feci olay! Üniversiteli Engin Şeker otomobiliyle denize uçtu: Mıknatısla aranıyor!

SON DAKİKA... Antalya falezlerde feci olay! Üniversiteli Engin Şeker otomobiliyle denize uçtu: Mıknatısla aranıyor!

SON DAKİKA... Antalya'da üniversite öğrencisi Engin Şeker (27) 40 metre yükseklikte falezlerden denize uçtu. Mimarlık öğrencisi Şeker'in aracı sabah saatlerinde bulundu. Ekipler araca ulaşmak için mıknatısla arama çalışması başlatırken olay yerine giden gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Erdoğan ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 26.12.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:00
SON DAKİKA... Antalya falezlerde feci olay! Üniversiteli Engin Şeker otomobiliyle denize uçtu: Mıknatısla aranıyor!

Feci olay, dün saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Eski Lara Caddesi Mobil Halk Plajı'nın da bulunduğu falezlerde meydana geldi.

SON DAKİKA... Antalya falezlerde feci olay! Üniversiteli Engin Şeker otomobiliyle denize uçtu: Mıknatısla aranıyor!

Görgü tanıklarının ifadesine göre, falezlere gelen otomobil, henüz bilinmeyen nedenle denize uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile deniz polisi sevk edildi. Ekipler, araç ve içindekileri bulmak için karadan ve denizden arama çalışması başlattı.

SON DAKİKA... Antalya falezlerde feci olay! Üniversiteli Engin Şeker otomobiliyle denize uçtu: Mıknatısla aranıyor!

YAKINLARI OLAY YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Denize düşen ve plakasının 34 CHK 531 olduğu belirlenen araçtaki kişinin Engin Ş. olabileceği ihtimali üzerine olay yerine gelen yakınları, arama çalışmalarını gözyaşlarıyla takip etti. AFAD ekipleri, denize düşen otomobili görüntülemek için falezlerden dron kaldırdı. Saatler süren aramalardan sonuç alınamayınca Engin Ş.'nin yakınları arasında fenalık geçirenler oldu.

SON DAKİKA... Antalya falezlerde feci olay! Üniversiteli Engin Şeker otomobiliyle denize uçtu: Mıknatısla aranıyor!

GECE YARISI BİTTİ, YENİDEN BAŞLADI

Gece yarısı sonlandırılan arama çalışmalarına, sabah erken saatlerde devam edildi. Çalışmalara AFAD, itfaiye, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri katılıyor. Ekipler, su görüşü yetersiz olduğu için aracın yerini tespit etmek için mıknatısla arama çalışması başlattı. Engin Ş.'nin yakınları, çalışmaları endişeli gözlerle takip ediyor.

SON DAKİKA... Antalya falezlerde feci olay! Üniversiteli Engin Şeker otomobiliyle denize uçtu: Mıknatısla aranıyor!

EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Binbaşı Tolga Coşkun, otomobilin denize düştüğü alana gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Aile ile bir süre görüşen İlker Arslan, basın mensuplarına açıklama yaptı. Arslan, şöyle konuştu:

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