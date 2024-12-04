ANTALYA DEPREM SON DAKİKA: Alanya’da hissedildi! 4 Aralık AFAD - Kandilli Rasathanesi ile Antalya’da deprem kaç şiddetinde oldu?

Antalya deprem son dakika haberi ile duyuruldu. AFAD ve Kandilli'nin paylaştığı sarsıntının şiddeti yüzeyden uzakta hissedilse de çevre illerden de şiddet duyuldu. Bu noktada araştırmalar hız kazandı. Peki; Antalya'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?