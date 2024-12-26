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SON DAKİKA... Antalya falezlerde feci olay! Üniversiteli Engin Şeker otomobiliyle denize uçtu: Mıknatısla aranıyor!
SON DAKİKA... Antalya falezlerde feci olay! Üniversiteli Engin Şeker otomobiliyle denize uçtu: Mıknatısla aranıyor!
SON DAKİKA... Antalya'da üniversite öğrencisi Engin Şeker (27) 40 metre yükseklikte falezlerden denize uçtu. Mimarlık öğrencisi Şeker'in aracı sabah saatlerinde bulundu. Ekipler araca ulaşmak için mıknatısla arama çalışması başlatırken olay yerine giden gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Giriş Tarihi: 26.12.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:00