SON DAKİKA... Antalya falezlerde feci olay! Üniversiteli Engin Şeker otomobiliyle denize uçtu: Mıknatısla aranıyor!

Görgü tanıklarının ifadesine göre, falezlere gelen otomobil, henüz bilinmeyen nedenle denize uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile deniz polisi sevk edildi. Ekipler, araç ve içindekileri bulmak için karadan ve denizden arama çalışması başlattı.