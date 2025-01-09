SON DAKİKA... Antalya’da 16 yaşındaki Mesut Umut Miş trafik kazasında can verdi: Hikayesi herkesi ağlattı!

Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile birlikte okuldan çıkan ve eve gitmekte olan Mesut Umut Miş'in (16) kullandığı 07 BTA 035 plakalı motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen 07 AAL 110 plakalı kamyonet ile çarpıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken motosiklet sürücüsü Mesut Umut Miş ile yolcu olarak bulunan Mustafa A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.