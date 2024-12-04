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ANTALYA DEPREM SON DAKİKA: Alanya'da hissedildi! 4 Aralık AFAD - Kandilli Rasathanesi ile Antalya'da deprem kaç şiddetinde oldu?
Antalya deprem son dakika haberleri arasında yer aldı. Özellikle Alanya'da oldukça fazla hissedilen depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği bilgileri paylaşılıyor. Bölge halkı AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımlandığı listelere odaklanırken yaşanan sarsıntı korkuttu. Peki; 4 Aralık Antalya'da deprem kaç şiddetinde oldu, ne zaman ve nerede?
Giriş Tarihi: 04.12.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 12:49