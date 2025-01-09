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SON DAKİKA... Antalya'da 16 yaşındaki Mesut Umut Miş trafik kazasında can verdi: Hikayesi herkesi ağlattı!

SON DAKİKA... Antalya'da 16 yaşındaki motosikletli Mesut Umut Miş, okul çıkışı evine giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Talihsiz genç toprağa verilirken hikayesi yüreklere işledi…

İHA
Giriş Tarihi: 09.01.2025 12:59 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:59
SON DAKİKA... Antalya’da 16 yaşındaki Mesut Umut Miş trafik kazasında can verdi: Hikayesi herkesi ağlattı!

Dün akşam saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesi Belek-Kadriye turizm yolunda meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

SON DAKİKA... Antalya’da 16 yaşındaki Mesut Umut Miş trafik kazasında can verdi: Hikayesi herkesi ağlattı!

Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile birlikte okuldan çıkan ve eve gitmekte olan Mesut Umut Miş'in (16) kullandığı 07 BTA 035 plakalı motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen 07 AAL 110 plakalı kamyonet ile çarpıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken motosiklet sürücüsü Mesut Umut Miş ile yolcu olarak bulunan Mustafa A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA... Antalya’da 16 yaşındaki Mesut Umut Miş trafik kazasında can verdi: Hikayesi herkesi ağlattı!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazaya karışan kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, motosiklet sürücüsü Mesut Umut Miş yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Miş'in cansız bedeni otopsi için savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken talihsiz gencin cenazesi bugün amcası ve yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Kadriye'ye götürüldü.

SON DAKİKA... Antalya’da 16 yaşındaki Mesut Umut Miş trafik kazasında can verdi: Hikayesi herkesi ağlattı!

Öte yandan 16 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden Mesut Umut Miş'in 2007 yılında 19 yaşında elektrik akımına kapılarak iş kazasında hayatını kaybeden ağabeyinin ismini aldığı öğrenildi. Ayrıca talihsiz gencin 5 yaşındayken annesini de hastalık nedeniyle kaybettiği belirtildi.

SON DAKİKA... Antalya’da 16 yaşındaki Mesut Umut Miş trafik kazasında can verdi: Hikayesi herkesi ağlattı!

ÖLEN AĞABEYİNİN İSMİNİ ALMIŞ

Genç yaşta oğlunu kaybeden baba Ramazan Miş, oğluna 2007 yılında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden ağabeyinin ismini verdikleri belirterek, "Motosiklet tehlikeli, gençlere tavsiyem biz yandık, başkası da yanmasın. Arkadaşıyla birlikte kaza yapmış, okuldan gelmişti, motoru bizden habersiz alıp gitmiş.

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