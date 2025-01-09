Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA... Antalya'da 16 yaşındaki Mesut Umut Miş trafik kazasında can verdi: Hikayesi herkesi ağlattı!
SON DAKİKA... Antalya'da 16 yaşındaki Mesut Umut Miş trafik kazasında can verdi: Hikayesi herkesi ağlattı!
SON DAKİKA... Antalya'da 16 yaşındaki motosikletli Mesut Umut Miş, okul çıkışı evine giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Talihsiz genç toprağa verilirken hikayesi yüreklere işledi…
Giriş Tarihi: 09.01.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:59