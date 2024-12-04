Trend Galeri Trend Yaşam ANTALYA DEPREM SON DAKİKA: Alanya'da hissedildi! 4 Aralık AFAD - Kandilli Rasathanesi ile Antalya'da deprem kaç şiddetinde oldu?

ANTALYA DEPREM SON DAKİKA: Alanya'da hissedildi! 4 Aralık AFAD - Kandilli Rasathanesi ile Antalya'da deprem kaç şiddetinde oldu?

Antalya deprem son dakika haberleri arasında yer aldı. Özellikle Alanya'da oldukça fazla hissedilen depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği bilgileri paylaşılıyor. Bölge halkı AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımlandığı listelere odaklanırken yaşanan sarsıntı korkuttu. Peki; 4 Aralık Antalya'da deprem kaç şiddetinde oldu, ne zaman ve nerede?

Giriş Tarihi: 04.12.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 12:49
ANTALYA DEPREM SON DAKİKA: Alanya’da hissedildi! 4 Aralık AFAD - Kandilli Rasathanesi ile Antalya’da deprem kaç şiddetinde oldu?

Antalya deprem son dakika haberi ile duyuruldu. AFAD ve Kandilli'nin paylaştığı sarsıntının şiddeti yüzeyden uzakta hissedilse de çevre illerden de şiddet duyuldu. Bu noktada araştırmalar hız kazandı. Peki; Antalya'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

ANTALYA DEPREM SON DAKİKA: Alanya’da hissedildi! 4 Aralık AFAD - Kandilli Rasathanesi ile Antalya’da deprem kaç şiddetinde oldu?

DEPREM SON DAKİKA: ANTALYA SALLANDI!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de gerçekleşen depremin merkez üssü Gazipaşa'ya yakın olarak belirlendi.

İşte, detaylı bilgiler:

ANTALYA DEPREM SON DAKİKA: Alanya’da hissedildi! 4 Aralık AFAD - Kandilli Rasathanesi ile Antalya’da deprem kaç şiddetinde oldu?

ANTALYA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.6 (Mw)

Yer:Akdeniz - [58.86 km] Gazipaşa (Antalya)

Tarih:2024-12-04

Saat:12:09:10 TSİ

Derinlik:32.69 km

ANTALYA DEPREM SON DAKİKA: Alanya’da hissedildi! 4 Aralık AFAD - Kandilli Rasathanesi ile Antalya’da deprem kaç şiddetinde oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan sarsıntılar anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

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ANTALYA DEPREM SON DAKİKA: Alanya’da hissedildi! 4 Aralık AFAD - Kandilli Rasathanesi ile Antalya’da deprem kaç şiddetinde oldu?

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